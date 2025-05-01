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ليبيا... وزارة الدفاع بـ"حكومة الدبيبة" تستعد لتدريب "سلام أفريقيا 3" في الجزائر

ليبيا... وزارة الدفاع بـ"حكومة الدبيبة" تستعد لتدريب "سلام أفريقيا 3" في الجزائر

سبوتنيك عربي

عقدت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا اجتماعا تنسيقيا للمشاركين في التمرين الميداني الذي ستنظمه "قدرة إقليم شمال أفريقيا". 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T06:42+0000

2025-05-01T06:42+0000

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وأفادت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الخميس، بأن التدريب يأتي تحت اسم "سلام أفريقيا 3"، ويجرى في الجزائر خلال الفترة بين 21 و27 مايو/أيار الجاري.وضم الاجتماع مندوبين عن الوحدات والجهات التي ستمثل ليبيا في هذا التمرين، ما بين الوحدات العسكرية والشُرطية وكذلك من المؤسسات المدنية من أجل الوقوف على مدى استعداد وجاهزية جميع المشاركين في هذا الحدث الإقليمي المهم.حضر الاجتماع الليبي رئيس قسم اللجان الوطنية بديوان الدفاع وعنصر التخطيط وضابط التدريب وممثلو الأمانة التنفيذية لـ"قدرة إقليم شمال أفريقيا"، وكذلك "الكتيبة 80 عمليات خاصة" التابعة "للواء 111 مجحفل"، وهي المكلفة بتمثيل ليبيا في التدريب.فيما شارك أيضا في الاجتماع "اللواء 444" و"اللواء 51" و"اللواء 52" و"اللواء 53" وممثلان عن وزارتي الداخلية والخارجية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا.وأمس الأربعاء، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، ضمن خطة لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للبلاد.وشكّل الدبيبة لجنة خاصة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، ومعالجة أوضاع العاملين بها.وفي خطوة أخرى، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارًا يقضي بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، ابتداء من 28 أبريل/ نيسان الجاري، مع استمرار دراسة الموفدين حاليًا دون أي تمديد لفتراتهم.تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتخفيض النفقات، في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه ليبيا، في الآونة الأخيرة، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من خطة تقشف شاملة تهدف إلى تقليص المصروفات الحكومية وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع أكثر استدامة، خاصة في قطاعات التعليم والبنية التحتية الرقمية.

https://sarabic.ae/20230715/حكومة-الدبيبة-إغلاق-الحقول-والموانئ-النفطية-يهدد-استدامة-توريد-النفط-الليبي-1079080858.html

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