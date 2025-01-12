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https://sarabic.ae/20250112/بعد-12-يوما-فقط-دولة-عربية-تسجل-64-وفاة-بحوادث-مرورية--في-العام-2025--1096719064.html
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
سبوتنيك عربي
كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلّفت 64 حالة وفاة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:58+0000
2025-01-12T12:21+0000
مجتمع
العالم العربي
الجزائر
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وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بلغ عدد الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، 1821 حادثا، مخلفا وفاة 64 شخصا وإصابة 2087 آخرين.ودعت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إلى احترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
https://sarabic.ae/20240915/الرجال-أم-النساء-علماء-روس-يكشفون-أي-السائقين-أكثر-عرضة-للحوادث-المرورية--1092734134.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025

11:58 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 12.01.2025)
© Fotolia / Phanuwatnandeeحادث سير
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Fotolia / Phanuwatnandee
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كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلّفت 64 حالة وفاة.
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بلغ عدد الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، 1821 حادثا، مخلفا وفاة 64 شخصا وإصابة 2087 آخرين.
سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
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15 سبتمبر 2024, 12:19 GMT
فيما تم تسجيل 179 تدخلًا، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 211 آخرين.
ودعت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إلى احترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
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