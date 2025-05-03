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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250503/تحذير-طبي-من-مخاطر-المكملات-الغذائية-1100133713.html
تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"
تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T15:57+0000
2025-05-03T15:57+0000
مجتمع
الصحة
فيتامين د
الأخبار
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن امرأة شابة تعرضت لفشل كلوي حاد نتيجة لتناولها المفرط لمكملات فيتامين C والجلوتاثيون، بزعم أملها أن تمنحها بشرة نضرة ومشرقة.بدأت المرأة، البالغة من العمر 28 عاما، في تناول مكملات فيتامين C بجرعات كبيرة، بالإضافة إلى الجلوتاثيون، رغم أنها لم تكن تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لكنها تناولت هذه المكملات الغذائية من أجل تحسين مظهر بشرتها.وأوضحت الصحيفة الغربية أن تناول المرأة لكميات كبيرة من المكملات الغذائية يعد حادثة طبية مقلقة، لأنها بمرور الوقت تطورت حالتها إلى تكون حصوات في الكلى، ما أدى إلى التهاب حاد وتورم في الكلى، ومن بعده فشل كلوي كامل.غير أن الأطباء تمكنوا من إجراء عملية زراعة كلى باستخدام كلية من شقيقتها، التي كانت متبرعة متوافقة.ويشار إلى أن الدراسات الطبية أكدت أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث كشفت دراسة نشرتها جامعة هارفارد أن "المكملات الغذائية كانت مسؤولة عن نحو 23,000 زيارة سنوية إلى أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب آثارها الجانبية السلبية".ومن بين هذه الآثار تلف الكبد والكلى، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والضغط الدموي، خاصة وأن الكبد هو المسؤول عن معالجة معظم المكملات الغذائية، ما قد يؤدي إلى إرهاقه وتعرضه للتلف.ولفتت الصحيفة الغربية إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى.
https://sarabic.ae/20240528/مكملات-غذائية-يمكن-أن-تسبب-الوفاة-1089286674.html
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الصحة, فيتامين د, الأخبار
الصحة, فيتامين د, الأخبار

تحذير طبي من مخاطر "المكملات الغذائية"

15:57 GMT 03.05.2025
© Photo / pixabay/HeungSoonمكمل غذائي يؤثر على القلب
مكمل غذائي يؤثر على القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Photo / pixabay/HeungSoon
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أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن امرأة شابة تعرضت لفشل كلوي حاد نتيجة لتناولها المفرط لمكملات فيتامين C والجلوتاثيون، بزعم أملها أن تمنحها بشرة نضرة ومشرقة.
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
مجتمع
مكملات غذائية يمكن أن تسبب الوفاة
28 مايو 2024, 14:59 GMT
بدأت المرأة، البالغة من العمر 28 عاما، في تناول مكملات فيتامين C بجرعات كبيرة، بالإضافة إلى الجلوتاثيون، رغم أنها لم تكن تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لكنها تناولت هذه المكملات الغذائية من أجل تحسين مظهر بشرتها.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن تناول المرأة لكميات كبيرة من المكملات الغذائية يعد حادثة طبية مقلقة، لأنها بمرور الوقت تطورت حالتها إلى تكون حصوات في الكلى، ما أدى إلى التهاب حاد وتورم في الكلى، ومن بعده فشل كلوي كامل.
غير أن الأطباء تمكنوا من إجراء عملية زراعة كلى باستخدام كلية من شقيقتها، التي كانت متبرعة متوافقة.
ويشار إلى أن الدراسات الطبية أكدت أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث كشفت دراسة نشرتها جامعة هارفارد أن "المكملات الغذائية كانت مسؤولة عن نحو 23,000 زيارة سنوية إلى أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب آثارها الجانبية السلبية".
ومن بين هذه الآثار تلف الكبد والكلى، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والضغط الدموي، خاصة وأن الكبد هو المسؤول عن معالجة معظم المكملات الغذائية، ما قد يؤدي إلى إرهاقه وتعرضه للتلف.
ولفتت الصحيفة الغربية إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى.
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