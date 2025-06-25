https://sarabic.ae/20250625/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-في-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-في-تونس-صور-1102062330.html

"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور

"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... صور

سبوتنيك عربي

عقدت على هامش فعاليات الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقام في تونس، اليوم الأربعاء، ندوة حول مستقبل الإعلام بين الابتكار وتطوير "الإعلام... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T17:01+0000

2025-06-25T17:01+0000

2025-06-25T17:43+0000

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خلال الندوة، ناقش الحضور واقع الإعلام العربي بشكل عام في ظل عصر الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من متغيرات وتحديات على وسائل الإعلام بشكل عام.وبدورها، استعرضت كارينا مهنا، القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تجربة الوكالة الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السمعي والمرئي والمكتوب.وأكدت مهنا أن تجربة "سبوتنيك" في هذا المجال ما تزال في مراحلها الأولى، لذلك فهي تحرص على تدريب مختلف الطواقم الصحفية العاملة لديها على استخدامات الذكاء الاصطناعي.كما أشار المتحدثون إلى أهمية التكوين المستمر للصحفيين وتطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظّم استخدام هذه التقنيات، بما يحفظ مصداقية المهنة الإعلامية وجودتها.وبينت بأن الوكالة قامت بتدريب فريق عملها سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كانت التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة ولا تزال التجربة قائمة في انتظار مزيد تطويرها على حد قولها.وقالت مهنا: "نحن نعتبر الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتسهيل العمل لا كبديل عن الصحفي، وهدفنا هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، دون أن نغفل دور العنصر البشري المحوري في العمل الإعلامي".وافتتحت، مساء أول أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في المسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس: وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في تونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين وهم على التوالي الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصّار، والإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.واستمتع جمهور المهرجان بمزيج من أغاني الفنان صابر الرباعي، تراوحت بين القديمة والجديدة، كما أدى الرباعي أغنية من التراث الفلسطيني وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

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