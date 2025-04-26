https://sarabic.ae/20250426/محللون-مذكرة-التفاهم-مع-البنك-الدولي-خطوة-إصلاحية-محفوفة-بالمخاطر-الاقتصادية-في-ليبيا-1099921048.html

محللون: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة إصلاحية محفوفة بالمخاطر الاقتصادية في ليبيا

محللون: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة إصلاحية محفوفة بالمخاطر الاقتصادية في ليبيا

سبوتنيك عربي

في خطوة جديدة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، وقعت ليبيا مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، تهدف إلى استئناف التعاون المباشر بين الجانبين. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T18:50+0000

2025-04-26T18:50+0000

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تركز المذكرة على دعم جهود ليبيا في إصلاح المالية العامة، ودفع عملية التحول الرقمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري بما يسهم في تحفيز التنمية المستدامة.تأتي هذه الخطوة في إطار سعي ليبيا للاستفادة من الخبرات الدولية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويتوقع أن تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً واسعة أمام مشاريع إصلاحية تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستقراراً.تحركات غير محسوبةقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع نائب رئيس البنك الدولي مؤخرا يعود لعدة أسباب، أهمها العمل على تنفيذ إصلاحات مالية، وتدريب كوادر المصرف المركزي الليبي، حيث ستتلقى هذه الكوادر تدريبات متخصصة تتعلق بتعاملات السوق المصرفي والتحول الرقمي.وأشار العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن هناك اتهامات من جهات دولية لعدة أطراف باستخدام عملات مزورة متداولة داخل ليبيا، مما دفع البنك الدولي لإصدار توصيات تدعو ليبيا إلى الإسراع بالتحول الرقمي، بهدف الحد من عمليات التزوير وضمان التحكم الكامل في حركة العملات.وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي حاول مرارًا إنجاح العمليات المصرفية الإلكترونية وتطبيق خطط التحول الرقمي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.ورأى أن هذا التعاون المباشر مع القطاع الخاص غالبًا ما يكون على حساب المجتمعات وعامة الناس، إذ يؤدي إلى خلق طبقة متميزة تسيطر على مفاصل الدولة، بينما يتدنى وضع بقية أفراد الشعب، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الليبي.وبيّن العبدلي أن البنك الدولي عادة ما يصدر توصيات مباشرة تتعلق بإلغاء الدعم الحكومي، بحجة تقليص عجز الميزانية.إلا أن العبدلي شدد على أن ليبيا تختلف عن بقية الدول، موضحًا أن البنك الدولي يحاول عبر توصياته دفع ليبيا نحو إلغاء الدعم المخصص للمحروقات، والكهرباء، والتعليم المجاني، والصحة المجانية.وأشار إلى أن هناك أطرافًا ليبية، خاصة بعض رجال الأعمال، يسعون لرفع الدعم عن المواطن، بهدف السيطرة على السوق، مستغلين قدراتهم المالية ونفوذهم في اتخاذ القرار والشراء.واعتبر أن رفع الدعم في الوضع الحالي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما سيلحق أضرارًا جسيمة بالشعب الليبي، خاصة في ظل غياب المواصلات العامة، والطرق المناسبة، والبنية التحتية الأساسية.وأكد على أن ليبيا لا يمكن أن تتبع سياسات رفع الدعم دون وجود مقومات حقيقية، معتبرًا أن هناك مؤامرة داخلية تقودها بعض الأطراف المرتبطة برجال أعمال ذوي ولاءات خارجية يتوددون للبنك الدولي، محذرًا من أن هذا يشكل خطرًا كبيرًا على جميع الليبيين، مؤكدًا أن على الليبيين ألا يسمحوا لأي طرف بالمساس بملف الدعم الذي يمثل صمام أمان مهم لهم.غياب الإصلاحاتمن جهته، قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس.وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد محمد درميش، على ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص.وأوضح أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال.وأكد أن نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود.تخبط داخلىويرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد أن ليبيا تعاني من وضع استثنائي يتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي، والانقسام السياسي، والفساد، وسوء الإدارة، موضحًا أن كل هذه العوامل انعكست سلبًا على دور القطاع الخاص، والمصرف المركزي، وعلى تقدم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.ولهذا، يعتقد احميد أن الاقتصاد الليبي بحاجة ماسة إلى العودة للتخطيط السليم، وإشراك الخبرات والكفاءات الليبية – وهم كُثر – عبر منحهم دورًا حقيقيًا في المشاركة بالبرامج الاقتصادية.وأشار احميد في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن ما يحدث الآن هو نتاج لتصرفات فردية وغياب الشفافية والحوكمة، مما أدى إلى معاناة الاقتصاد الليبي لعدة سنوات، حتى قبل ثورة فبراير، عندما تم إلغاء دور القطاع الخاص وإحلال القطاع العام مكانه دون توفير بدائل حقيقية لمورد النفط، رغم أن ليبيا تمتلك العديد من الثروات الأخرى.وأوضح أن ما تعانيه ليبيا حاليًا من تهافت على المناصب يعود بالأساس إلى غياب قطاع خاص قوي كان يمكن أن يحافظ على استقلالية القطاع العام، مؤكدًا أن غياب هذا التوازن أدى إلى تفاقم الأوضاع.وشدد احميد على أنه ما لم تكن هناك دولة موحدة، تقوم على الحوكمة والحكم الرشيد، وتجسد دور الكفاءات الليبية، وتفرض سيادة المؤسسات، فإن الأمور لن تعود إلى نصابها، وهو ما يهدد مستقبل ليبيا، خاصة في ظل التدخلات الخارجية التي تنتهك السيادة الوطنية، والسيطرة على القرار الاقتصادي وسط تغيرات دولية معقدة، مما زاد من أزمات البلاد ومعاناتها.وأكد أن ليبيا، في ظل الأوضاع الراهنة من انقسام سياسي، وعدم وجود دستور، وغياب الوعي الاقتصادي، لن تتعافى في الأمد القريب.ورأى أن الحل يبدأ بتوحيد الحكومة، وصياغة دستور يحدد ملامح الدولة ومؤسساتها، مؤكدا على أن ليبيا، التي تملك إمكانيات وثروات كبيرة، تحتاج إلى رؤية سياسية جديدة، وإعادة بناء الدولة بكل مكوناتها لتحقيق العدالة والتنمية، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تغيير شامل يقوم على منح الكفاءات دورًا حقيقيًا، بعيدًا عن المحاصصة والفساد اللذين يهددان مستقبل البلاد

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