https://sarabic.ae/20250430/حملة-مقاطعة-في-ليبيا-كيف-بدأت-القصة-وما-الذي-حرك-الشارع؟-1100029976.html

حملة مقاطعة في ليبيا... كيف بدأت القصة وما الذي حرك الشارع؟

حملة مقاطعة في ليبيا... كيف بدأت القصة وما الذي حرك الشارع؟

سبوتنيك عربي

أطلق ناشطون ليبيون قبل يومين حملة واسعة تدعو إلى مقاطعة منتجات إحدى الشركات الكبرى المملوكة لعضو في مجلس النواب ورجل أعمال بارز. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T08:38+0000

2025-04-30T08:38+0000

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وذلك عقب تصريحاته المثيرة للجدل التي طالب فيها برفع الدعم عن الوقود والكهرباء وجميع أشكال الدعم المقدم للمواطن. وقد أثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة في الشارع الليبي، انعكست في استجابة سريعة لدعوات المقاطعة.تسعى هذه الحملة الشعبية إلى الضغط الاقتصادي على رجل الأعمال المعني، في محاولة للرد على مواقفه التي اعتبرت معادية لحقوق المواطنين الاقتصادية، وتتباين التوقعات بشأن مدى فعالية هذه المقاطعة، حيث يرى البعض أنها قد تشكل رادعًا حقيقيًا، بينما يشكك آخرون في قدرتها على إحداث تغيير ملموس دون دعم رسمي أو مؤسساتي.المقاطعة الشعبيةقال الناشط الليبي إيهاب العمامي، أحد أبرز الداعمين لحملة المقاطعة، إن الدوافع الرئيسية لهذه الحملة تعود إلى مقترحات قدمها عضو بمجلس النواب الليبي، وهو أيضًا رجل أعمال معروف ورئيس أحد الاتحادات الكبرى في ليبيا.وأضاف أن هذا الشخص، الذي يفترض به أن يسعى لراحة المواطن البسيط، دعا إلى رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء، ما اعتبره محاولة للإضرار المباشر بالمواطن الليبي. وأكد أن هذه التصريحات الخاطئة كانت السبب الأبرز وراء انطلاق حملة المقاطعة ضده.وأشار العمامي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شكلت الانطلاقة الحقيقية للمقاطعة، ولعبت دورًا كبيرًا في التأثير على الشارع الليبي، إذ انضمت إليها معظم الصفحات العامة والنشطاء المعروفين، وأضاف أن أي مواطن ليبي لا يمكنه القبول بتقليل قيمة المواطن أو مكانته.وأكد العمامي أن الحملة مستمرة، وأسعار المنتجات التي تمت مقاطعتها انخفضت بشكل كبير، مع استمرار العزوف عن شرائها، حتى دخلت العديد من منتجات الألبان المقاطعة في مرحلة انتهاء الصلاحية نتيجة تراجع الطلب عليها، ما يدل على نجاح الحملة.وأوضح أن الشخص المعني نفى تصريحاته رغم وجود تسجيلات موثقة تثبت ما قاله، ولم يقدم اعتذارًا رسميًا حتى الآن. وشدد العمامي على أن هذه الحملة تشمل كل من يحرض ضد أبناء الشعب الليبي الذي يعاني من انهيار اقتصادي حاد.وأضاف أن هناك بعض الشخصيات التي حاولت استغلال الحملة لأغراض سياسية أو مناطقية، وهو أمر مرفوض، مؤكدًا أن الحملة بقيت متمسكة بأهدافها الأساسية دون الانجرار إلى أي اصطفافات أخرى.وأشار إلى أن حملة المقاطعة شملت جميع المدن والمناطق الليبية، وانتشرت عبرها صور وفيديوهات داعمة للمقاطعة، مع الإصرار على استمرارها حتى يتم تقديم اعتذار رسمي للشعب الليبي.وأكد أن المقاطعة لها دور مهم في التغيير، إذ ساعدت في إيصال صوت الشعب ضد كل تاجر أو مسؤول يحاول التقليل من قيمة المواطن الليبي، مشددًا على أن الشعب أصبح أكثر وعيًا بكيفية التعامل مع هذه الأحداث، وأن الحملة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافهاوعي مجتمعييرى الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن دوافع حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات بعض الشركات تعود بالأساس إلى تصريحات مديري هذه الشركات، الذين دعوا إلى رفع الدعم عن المواطن الليبي أو استبداله بآليات أخرى لا تخدم مصلحة المواطن البسيط. كما ردد بعضهم عبارات مستفزة بشأن التوظيف، خاصة ما تعلق بخريجي الجامعات الليبية، وهو ما أثار غضب الشارع الليبي ودفعه لإطلاق حملات مقاطعة واسعة.