https://sarabic.ae/20250503/تحذير-طبي-من-مخاطر-المكملات-الغذائية-1100133713.html

تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"

تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T15:57+0000

2025-05-03T15:57+0000

2025-05-03T15:57+0000

مجتمع

الصحة

فيتامين د

الأخبار

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وذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن امرأة شابة تعرضت لفشل كلوي حاد نتيجة لتناولها المفرط لمكملات فيتامين C والجلوتاثيون، بزعم أملها أن تمنحها بشرة نضرة ومشرقة.بدأت المرأة، البالغة من العمر 28 عاما، في تناول مكملات فيتامين C بجرعات كبيرة، بالإضافة إلى الجلوتاثيون، رغم أنها لم تكن تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لكنها تناولت هذه المكملات الغذائية من أجل تحسين مظهر بشرتها.وأوضحت الصحيفة الغربية أن تناول المرأة لكميات كبيرة من المكملات الغذائية يعد حادثة طبية مقلقة، لأنها بمرور الوقت تطورت حالتها إلى تكون حصوات في الكلى، ما أدى إلى التهاب حاد وتورم في الكلى، ومن بعده فشل كلوي كامل.غير أن الأطباء تمكنوا من إجراء عملية زراعة كلى باستخدام كلية من شقيقتها، التي كانت متبرعة متوافقة.ويشار إلى أن الدراسات الطبية أكدت أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث كشفت دراسة نشرتها جامعة هارفارد أن "المكملات الغذائية كانت مسؤولة عن نحو 23,000 زيارة سنوية إلى أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب آثارها الجانبية السلبية".ومن بين هذه الآثار تلف الكبد والكلى، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والضغط الدموي، خاصة وأن الكبد هو المسؤول عن معالجة معظم المكملات الغذائية، ما قد يؤدي إلى إرهاقه وتعرضه للتلف.ولفتت الصحيفة الغربية إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى.

https://sarabic.ae/20240528/مكملات-غذائية-يمكن-أن-تسبب-الوفاة-1089286674.html

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