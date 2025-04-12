https://sarabic.ae/20250412/المغرب-يعزز-مكانته-في-مؤشر-المرونة-الاقتصادية-لعام-2025-1099481410.html
المغرب يعزز مكانته في مؤشر "المرونة الاقتصادية" لعام 2025
المغرب يعزز مكانته في مؤشر "المرونة الاقتصادية" لعام 2025
سبوتنيك عربي
احتل المغرب المركز الـ5 في أفريقيا والـ70 عالميًا، في مجال "المرونة الاقتصادية"، وفقًا لمؤشر المرونة 2025، ما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T11:41+0000
2025-04-12T11:41+0000
2025-04-12T11:41+0000
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انفوجرافيك, инфографика
المغرب يعزز مكانته في مؤشر "المرونة الاقتصادية" لعام 2025
احتل المغرب المركز الـ5 في أفريقيا والـ70 عالميًا، في مجال "المرونة الاقتصادية"، وفقًا لمؤشر المرونة 2025، ما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.