وأوضح أن هذه المقاطعة اجتمعت فيها عدة عوامل، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية، حيث استغل بعض الأطراف هذه الحملة سياسيًا لتوجيه رسائل معينة. ومع ذلك، فإن الحملة ظلت في جوهرها تعبيرًا عن رفض جماهيري واسع للسياسات المجحفة وارتفاع الأسعار، خصوصًا مع استفادة الشركات من الدعم الحكومي دون انعكاس حقيقي على تخفيف الأعباء عن المواطنين.وقال: "لعبت المنصات الإخبارية، والنشطاء، وصفحات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في نجاح هذه الحملة، التي انتشرت بسرعة وشملت جميع الفئات العمرية، رغم بعض الجوانب السلبية المصاحبة لها. وقد حاولت بعض الشركات المعنية تبرير تصريحات مسؤوليها، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد الحملة أو يوقفها، مما يؤكد عمق الرفض الشعبي لما حدث".وبيّن المحمودي أن أغلب المنتجات المستهدفة بالمقاطعة كانت من فئة الألبان ومشتقاتها، وهي سلع لا تتحمل التخزين لفترات طويلة. وقد أدى عزوف المستهلكين إلى تراجع حاد في المبيعات، وصلت نسب التخفيضات على بعض السلع إلى 75%، فيما انتهت صلاحية كميات كبيرة من البضائع واضطرت المتاجر إلى التخلص منها عبر الرمي في النفايات.وأكد المحمودي أن الحملة لم تقتصر على فئة معينة، بل أسهمت في ترسيخ ثقافة مدنية جديدة بين جميع الفئات العمرية، عنوانها الأساسي العصيان الاقتصادي السلمي والمقاطعة كأداة ضغط فعالة. حتى أصحاب المحال التجارية الكبرى شاركوا فيها من خلال إتلاف المنتجات غير المرغوب بها، في مشهد غير مسبوق في السوق الليبي.وأكد أن هذه الحملة عززت وعي المواطنين بأهمية الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية، وأسهمت في خلق ثقافة جديدة تقوم على المطالبة السلمية بحقوقهم ورفض احتكار السوق من قبل فئة محدودة من رجال الأعمال، مما يجعلها حجر عثرة أمام ممارسات السوق الاحتكارية في المستقبل.العدالة الاجتماعيةفي هذا الإطار، صرّح الخبير والأكاديمي الليبي فرج المجريسي، أن ثقافة المقاطعة في المجتمع الليبي ليست جديدة، فقد شهدنا في السابق حملات شعبية استهدفت المنتجات الداعمة للكيان الإسرائيلي، وكان لها أثر ملحوظ، وإن كان محدودًا من حيث الانتشار والتأثير الفعلي. لكن ما نشهده اليوم يمثل نقلة نوعية في أساليب المقاطعة، حيث اتخذت شكلاً جماعيًا واسع النطاق، شمل مختلف المدن والمناطق الليبية، مما يعكس تطورًا في وعي المستهلك وفعالية الحراك الشعبي.وأضاف المجريسي: "وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في تحفيز الرأي العام، خاصة في ما يتعلق بحملة مقاطعة منتجات محلية مملوكة لأحد رجال الأعمال، وذلك عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول مسألة رفع الدعم الحكومي. وقد ترجمت هذه الحملة إلى نتائج ملموسة، وفقًا لإفادات عدد من أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا تراجعًا كبيرًا في مبيعات تلك المنتجات".وقال: "رغم وجود تجار آخرين تطرقوا لمسألة رفع الدعم، إلا أن الغضب الجماهيري انصبّ على هذا الشخص تحديدًا، نظرًا لتركيبة المشهد العاطفي والاجتماعي، ما يعكس حساسية المجتمع الليبي تجاه العدالة الاجتماعية ورفضه لأي مساس باحتياجاته الأساسية".تعكس حملة المقاطعة الجارية في ليبيا حالة الوعي الشعبي المتزايد تجاه حقوق المواطنين الاقتصادية وأهمية التصدي لمحاولات المساس بها، وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه استمرار الحملة وتحقيق أهدافها، إلا أنها تمثل رسالة واضحة لصناع القرار ورجال الأعمال بأن مواقفهم وتصريحاتهم لن تمر دون مساءلة. تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مدى تأثير هذه المقاطعة، وما إذا كانت ستشكل بداية لتحركات شعبية أوسع دفاعًا عن مصالح المواطنين.

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أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي