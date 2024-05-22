https://sarabic.ae/20240522/العلماء-يكشفون-عن-أفضل-تمرينين-لخفض-ضغط-الدم-1089113182.html
العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم
العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم
سبوتنيك عربي
أشارت إحدى الدراسات التي نشرت أخيرًا إلى أن التمارين التي تتم ممارستها في وضع ثابت، مثل تمرين (بلانك) وتمرين (القرفصاء على الحائط)، هي في الواقع أفضل طريقة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T14:57+0000
2024-05-22T14:57+0000
2024-05-22T14:57+0000
مجتمع
رياضة
علاج ضغط الدم
تمارين رياضية
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يتضمن هذا النوع من التمارين "المتساوية القياس" قبض عضلة أو مجموعة عضلية معينة وتثبيتها بحيث لا يتغير طول العضلة طوال التمرين. لكن انخفاض ضغط الدم ليس سوى إحدى فوائد القيام بهذا النوع من التمارين.من الفوائد الأخرى لهذه التمارين:1.تعمل على تحسين صحة القلب2.تعمل على تحسين صحة المفاصل3.تساعد في معالجة اختلالات العضلات4.تعمل على تحسين الأداء اليومي للجسم5.لا تحتاج إلى جهد كبير6.لا تتطلب الكثير من الوقتيمكن أداء هذه التمارين بشكل جيد في أي مكان لأنها تستخدم وزن جسمك فقط لتحدي عضلاتك.وفقا لمجلة The Conversation التي نشرت الدراسة، فإنه "يُنصح أيضًا باستشارة طبيب الرعاية الصحية قبل البدء بخطة التمرين الجديدة للتأكد من أنها آمنة وفعالة".دراسة تكشف عن علاقة بين الإفراط في الجلوس وخطر يهدد الحياةفوائد وأضرار البروتين
https://sarabic.ae/20240123/الوجبات-الغذائية-بعد-ممارسة-الرياضة-1085328211.html
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رياضة, علاج ضغط الدم, تمارين رياضية
رياضة, علاج ضغط الدم, تمارين رياضية
العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم
أشارت إحدى الدراسات التي نشرت أخيرًا إلى أن التمارين التي تتم ممارستها في وضع ثابت، مثل تمرين (بلانك) وتمرين (القرفصاء على الحائط)، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط الدم.
يتضمن هذا النوع من التمارين "المتساوية القياس" قبض عضلة أو مجموعة عضلية
معينة وتثبيتها بحيث لا يتغير طول العضلة طوال التمرين. لكن انخفاض ضغط الدم ليس سوى إحدى فوائد القيام بهذا النوع من التمارين.
1.تعمل على تحسين صحة القلب
2.تعمل على تحسين صحة المفاصل
3.تساعد في معالجة اختلالات العضلات
4.تعمل على تحسين الأداء اليومي للجسم
6.لا تتطلب الكثير من الوقت
يمكن أداء هذه التمارين بشكل جيد في أي مكان لأنها تستخدم وزن جسمك فقط لتحدي عضلاتك.
إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ عندما يتعلق الأمر بالتمارين المتساوية القياس، فهناك بعض الأمثلة الجيدة مثل تمرين (القرفصاء على الحائط)، وهو التظاهر وكأنك تجلس على كرسي ولكن مع ضغط ظهرك على الحائط، وتمرين (بلانك)، وهوالاستلقاء على الساعدين والأطراف، مع رفع معدتك عن الأرض وثباتها في المستوى.
وفقا لمجلة The Conversation التي نشرت الدراسة، فإنه "يُنصح أيضًا باستشارة طبيب الرعاية الصحية قبل البدء بخطة التمرين الجديدة للتأكد من أنها آمنة وفعالة".