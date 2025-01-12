https://sarabic.ae/20250112/بعد-12-يوما-فقط-دولة-عربية-تسجل-64-وفاة-بحوادث-مرورية--في-العام-2025--1096719064.html
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
سبوتنيك عربي
كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلّفت 64 حالة وفاة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:58+0000
2025-01-12T11:58+0000
2025-01-12T12:21+0000
مجتمع
العالم العربي
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102603/12/1026031238_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_f403cc5fc96c97ebeee1c4cb411146ec.jpg
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بلغ عدد الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، 1821 حادثا، مخلفا وفاة 64 شخصا وإصابة 2087 آخرين.ودعت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إلى احترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
https://sarabic.ae/20240915/الرجال-أم-النساء-علماء-روس-يكشفون-أي-السائقين-أكثر-عرضة-للحوادث-المرورية--1092734134.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102603/12/1026031238_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c27c4e8ef792dbcb081a97737fd7e354.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
بعد 12 يوما فقط... دولة عربية تسجل 64 وفاة بحوادث مرورية في العام 2025
11:58 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 12.01.2025)
كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلّفت 64 حالة وفاة.
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بلغ عدد الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، 1821 حادثا، مخلفا وفاة 64 شخصا وإصابة 2087 آخرين.
15 سبتمبر 2024, 12:19 GMT
فيما تم تسجيل 179 تدخلًا، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 211 آخرين.
ودعت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إلى احترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.