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تحولات رقمية في زمن الأزمات.. الطريق الصعب نحو الخدمات الذكية في العالم العربي

تحولات رقمية في زمن الأزمات.. الطريق الصعب نحو الخدمات الذكية في العالم العربي

سبوتنيك عربي

في ظل التحديات التنموية والضغوط المتزايدة على البنى التقليدية، بات التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات، وخلق فرص... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T10:21+0000

2025-06-27T10:21+0000

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يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والإدارة والخدمات، والدول العربية ليست بمنأى عن هذا التوجه.ورغم المبادرات الطموحة التي أطلقتها بعض الحكومات العربية في مجالات الحكومة الإلكترونية، والتعليم الرقمي، والخدمات الذكية، إلا أن المسار ما زال يواجه العديد من المعوقات، أبرزها ضعف البنية التحتية، ونقص الكفاءات التقنية، وتفاوت الاستعداد بين الدول.تحديات هيكلية وتشريعيةاعتبر الخبير الليبي أسامة منصور، المتخصص في التنمية الدولية، أن من أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي هو ضعف البنية التحتية الرقمية، والاعتماد على شبكات قديمة ومراكز بيانات غير آمنة، إلى جانب نقص الكوادر المتخصصة وغياب برامج تعليمية وتدريبية تدعم هذا التحول.وأضاف منصور في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن التقلبات السياسية والاقتصادية، وعدم الاستقرار، يُعقّد من تنفيذ استراتيجيات رقمية طويلة الأمد، لافتًا إلى أن هناك فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الجنسين والفئات المهمشة، ما يعمق حالة عدم العدالة الرقمية.وأشار إلى أن ضعف الأطر القانونية يُعد عائقًا آخر يتمثل في غياب تشريعات متكاملة لحماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية في ظل غياب منظومات دفاعية فعالة. وأكد أن التشريعات والقوانين تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار التحول الرقمي، حيث يمكن أن تكون عامل تمكين أو عائقًا رئيسيًا.وشدد الخبير الليبي على أهمية وجود قوانين واضحة ومحدثة لحماية البيانات والخصوصية، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، كما أن الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية يسهم في تسهيل تعامل الأفراد والشركات مع الجهات الحكومية إلكترونيًا، في حين أن وضع أطر قانونية للتجارة الإلكترونية والدفع الرقمي يشجع على الاستثمار والنمو في القطاع الرقمي.وحذّر من أن العوائق القانونية والتنظيمية، مثل القوانين غير المكتملة أو الفضفاضة، تخلق حالة من عدم اليقين القانوني، مما يعيق الاستثمار والتطوير. كما أن عدم تفعيل القوانين القائمة أو ضعف آليات إنفاذها يحدّ من فعاليتها، في حين يؤدي التضارب بين القوانين أو غياب التنسيق بين الجهات المعنية إلى تعقيدات إضافية أمام المطورين والمستثمرين.وفي معرض حديثه عن نماذج النجاح في التحول الرقمي العربي، أكد الخبير الليبي أسامة منصور، أن هناك تجارب بارزة، مثل تجربة الإمارات التي أحدثت طفرة من خلال "الحكومة الذكية" والاعتماد على البنية التحتية السحابية، وكذلك تونس التي تبنّت منذ عام 2019 استراتيجية وطنية للأمن السيبراني مع دعم لحقوق المستخدمين، بالإضافة إلى السعودية التي حققت تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي في قطاعات الخدمات البلدية والتعليمية والصحية ضمن "رؤية 2030".وأشار إلى أن عوامل التميز المشتركة بين هذه الدول تتمثل في وضوح الرؤية الحكومية، والدعم السياسي، والتمويل المستدام، وتشريعات مرنة ومحدثة، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات.وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليص الفجوة الاجتماعية والتنموية، من خلال تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والسجل المدني، وتقليص البيروقراطية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وخفض التكاليف على المواطن والدولة. لكنه شدد على ضرورة ضمان الوصول المتساوي للإنترنت، واعتماد تصميم شامل يراعي احتياجات الفئات المهمشة مثل النساء، وذوي الإعاقة، وسكان المناطق النائية.وفيما يخص ليبيا، أوضح منصور أن البنية التحتية الرقمية تعاني من ضعف شديد نتيجة الصراعات المستمرة وغياب الاستقرار السياسي، إذ تعاني شبكات الاتصالات والإنترنت من انقطاعات متكررة، وتفتقر مراكز البيانات إلى المعايير الأمنية والتقنية المطلوبة، مما يؤثر سلبًا على قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة في تقديم خدمات رقمية موثوقة.وأضاف الخبير الليبي أسامة منصور، أنه رغم صدور بعض القوانين المهمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية في عام 2022، إلا أن هذه التشريعات ما زالت محدودة النطاق ولا تغطي كافة جوانب التحول الرقمي، في ظل غياب قوانين شاملة لحماية البيانات والخصوصية الرقمية.كما أشار إلى أن التحديات المؤسسية في ليبيا تشمل نقص التنسيق بين الجهات الحكومية، ما يؤدي إلى تشتت الجهود وازدواجية المشاريع، موضحًا أن وجود جهات متعددة تعمل في مجال التحول الرقمي دون تكامل واضح يقلل من فعالية الاستثمار والنتائج.وأكد أسامة منصور، على أن رغم التحديات، هناك مبادرات إيجابية في ليبيا، مثل إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في 2023، وبدء مشاريع للتحول الرقمي في بعض المؤسسات، مع زيادة الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية المتخصصة.وأوصى بضرورة أن تضع ليبيا إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا موحدًا وشاملًا، إلى جانب برامج توعية مجتمعية حول فوائد الخدمات الرقمية، مع ضمان الأمان والخصوصية في التعاملات الرقمية، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية مستقرة لضمان استمرارية هذا التحول.تحديات الرقمنةترى الخبيرة الإماراتية في مجال الاتصالات والحوكمة الرقمية، أحلام الفيل، أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي هو ضعف البنية التحتية الرقمية، خاصة في بعض المناطق الريفية التي لا تزال تعاني من فجوة في تغطية الشبكات وخدمات الاتصال.وأضافت الفيل في حديثها لـ"سبوتنيك" أن نقص الكفاءات والمهارات الرقمية في كل من القطاعين الحكومي والخاص يُعد من أبرز العوامل التي تُبطئ وتيرة تنفيذ المبادرات الرقمية، إلى جانب محدودية التمويل وضعف المرونة التنظيمية داخل العديد من المؤسسات التقليدية، والتي غالبًا ما تُقاوم التغيير بسبب ثقافتها الإدارية الراسخة وخوفها من المجهول.وشددت الفيل على أن الأطر القانونية والتشريعية تلعب دورًا حاسمًا في تسريع أو تعطيل جهود التحول الرقمي، مشيرة إلى أن وجود تشريعات واضحة ومحدثة، خصوصًا في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني، يعزز الثقة لدى المواطنين والشركات، ويشجعهم على استخدام الخدمات الرقمية. أما في حال غياب هذه التشريعات أو تأخر تحديثها، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع الثقة ويثني العديد من الجهات عن الاستثمار أو التفاعل مع الحلول الرقمية.وقالت الفيل: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول إلى منظومات تشريعية مرنة ومتجددة تواكب وتيرة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتتيح بيئة جاذبة للابتكار والاستثمار".وفي سياق النماذج الناجحة، أشارت إلى أن دولة الإمارات تمثل تجربة رائدة بفضل رؤيتها الاستباقية واستثماراتها الضخمة في التكنولوجيا، وتطويرها لتشريعات داعمة ومحفزة للابتكار. كما أثنت على جهود السعودية، التي جعلت التحول الرقمي محورا أساسياً في رؤية 2030، من خلال دعم قيادي واضح، وتمويل قوي، ومبادرات نوعية طموحة.