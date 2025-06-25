"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250625/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-في-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-في-تونس-صور-1102062330.html
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور
سبوتنيك عربي
عقدت على هامش فعاليات الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقام في تونس، اليوم الأربعاء، ندوة حول مستقبل الإعلام بين الابتكار وتطوير "الإعلام... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T17:01+0000
2025-06-25T17:43+0000
حصري
تونس
العالم العربي
سبوتنيك
أخبار الذكاء الاصطناعي
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خلال الندوة، ناقش الحضور واقع الإعلام العربي بشكل عام في ظل عصر الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من متغيرات وتحديات على وسائل الإعلام بشكل عام.وبدورها، استعرضت كارينا مهنا، القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تجربة الوكالة الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السمعي والمرئي والمكتوب.وأكدت مهنا أن تجربة "سبوتنيك" في هذا المجال ما تزال في مراحلها الأولى، لذلك فهي تحرص على تدريب مختلف الطواقم الصحفية العاملة لديها على استخدامات الذكاء الاصطناعي.كما أشار المتحدثون إلى أهمية التكوين المستمر للصحفيين وتطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظّم استخدام هذه التقنيات، بما يحفظ مصداقية المهنة الإعلامية وجودتها.وبينت بأن الوكالة قامت بتدريب فريق عملها سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كانت التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة ولا تزال التجربة قائمة في انتظار مزيد تطويرها على حد قولها.وقالت مهنا: "نحن نعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتسهيل العمل لا كبديل عن الصحفي، وهدفنا هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، دون أن نغفل دور العنصر البشري المحوري في العمل الإعلامي".وافتتحت، مساء أول أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس: وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في تونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين وهم على التوالي الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصّار، والإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.واستمتع جمهور المهرجان بمزيج من أغاني الفنان صابر الرباعي، تراوحت بين القديمة والجديدة، كما أدى الرباعي أغنية من التراث الفلسطيني وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
تونس
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حصري, تونس, العالم العربي, سبوتنيك, أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري, تونس, العالم العربي, سبوتنيك, أخبار الذكاء الاصطناعي

"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور

17:01 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 17:43 GMT 25.06.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
عقدت على هامش فعاليات الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقام في تونس، اليوم الأربعاء، ندوة حول مستقبل الإعلام بين الابتكار وتطوير "الإعلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي" بحضور مجموعة من الخبراء والإعلاميين والأكاديميين.
خلال الندوة، ناقش الحضور واقع الإعلام العربي بشكل عام في ظل عصر الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من متغيرات وتحديات على وسائل الإعلام بشكل عام.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبدورها، استعرضت كارينا مهنا، القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تجربة الوكالة الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السمعي والمرئي والمكتوب.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكدت مهنا أن تجربة "سبوتنيك" في هذا المجال ما تزال في مراحلها الأولى، لذلك فهي تحرص على تدريب مختلف الطواقم الصحفية العاملة لديها على استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما أشار المتحدثون إلى أهمية التكوين المستمر للصحفيين وتطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظّم استخدام هذه التقنيات، بما يحفظ مصداقية المهنة الإعلامية وجودتها.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبينت بأن الوكالة قامت بتدريب فريق عملها سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كانت التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة ولا تزال التجربة قائمة في انتظار مزيد تطويرها على حد قولها.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وقالت مهنا: "نحن نعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتسهيل العمل لا كبديل عن الصحفي، وهدفنا هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، دون أن نغفل دور العنصر البشري المحوري في العمل الإعلامي".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gadera
وافتتحت، مساء أول أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس:
وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في تونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين وهم على التوالي الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصّار، والإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
واستمتع جمهور المهرجان بمزيج من أغاني الفنان صابر الرباعي، تراوحت بين القديمة والجديدة، كما أدى الرباعي أغنية من التراث الفلسطيني وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.
وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
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