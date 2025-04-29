https://sarabic.ae/20250429/هل-تنهي-انتخابات-المجلس-الأعلى-للدولة-الانقسام-أم-تعيد-إنتاجه-1100006780.html

ليبيا...هل تنهي انتخابات المجلس الأعلى للدولة الانقسام أم تعيد إنتاجه؟

ليبيا...هل تنهي انتخابات المجلس الأعلى للدولة الانقسام أم تعيد إنتاجه؟

سبوتنيك عربي

بعد أشهر من الانقسام غير المسبوق داخل المجلس الأعلى للدولة، والذي أسفر عن وجود رئيسين متنازعين على شرعية قيادة المؤسسة، صدرت دعوة رسمية من أحد الأطراف لإجراء... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T12:48+0000

2025-04-29T12:48+0000

2025-04-29T12:48+0000

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هذه الخطوة، التي جاءت وسط حالة من الترقب، تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، وما إذا كانت تعبّر عن إرادة حقيقية للإصلاح، أم أنها مناورة سياسية لفرض توازنات جديدة داخل المشهد الليبي المعقد.خطوات إيجابيةمن جانبه، قال المحلل السياسي والأكاديمي الليبي إلياس الباروني، إن "نتيجة الانقسام الذي حدث داخل المجلس الأعلى للدولة، تعرّض المجلس لحالة من الضعف، الأمر الذي قلّل من أهمية التشاور والتنسيق مع مجلس النواب".ومن هذا المنطلق، بادر السيد محمد تكالة، بالدعوة إلى إجراء عملية انتخابية مبكرة، تهدف إلى إنهاء هذا الانقسام، وإعطاء دفعة جديدة لعمل المجلس الأعلى للدولة، لا سيما في ظل الظروف المعقّدة التي تمر بها الدولة الليبية، حسب الباروني، الذي أوضح أنه تكالة اشترط أن تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف لجان محايدة، تضمن شفافية النتائج بين الأطراف المترشحة داخل المجلس، بما يساهم في إنهاء الأزمة الحالية".وأضاف الباروني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "لقد أدى الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة إلى شلل شبه كامل في أداء المجلس، حيث تمسّك كل طرف بموقفه، مما دفع باتجاه ضرورة التوافق على رؤية مشتركة للخروج من هذا المأزق عبر انتخابات داخلية".وتابع: "غير أن الإشكالية الكبرى تكمن في غياب الضمانات الحقيقية التي تمنع تكرار سيناريو الانقسام، في حال رفض أحد الأطراف نتائج الانتخابات"، مضيفا: "الحل الأمثل في هذه الحالة يتمثل في إبعاد الطرفين المتخاصمين، محمد تكالة وخالد المشري، عن الترشح مجددا، حتى يتمكن المجلس من تشكيل مكتب رئاسي موحّد. أما في حال إصرارهما على الترشح، فإن المجلس قد يفشل في تجاوز هذه الإشكالية".وقال: "هناك تأثير مباشر لهذا الانقسام على خارطة التفاهمات السياسية، خصوصا بين مجلسي الدولة والنواب، بما في ذلك مخرجات اللجنة الاستشارية التي شكّلتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى رسم رؤية جديدة لحل الأزمة الليبية".وتابع: "من الضروري، في هذا الإطار، أن يكون هناك جسمان قويان على مستوى الدولة وهما مجلس نواب فاعل، ومجلس أعلى للدولة موحّد وفعال، غير أن المجلس الأعلى للدولة ما يزال يعاني من حالة انقسام تعرقل هذا المسار".وأكد الباروني أن الجميع يدرك أن هذه المجالس باتت تفتقد للشرعية السياسية، ومع ذلك لا يزال أعضاؤها مصرين على البقاء في مواقعهم، دون تقديم رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية. وهذا ما يجعل من الصعب التفاؤل بأن هذه الأجسام قادرة على تقديم حلول حقيقية تنهي حالة الانسداد".وقال إن انتخابات المجلس الأعلى للدولة قد تترك أثرا إيجابيا، إذا ما أفرزت قيادة موحّدة قادرة على توحيد التيارات المختلفة داخل المجلس، وذلك من شأنه أن يعيد لهذا الجسم السياسي فاعليته، ويساهم في تقديم مخرجات تدعم المسار السياسي والدستوري، وتدفع باتجاه إصلاح اقتصادي حقيقي من خلال تغيير القوانين والقرارات التي تنظم الحياة الاقتصادية في ليبيا.واعتبر أن هذه الخطوة قد تشكّل مدخلًا حقيقيا لمعالجة القضايا الجوهرية التي يعاني منها الشعب الليبي، بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الفردية التي عطلت عمل المؤسسات، وجعلت من المجلس الأعلى للدولة مجرد أداة في صراعات لا تعبّر عن تطلعات المواطنين.وقال إن المطلوب اليوم هو توافق شامل على جميع المستويات، يهدف إلى إنقاذ ليبيا من أزمتها، لا إلى خدمة أجندات شخصية ضيقة.البقاء في المشهدومن جانب آخر، قال الأكاديمي الليبي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمود الرملي: "ما يجب التنويه إليه في البداية هو أن ليبيا تمر بوضع سياسي غير مستقر ويتّسم بقدر كبير من الغموض، وهناك تفاعلات دولية ومحلية، من بينها نتائج اللجان الاستشارية التي شكّلتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تعكس حجم التعقيد الذي يواجه المشهد الليبي".وأوضح بأن انقسام المجلس الأعلى للدولة ليس بالأمر الجديد، إذ شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة انقسامات متعددة طالت مختلف الأجسام والمؤسسات الرسمية، وهذه الانقسامات فتحت الباب أمام زيارات ومبادرات دولية تهدف إلى رأب الصدع، وربما تمهّد لانطلاقة عملية سياسية جديدة لتوحيد الجسم التنفيذي، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة يتم التوافق عليها.ويرى بأنه من المهم توحيد المجلس الأعلى للدولة، خاصة بعد الانقسام الذي نشأ حول رئاسته بين السيد محمد تكالة والسيد خالد المشري، والذي نتج عنه إصدار أحكام متباينة وتبريرات قانونية وسياسية متعددة.وتابع: "التقارب بين الأطراف قد يسهم في خلق نوع من الوحدة داخل هذا الجسم الهام، لكن يبقى السؤال: هل الدوافع وراء هذه الانتخابات الجديدة بعد أشهر من الانقسام كافية لتحقيق الاستقرار؟ وهل سيتم القبول بنتائج هذه الانتخابات من جميع الأطراف؟"وأوضح الرملي أن الحقيقة المؤلمة أن خارطة التفاهمات الحالية مترهلة وغير قابلة للتطبيق، لأن غالبية الأعضاء في الأجسام السياسية يسعون إلى الاستمرارية في مواقعهم. الكل مستفيد من الوضع القائم، وبالتالي لا توجد إرادة حقيقية للتغيير. هذه الحالة تعرقل الوصول إلى انتخابات شاملة في المستقبل القريب.وأكد أن الانتخابات داخل المجلس الأعلى للدولة ستنعكس على المسار الدستوري، وقد تشكل حافزا لتحريك الجمود السياسي، لكنها في ذات الوقت لا تكفي وحدها لإنجاح العملية السياسية.واعتبر أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن الجميع يريد البقاء في السلطة، ولا أحد يملك الاستعداد الحقيقي لإنهاء المرحلة الانتقالية أو المضي نحو انتخابات وطنية شاملة.

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