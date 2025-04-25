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ليبيا... اشتباكات مسلحة في طرابلس بين أجهزة أمنية "متنافسة"
ليبيا... اشتباكات مسلحة في طرابلس بين أجهزة أمنية "متنافسة"
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر من "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من جهاز الشرطة القضائية التابع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن مصادر محلية، قولها إن "الاشتباكات اندلعت في محيط شارع الزاوية بعد محاولة عناصر الشرطة القضائية إلقاء القبض على شخص يدعى "كيكو" مطلوب لجهاز "الردع لمكافحة الإرهاب"، حيث حاول عناصر من جهاز "دعم الاستقرار" منع عملية الاعتقال".ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على اشتباكات مماثلة بين الطرفين في منطقة طريق المطار، يوم 11 أبريل/ نيسان الماضي، والتي اندلعت على خلفية خلافات حول النفوذ.يذكر أن جهاز "دعم الاستقرار" وجهاز "الردع" يتبعان للمجلس الرئاسي، بينما يخضع جهاز الشرطة القضائية لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ما يعكس الانقسامات الأمنية المستمرة في العاصمة الليبية.
https://sarabic.ae/20250423/مصرع-12-شخصا-بينهم-10-مصريين-في-حادث-سير-مروع-شرقي-ليبيا-1099832274.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الأخبار

ليبيا... اشتباكات مسلحة في طرابلس بين أجهزة أمنية "متنافسة"

18:16 GMT 25.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر من "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، وفقاً لشهود عيان.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن مصادر محلية، قولها إن "الاشتباكات اندلعت في محيط شارع الزاوية بعد محاولة عناصر الشرطة القضائية إلقاء القبض على شخص يدعى "كيكو" مطلوب لجهاز "الردع لمكافحة الإرهاب"، حيث حاول عناصر من جهاز "دعم الاستقرار" منع عملية الاعتقال".
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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مصرع 12 شخصا بينهم 10 مصريين في حادث سير مروع شرقي ليبيا
23 أبريل, 17:41 GMT
ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على اشتباكات مماثلة بين الطرفين في منطقة طريق المطار، يوم 11 أبريل/ نيسان الماضي، والتي اندلعت على خلفية خلافات حول النفوذ.

ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا توضح فيه تفاصيل الحادث أو ما إذا كان قد أسفر عن إصابات أو خسائر مادية.

يذكر أن جهاز "دعم الاستقرار" وجهاز "الردع" يتبعان للمجلس الرئاسي، بينما يخضع جهاز الشرطة القضائية لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ما يعكس الانقسامات الأمنية المستمرة في العاصمة الليبية.
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