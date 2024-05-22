العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم

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ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
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مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
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مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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تكست لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240522/العلماء-يكشفون-عن-أفضل-تمرينين-لخفض-ضغط-الدم-1089113182.html
العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم
العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم
سبوتنيك عربي
أشارت إحدى الدراسات التي نشرت أخيرًا إلى أن التمارين التي تتم ممارستها في وضع ثابت، مثل تمرين (بلانك) وتمرين (القرفصاء على الحائط)، هي في الواقع أفضل طريقة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T14:57+0000
2024-05-22T14:57+0000
مجتمع
رياضة
علاج ضغط الدم
تمارين رياضية
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يتضمن هذا النوع من التمارين "المتساوية القياس" قبض عضلة أو مجموعة عضلية معينة وتثبيتها بحيث لا يتغير طول العضلة طوال التمرين. لكن انخفاض ضغط الدم ليس سوى إحدى فوائد القيام بهذا النوع من التمارين.من الفوائد الأخرى لهذه التمارين:1.تعمل على تحسين صحة القلب2.تعمل على تحسين صحة المفاصل3.تساعد في معالجة اختلالات العضلات4.تعمل على تحسين الأداء اليومي للجسم5.لا تحتاج إلى جهد كبير6.لا تتطلب الكثير من الوقتيمكن أداء هذه التمارين بشكل جيد في أي مكان لأنها تستخدم وزن جسمك فقط لتحدي عضلاتك.وفقا لمجلة The Conversation التي نشرت الدراسة، فإنه "يُنصح أيضًا باستشارة طبيب الرعاية الصحية قبل البدء بخطة التمرين الجديدة للتأكد من أنها آمنة وفعالة".دراسة تكشف عن علاقة بين الإفراط في الجلوس وخطر يهدد الحياةفوائد وأضرار البروتين
https://sarabic.ae/20240123/الوجبات-الغذائية-بعد-ممارسة-الرياضة-1085328211.html
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رياضة, علاج ضغط الدم, تمارين رياضية
رياضة, علاج ضغط الدم, تمارين رياضية

العلماء يكشفون عن أفضل تمرينين لخفض ضغط الدم

14:57 GMT 22.05.2024
© YouTube/ BRIGHT SIDEتمارين رياضية
تمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© YouTube/ BRIGHT SIDE
تابعنا عبر
أشارت إحدى الدراسات التي نشرت أخيرًا إلى أن التمارين التي تتم ممارستها في وضع ثابت، مثل تمرين (بلانك) وتمرين (القرفصاء على الحائط)، هي في الواقع أفضل طريقة لخفض ضغط الدم.
يتضمن هذا النوع من التمارين "المتساوية القياس" قبض عضلة أو مجموعة عضلية معينة وتثبيتها بحيث لا يتغير طول العضلة طوال التمرين. لكن انخفاض ضغط الدم ليس سوى إحدى فوائد القيام بهذا النوع من التمارين.
من الفوائد الأخرى لهذه التمارين:
1.تعمل على تحسين صحة القلب
2.تعمل على تحسين صحة المفاصل
3.تساعد في معالجة اختلالات العضلات
4.تعمل على تحسين الأداء اليومي للجسم
5.لا تحتاج إلى جهد كبير
6.لا تتطلب الكثير من الوقت
يمكن أداء هذه التمارين بشكل جيد في أي مكان لأنها تستخدم وزن جسمك فقط لتحدي عضلاتك.
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
الوجبات الغذائية بعد ممارسة الرياضة
23 يناير, 14:15 GMT

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ عندما يتعلق الأمر بالتمارين المتساوية القياس، فهناك بعض الأمثلة الجيدة مثل تمرين (القرفصاء على الحائط)، وهو التظاهر وكأنك تجلس على كرسي ولكن مع ضغط ظهرك على الحائط، وتمرين (بلانك)، وهوالاستلقاء على الساعدين والأطراف، مع رفع معدتك عن الأرض وثباتها في المستوى.

وفقا لمجلة The Conversation التي نشرت الدراسة، فإنه "يُنصح أيضًا باستشارة طبيب الرعاية الصحية قبل البدء بخطة التمرين الجديدة للتأكد من أنها آمنة وفعالة".
دراسة تكشف عن علاقة بين الإفراط في الجلوس وخطر يهدد الحياة
فوائد وأضرار البروتين
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