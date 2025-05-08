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https://sarabic.ae/20250508/الأقراص-الفوارة-مضرة-لمرضى-ارتفاع-ضغط-الدم-إليك-السبب-1100311906.html
الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب
الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لمركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا، عن مدى خطورة الأقراص الفوارة على مرضى ارتفاع ضغط الدم. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T13:20+0000
2025-05-08T13:20+0000
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وأكدت الدراسة الجديدة أن "الأقراص الفوارة تعد غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم"، معللة ذلك باحتوائها على "كربونات الصوديوم" أو ببساطة الملح، الذي من المعلوم أنه يشكل خطرا على مرضى ضغط الدم المرتفع.وأوضح مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، أن "متوسط محتوى الملح في الأقراص الفوارة المحتوية على المعادن والفيتامينات يبلغ 0,67 غراما لكل جرعة، علما بأن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 6 غرامات، وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية أو 5 غرامات، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية".وأشارت الدراسة إلى أنه من الأفضل أيضا عدم اللجوء إلى المكملات الغذائية والاستعاضة عنها بالخضروات والفواكه الطازجة، فعلى سبيل المثال، يمكن إمداد الجسم بـ"فيتامين سي" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الفواكه الحمضية (البرتقال واليوسفي) والجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل الحلو.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، فإن "تناول الأقراص الفوارة بشكل عام يؤثر بشكل سلبي على مرضى ارتفاع الضغط، وينصح بتجنب استخدام الأقراص الفوارة أو الاستعاضة عنها بالأقراص والكبسولاتط.تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي
https://sarabic.ae/20250505/دراسة-تحذر-من-إدمان-الأطعمة-فائقة-المعالجة-1100191354.html
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علوم, الصحة, ارتفاع ضغط الدم, أمراض القلب والسكري والضغط, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم
علوم, الصحة, ارتفاع ضغط الدم, أمراض القلب والسكري والضغط, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم

الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب

13:20 GMT 08.05.2025
© Getty Images / evrim ertikأقراص فوارة
أقراص فوارة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / evrim ertik
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة لمركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا، عن مدى خطورة الأقراص الفوارة على مرضى ارتفاع ضغط الدم.
وأكدت الدراسة الجديدة أن "الأقراص الفوارة تعد غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم"، معللة ذلك باحتوائها على "كربونات الصوديوم" أو ببساطة الملح، الذي من المعلوم أنه يشكل خطرا على مرضى ضغط الدم المرتفع.
وأوضح مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، أن "متوسط محتوى الملح في الأقراص الفوارة المحتوية على المعادن والفيتامينات يبلغ 0,67 غراما لكل جرعة، علما بأن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 6 غرامات، وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية أو 5 غرامات، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية".
لذا، ينبغي لمرضى ارتفاع ضغط الدم تفضيل المكملات الغذائية المتوفرة في صورة كبسولات أو أقراص عادية على الأقراص الفوارة من أجل تقليل كمية الملح التي يتم تناولها.
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مجتمع
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5 مايو, 17:53 GMT
وأشارت الدراسة إلى أنه من الأفضل أيضا عدم اللجوء إلى المكملات الغذائية والاستعاضة عنها بالخضروات والفواكه الطازجة، فعلى سبيل المثال، يمكن إمداد الجسم بـ"فيتامين سي" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الفواكه الحمضية (البرتقال واليوسفي) والجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل الحلو.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، فإن "تناول الأقراص الفوارة بشكل عام يؤثر بشكل سلبي على مرضى ارتفاع الضغط، وينصح بتجنب استخدام الأقراص الفوارة أو الاستعاضة عنها بالأقراص والكبسولاتط.
تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"
لإنقاص الوزن... دراسة تحدد استراتيجية بسيطة وفعالة تغني عن اتباع نظام غذائي يومي
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