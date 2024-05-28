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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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من الملعب
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/مكملات-غذائية-يمكن-أن-تسبب-الوفاة-1089286674.html
مكملات غذائية يمكن أن تسبب الوفاة
مكملات غذائية يمكن أن تسبب الوفاة
سبوتنيك عربي
نشرت كولين ميتشي، نائبة رئيس كلية الطب في جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا، دراسة عن مخاطر استخدام مكملات التستوستيرون. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T14:59+0000
2024-05-28T14:59+0000
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إن الرغبة في الحصول على جسم منحوت تدفع بعض رواد الألعاب الرياضية الهواة إلى تجربة المنشطات الاصطناعية، وعلى وجه التحديد، مكملات التستوستيرون.إذ يساعد هرمون التستوستيرون على بناء كتلة العضلات الهزيلة والتحكم في نمو العظام، وهذا يحسن قوتنا وقدرتنا على التحمل الرياضي ولياقة القلب والأوعية الدموية.ولكن في حين أن هرمون التستوستيرون الاصطناعي قد يحسن مظهرك على المدى القصير، إلا أنه لا ينبغي تجاهل عواقبه على المدى الطويل.ولكن قد يسبب أيضًا حب الشباب والصلع الذكوري وتضخم الثدي لدى الرجال. وقد تعاني بعض النساء من انقطاع الطمث (انقطاع الدورة الشهرية)، وزيادة في شعر الجسم، وصوت أعمق وتضخم البظر.لكن هذه الآثار الجانبية طفيفة بالمقارنة مع العواقب الخطيرة على الجسم، التي يخلفها التعاطي المتكرر على المدى الطويل.بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تعاطي التستوستيرون إلى تلف الكبد والكلى بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون المنشطات على المدى الطويل.للتستوستيرون آثار نفسية أيضًا، بما في ذلك زيادة العدوان والاكتئاب والقلق.والأهم من ذلك، أن مكملات التستوستيرون تعمل على إيقاف المحركات الطبيعية لهذا الهرمون في الدماغ، حيث يؤدي هذا إلى قصور الغدد التناسلية، وهي حالة تتقلص فيها الأنسجة التي تنتج هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي عند الرجال، ويؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصية.تم نشر هذه المقالة من قبل مجلة The Conversationدراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغدراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"
https://sarabic.ae/20240329/اليابان-العثور-على-مادة-غريبة-في-نوع-من-المكملات-الغذائية-1087481686.html
https://sarabic.ae/20220124/دراسة-مكمل-غذائي-شائع-يساعد-في-مكافحة-الخرف-1057026070.html
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ادوية, الصحة, رياضة, كمال الأجسام
ادوية, الصحة, رياضة, كمال الأجسام

مكملات غذائية يمكن أن تسبب الوفاة

14:59 GMT 28.05.2024
© Photo / pixabay/LaChromeمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Photo / pixabay/LaChrome
تابعنا عبر
نشرت كولين ميتشي، نائبة رئيس كلية الطب في جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا، دراسة عن مخاطر استخدام مكملات التستوستيرون.
إن الرغبة في الحصول على جسم منحوت تدفع بعض رواد الألعاب الرياضية الهواة إلى تجربة المنشطات الاصطناعية، وعلى وجه التحديد، مكملات التستوستيرون.
إذ يساعد هرمون التستوستيرون على بناء كتلة العضلات الهزيلة والتحكم في نمو العظام، وهذا يحسن قوتنا وقدرتنا على التحمل الرياضي ولياقة القلب والأوعية الدموية.
ولكن في حين أن هرمون التستوستيرون الاصطناعي قد يحسن مظهرك على المدى القصير، إلا أنه لا ينبغي تجاهل عواقبه على المدى الطويل.
في البداية، يؤدي استخدام التستوستيرون إلى زيادة في الدافع الجنسي ومساعدة الجسم على بناء المزيد من كتلة العضلات على مدى عدة أشهر.
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ولكن قد يسبب أيضًا حب الشباب والصلع الذكوري وتضخم الثدي لدى الرجال. وقد تعاني بعض النساء من انقطاع الطمث (انقطاع الدورة الشهرية)، وزيادة في شعر الجسم، وصوت أعمق وتضخم البظر.
لكن هذه الآثار الجانبية طفيفة بالمقارنة مع العواقب الخطيرة على الجسم، التي يخلفها التعاطي المتكرر على المدى الطويل.
يؤدي تعاطي التستوستيرون إلى تضخم القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتصبح الشرايين أقل مرونة. كل هذه التغييرات تجعل من الصعب على القلب القيام بوظائفه، مما يزيد من خطر الموت المفاجئ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تعاطي التستوستيرون إلى تلف الكبد والكلى بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون المنشطات على المدى الطويل.
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24 يناير 2022, 13:49 GMT
للتستوستيرون آثار نفسية أيضًا، بما في ذلك زيادة العدوان والاكتئاب والقلق.
والأهم من ذلك، أن مكملات التستوستيرون تعمل على إيقاف المحركات الطبيعية لهذا الهرمون في الدماغ، حيث يؤدي هذا إلى قصور الغدد التناسلية، وهي حالة تتقلص فيها الأنسجة التي تنتج هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي عند الرجال، ويؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصية.
تم نشر هذه المقالة من قبل مجلة The Conversation
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
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