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https://sarabic.ae/20250423/مصرع-12-شخصا-بينهم-10-مصريين-في-حادث-سير-مروع-شرقي-ليبيا-1099832274.html
مصرع 12 شخصا بينهم 10 مصريين في حادث سير مروع شرقي ليبيا
مصرع 12 شخصا بينهم 10 مصريين في حادث سير مروع شرقي ليبيا
سبوتنيك عربي
لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير بعد تصادم حافلة ركاب كانت تقلّهم مع شاحنة ثقيلة في الطريق الصحراوي الرابط بين أجدابيا وطبرق شرقي ليبيا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:41+0000
2025-04-23T17:41+0000
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وأفادت بوابة الوسط، مساء اليوم الأربعاء، بأن 10 من الضحايا يحملون الجنسية المصرية و2 ليبيين، من بينهم سائق الشاحنة، مؤكدة أن سبب الحادث يعود إلى سوء حالة الطريق المتهالك، فهو طريق صحراوي فردي غير مزدوج.وأوضحت أن الطريق الصحراوي لا توجد به أي خدمات، رغم أنه يعد شريانا مهما للمسافرين بين مدينتي أجدابيا وطبرق شرقي ليبيا.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني ليبي أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بمنطقة نائية على الطريق الصحراوي المعروف بخطورته، وافتقاره للإنارة والخدمات الأساسية.وأشار المصدر الليبي إلى أن هناك 10 حالات وفاة يحملون الجنسية المصرية، بالإضافة إلى ليبيين إثنين، منوها إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجثامين، وأن موقع الحادث أقرب إلى مدينة إجدابيا.ونشرت الصحيفة صورا من موقع الحادث أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالمركبتين، حيث تهشمّت الحافلة بالكامل بعد انقلابها وكذلك الأجزاء الأمامية من الشاحنة، ما يعكس قوّة الاصطدام.يأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات متكررة من سوء حالة الطرق في ليبيا، خاصة في شرق البلاد، مع غياب معايير السلامة المرورية، وهو ما يتسبب سنويا في سقوط مئات الضحايا.ويشار إلى أن ليبيا تسجل معدلات كبيرة لحوادث السير مقارنة بعدد السكان، حيث أوضحت بعض الإحصائيات وفاة 5 أشخاص يوميا جراء حوادث المرور.فيما أودت حوادث المرور في ليبيا بحياة 2460 شخصا خلال عام 2024، وذلك بحسب أرقام وزارة الداخلية الليبية، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، نتيجة بعدم الالتزام بقوانين الطرقات والسرعة الزائدة، إلى جانب تهالك البنية التحتية وإهمال صيانة المركبّات.
https://sarabic.ae/20250112/بعد-12-يوما-فقط-دولة-عربية-تسجل-64-وفاة-بحوادث-مرورية--في-العام-2025--1096719064.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصرع 12 شخصا بينهم 10 مصريين في حادث سير مروع شرقي ليبيا

17:41 GMT 23.04.2025
© AP Photoحادث سير
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير بعد تصادم حافلة ركاب كانت تقلّهم مع شاحنة ثقيلة في الطريق الصحراوي الرابط بين أجدابيا وطبرق شرقي ليبيا.
وأفادت بوابة الوسط، مساء اليوم الأربعاء، بأن 10 من الضحايا يحملون الجنسية المصرية و2 ليبيين، من بينهم سائق الشاحنة، مؤكدة أن سبب الحادث يعود إلى سوء حالة الطريق المتهالك، فهو طريق صحراوي فردي غير مزدوج.
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
12 يناير, 11:58 GMT
وأوضحت أن الطريق الصحراوي لا توجد به أي خدمات، رغم أنه يعد شريانا مهما للمسافرين بين مدينتي أجدابيا وطبرق شرقي ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني ليبي أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بمنطقة نائية على الطريق الصحراوي المعروف بخطورته، وافتقاره للإنارة والخدمات الأساسية.
وأشار المصدر الليبي إلى أن هناك 10 حالات وفاة يحملون الجنسية المصرية، بالإضافة إلى ليبيين إثنين، منوها إلى أن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجثامين، وأن موقع الحادث أقرب إلى مدينة إجدابيا.
ونشرت الصحيفة صورا من موقع الحادث أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالمركبتين، حيث تهشمّت الحافلة بالكامل بعد انقلابها وكذلك الأجزاء الأمامية من الشاحنة، ما يعكس قوّة الاصطدام.
يأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات متكررة من سوء حالة الطرق في ليبيا، خاصة في شرق البلاد، مع غياب معايير السلامة المرورية، وهو ما يتسبب سنويا في سقوط مئات الضحايا.
ويشار إلى أن ليبيا تسجل معدلات كبيرة لحوادث السير مقارنة بعدد السكان، حيث أوضحت بعض الإحصائيات وفاة 5 أشخاص يوميا جراء حوادث المرور.
فيما أودت حوادث المرور في ليبيا بحياة 2460 شخصا خلال عام 2024، وذلك بحسب أرقام وزارة الداخلية الليبية، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، نتيجة بعدم الالتزام بقوانين الطرقات والسرعة الزائدة، إلى جانب تهالك البنية التحتية وإهمال صيانة المركبّات.
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