وأوضحت أن ما يجمع بين هذه النماذج هو وضوح الرؤية، وتوافر التمويل، والإيمان بالابتكار كركيزة للتنمية، وتطرقت الفيل إلى أثر التحول الرقمي في تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة، مشيرة إلى أن الرقمنة ساهمت في تقليص الفجوة بين المواطنين والخدمات العامة، من خلال تسهيل الوصول إليها، وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية، خاصة في المناطق النائية التي كانت تفتقر سابقًا إلى الخدمات المباشرة.كما أكدت الفيل أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة استراتيجية خلال السنوات المقبلة، من شأنه إعادة تعريف طريقة تقديم الخدمات الحكومية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، ما يمكّن الحكومات من التنبؤ بالاحتياجات وتقديم خدمات استباقية. لكنها شددت على أهمية أن يواكب هذا التطور إطار تشريعي وأخلاقي، يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويحمي الحقوق والخصوصية.معوقات هيكليةيرى الباحث في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أمجد بدر الشويهدي، أن مسار التحول الرقمي في الدول العربية لا يزال محفوفًا بتحديات متعددة، تتداخل فيها العوامل الهيكلية والتنظيمية والثقافية.وأوضح الشويهدي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن البيئة القانونية غير المحدثة تُعد من أبرز هذه المعوقات، إذ لا تزال العديد من الدول، ومن بينها ليبيا، تعتمد على قوانين قديمة لا تتماشى مع متطلبات الواقع الرقمي، مما يُعيق بناء بيئة أعمال مرنة ومحفزة للابتكار.وأشار إلى أن ضعف البنية التحتية الرقمية، وتفاوت الوصول إلى الإنترنت، خصوصًا في المناطق الريفية، يُقوض مبادئ العدالة الرقمية، ويُضعف شمولية المبادرات التقنية. كما أكد أن نقص الكفاءات الوطنية نتيجة غياب الإستراتيجيات التدريبية في مجالات مثل الحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، يزيد الفجوة بين الطموحات والخطط الفعلية.وأوضح أن ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص، وغياب نماذج الحوكمة التشاركية، يُفقد المبادرات الرقمية عنصر الاستدامة. كما أن السياق السياسي غير المستقر في دول مثل ليبيا يجعل من التحول الرقمي تحديًا مضاعفًا، حيث تتأثر الاستراتيجيات الوطنية مباشرة بالأزمات.وأشار إلى نماذج عربية ناجحة مثل الإمارات التي أنشأت بيئة تشريعية متقدمة، والسعودية التي ربطت التحول الرقمي بأهداف رؤية 2030، والمغرب الذي يشهد تحسنًا في الخدمات الرقمية، وأرجع تميز هذه الدول إلى وضوح الرؤية، العمل المؤسسي، والشراكة مع القطاع الخاص.وأضاف الشويهدي أن التحول الرقمي يمثل فرصة حقيقية لتقليص الفجوة بين المواطنين والخدمات الحكومية، شريطة أن يكون مبنيًا على مبادئ الشمول، وسهولة الوصول، وحماية البيانات. وأوضح أنه في أفضل السيناريوهات، أسهمت الرقمنة في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، ما ساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة.إلا أن الوضع يختلف في السياقات الأقل استقرارًا، حيث لا يزال التحول الرقمي في مراحل متفرقة وغير مترابطة، ما يؤدي إلى تعميق التفاوت بين المدن والمناطق المهمشة. واعتبر أن التحدي الجوهري يتمثل في تحقيق الوصول الشامل والمنصف، وضمان وجود محتوى وخدمات رقمية تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يكفل عدم ترك أحد خلف الركب.وحذّر من أن الفجوة الرقمية قد تتفاقم إذا لم يُراعَ البُعد الاجتماعي والاقتصادي في تصميم وتنفيذ السياسات الرقمية، كما يحدث في بعض الدول التي تسرّع من عملية الرقمنة دون تمكين المواطنين أو تأمين وصول فعّال وآمن إلى الإنترنت.وأكد أن الطلب الشعبي المتزايد على خدمات حكومية رقمية يمثل فرصة حقيقية، مشددًا على أن ليبيا لا ينقصها الإمكانيات، بل الرؤية والإرادة.

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