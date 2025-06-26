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https://sarabic.ae/20250626/مديرة-القسم-العربي-في-وكالة-سبوتنيك-الدولية-الذكاء-الاصطناعي-عامل-مساعد-وليس-بديلا-عن-الصحفي--1102101198.html
مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي
مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي
سبوتنيك عربي
استعرضت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية كارينا مهنا تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T15:32+0000
2025-06-26T16:06+0000
العالم العربي
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1a/1102101094_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c31c1cdb778424a3439b0d5639381838.jpg
وقالت مهنا خلال مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، لقد "تمت دعوتنا لإقامة جناح خاص بـ"سبوتنيك" في المرة القادمة للمشاركة بشكل أوسع وتقديم منتجات "سبوتنيك"، لأنها كوكالة لديها الكثير من البرامج، إضافة الى الإذاعة والفيديو، لهذا ننتظر العام المقبل للمشاركة مرة أخرى".ورداً على سؤال حول مدى تمكن "سبوتنيك" من القيام بتدريب فريق العمل إنّ كان في قسم "التحرير" أو فريق "الفيديو" على استخدام الذكاء الاصطناعي، أكّدت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية، على "وجود فريق متخصص بتدريب فريق العمل الخاص بالوكالة سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إن من خلال التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة".ونوهت مهنا إلى أن "التجربة لا تزال قائمة في انتظار المزيد لتطويرها، لأنه يوجد توجه كبير لإنتاج فيديو من خلال الذكاء الاصطناعي، ولو أنّه أصعب من المحتوى المرئي الذي يتم الإعتماد فيه على صناعة الصور".وفي ما يتعلق بأهمية التوجه للذكاء الاصطناعي، أشارت مهنا الى "أسئلة كثيرة طرحت في المنتدى حول مدى قدرة استبدال الصحافي المراسل أو المحرر بالذكاء الاصطناعي"، مؤكدةً أن "الهدف هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عن المحرر لأنه حتى باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا بد للإنسان أن يتدخل للتدقيق والتصحيح، خاصة وأن هذه التقنية الجديدة منحازة سياسيا وقانونيا"، قائلة "الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وداعم لكل من يستخدم هذه الأداة، وهذا ما نؤكد عليه دائما في كل ورش التدريب التي نقوم بها".مهنا كشفت عن "استغراب المشاركين في المنتدى ودهشتهم من وجود ممثلين في "سبوتنيك"، يتحدثون ويكتبون وينشرون باللغة العربية"، لافتة إلى أن "المهرجان كان عبارة عن ساحة لعرض أمور وأشياء جديدة ممكن الاستفادة من بعضها وتبادل الخبرات والأفكار والتوجه نحو التطور"، مؤكدة على "الحاجة إلى المزيد من الاستثمار لدعم المزيد من الأفكار الجديدة وتطبيقها ومشاركتها بين الدول الأعضاء بالاتحاد".
https://sarabic.ae/20250625/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-في-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-في-تونس-صور-1102062330.html
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العالم العربي, منوعات, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, منوعات, حصري, تقارير سبوتنيك

مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وليس بديلا عن الصحفي

15:32 GMT 26.06.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 26.06.2025)
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / asbu
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حصري
استعرضت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية كارينا مهنا تجربتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، مؤكدةً على "أهمية مشاركة "سبوتنيك" في المهرجان"، مشيرة إلى الإقبال الكبير من الإعلاميين ووسائل الإعلام العربية للاطلاع على تجربة وكالة "سبوتنيك" في هذا المجال.
وقالت مهنا خلال مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، لقد "تمت دعوتنا لإقامة جناح خاص بـ"سبوتنيك" في المرة القادمة للمشاركة بشكل أوسع وتقديم منتجات "سبوتنيك"، لأنها كوكالة لديها الكثير من البرامج، إضافة الى الإذاعة والفيديو، لهذا ننتظر العام المقبل للمشاركة مرة أخرى".
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbu

وكشفت مهنا عن "الإقبال الكبير من وسائل إعلام أخرى أرادت الإستفسار والتجربة وحتى الرغبة في المشاركة ربما بتدريب تقوم به الوكالة"، كاشفة عن أنّ "هذا بداية مشوار لبناء علاقات مع وسائل إعلام أخرى ولكل من يهتم ويريد أن يتعرّف أكثر على الذكاء الإصطناعي"، وأضافت "النظرة كانت إيجابية جداً"، آملة أن "تتوسع "سبوتنيك" على الصعيد الإعلامي والعملي".

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... فيديو وصور
أمس, 17:01 GMT
ورداً على سؤال حول مدى تمكن "سبوتنيك" من القيام بتدريب فريق العمل إنّ كان في قسم "التحرير" أو فريق "الفيديو" على استخدام الذكاء الاصطناعي، أكّدت مديرة القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية، على "وجود فريق متخصص بتدريب فريق العمل الخاص بالوكالة سواء القسم التحريري أو فريق الديجيتال وفريق الفيديو، على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إن من خلال التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة".
ونوهت مهنا إلى أن "التجربة لا تزال قائمة في انتظار المزيد لتطويرها، لأنه يوجد توجه كبير لإنتاج فيديو من خلال الذكاء الاصطناعي، ولو أنّه أصعب من المحتوى المرئي الذي يتم الإعتماد فيه على صناعة الصور".
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbu

كما كشفت أيضاً عن "توجه للقيام بدورات تدريبية في إطار برنامج اسمه "Sputnik Pro " سيتم من خلاله إضافة إعلاميين من مختلف الدول العربية وغير العربية، ويقوم فريق روسي مختص بتدريب وعمل دورات في هذا المجال ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، بل هناك دورات تدريبية إعلامية أخرى صحفية".

© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbu
وفي ما يتعلق بأهمية التوجه للذكاء الاصطناعي، أشارت مهنا الى "أسئلة كثيرة طرحت في المنتدى حول مدى قدرة استبدال الصحافي المراسل أو المحرر بالذكاء الاصطناعي"، مؤكدةً أن "الهدف هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عن المحرر لأنه حتى باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا بد للإنسان أن يتدخل للتدقيق والتصحيح، خاصة وأن هذه التقنية الجديدة منحازة سياسيا وقانونيا"، قائلة "الذكاء الاصطناعي عامل مساعد وداعم لكل من يستخدم هذه الأداة، وهذا ما نؤكد عليه دائما في كل ورش التدريب التي نقوم بها".
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
3/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
5/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
6/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Photo / asbuالقائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
القائمة بأعمال مديرة سبوتنيك عربي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك - سبوتنيك عربي
7/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
© Sputnik . Mariam.Gaderaالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
1/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
2/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
3/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
4/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
5/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
6/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
7/11
© Photo / asbu
القائمة بأعمال مديرة "سبوتنيك عربي" في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
8/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
9/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
10/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
11/11
© Sputnik . Mariam.Gadera
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
مهنا كشفت عن "استغراب المشاركين في المنتدى ودهشتهم من وجود ممثلين في "سبوتنيك"، يتحدثون ويكتبون وينشرون باللغة العربية"، لافتة إلى أن "المهرجان كان عبارة عن ساحة لعرض أمور وأشياء جديدة ممكن الاستفادة من بعضها وتبادل الخبرات والأفكار والتوجه نحو التطور"، مؤكدة على "الحاجة إلى المزيد من الاستثمار لدعم المزيد من الأفكار الجديدة وتطبيقها ومشاركتها بين الدول الأعضاء بالاتحاد".
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