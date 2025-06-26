https://sarabic.ae/20250626/مديرة-القسم-العربي-في-وكالة-سبوتنيك-الدولية-الذكاء-الاصطناعي-عامل-مساعد-وليس-بديلا-عن-الصحفي--1102101198.html

مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي

مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي

سبوتنيك عربي

استعرضت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية كارينا مهنا تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T15:32+0000

2025-06-26T15:32+0000

2025-06-26T16:06+0000

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وقالت مهنا خلال مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، لقد "تمت دعوتنا لإقامة جناح خاص بـ"سبوتنيك" في المرة القادمة للمشاركة بشكل أوسع وتقديم منتجات "سبوتنيك"، لأنها كوكالة لديها الكثير من البرامج، إضافة الى الإذاعة والفيديو، لهذا ننتظر العام المقبل للمشاركة مرة أخرى".ورداً على سؤال حول مدى تمكن "سبوتنيك" من القيام بتدريب فريق العمل إنّ كان في قسم "التحرير" أو فريق "الفيديو" على استخدام الذكاء الاصطناعي، أكّدت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية، على "وجود فريق متخصص بتدريب فريق العمل الخاص بالوكالة سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إن من خلال التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة".ونوهت مهنا إلى أن "التجربة لا تزال قائمة في انتظار المزيد لتطويرها، لأنه يوجد توجه كبير لإنتاج فيديو من خلال الذكاء الاصطناعي، ولو أنّه أصعب من المحتوى المرئي الذي يتم الإعتماد فيه على صناعة الصور".وفي ما يتعلق بأهمية التوجه للذكاء الاصطناعي، أشارت مهنا الى "أسئلة كثيرة طرحت في المنتدى حول مدى قدرة استبدال الصحافي المراسل أو المحرر بالذكاء الاصطناعي"، مؤكدةً أن "الهدف هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عن المحرر لأنه حتى باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا بد للإنسان أن يتدخل للتدقيق والتصحيح، خاصة وأن هذه التقنية الجديدة منحازة سياسيا وقانونيا"، قائلة "الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وداعم لكل من يستخدم هذه الأداة، وهذا ما نؤكد عليه دائما في كل ورش التدريب التي نقوم بها".مهنا كشفت عن "استغراب المشاركين في المنتدى ودهشتهم من وجود ممثلين في "سبوتنيك"، يتحدثون ويكتبون وينشرون باللغة العربية"، لافتة إلى أن "المهرجان كان عبارة عن ساحة لعرض أمور وأشياء جديدة ممكن الاستفادة من بعضها وتبادل الخبرات والأفكار والتوجه نحو التطور"، مؤكدة على "الحاجة إلى المزيد من الاستثمار لدعم المزيد من الأفكار الجديدة وتطبيقها ومشاركتها بين الدول الأعضاء بالاتحاد".

https://sarabic.ae/20250625/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-في-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-في-تونس-صور-1102062330.html

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