https://sarabic.ae/20250415/الميزانية-الموحدة-في-ليبيا-اختبار-للشفافية-وسط-الانقسام-السياسي-1099557456.html

الميزانية الموحدة في ليبيا... اختبار للشفافية وسط الانقسام السياسي

الميزانية الموحدة في ليبيا... اختبار للشفافية وسط الانقسام السياسي

سبوتنيك عربي

شهدت ليبيا خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، تمثلت في تقديم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، من قبل رئيس الحكومة الليبية... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

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هذه الخطوة تأتي في ظل جهود لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، بعد سنوات من الانقسام والصراعات.وبلغت قيمة الميزانية المقترحة أكثر من 174 مليار دينار ليبي (نحو 31.2 مليار دولار) لتغطي كامل التراب الليبي دون استثناء.ومن المنتظر أن تتم مناقشة الميزانية بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، في إشارة إلى سعي حقيقي نحو التنسيق والتكامل المالي.وتتضمن الميزانية إجراءات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مستندة إلى بيانات دقيقة من مؤسسات الدولة وخبراء الحوار الاقتصادي.وتُعد هذه الميزانية اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة الليبية على تحقيق الشفافية المالية وترشيد الإنفاق في مرحلة دقيقة من تاريخها.ظروف معقدةقال المحلل السياسي نصرالله السعيطي، إن الحديث عن الميزانية العامة في ليبيا هذه الأيام يأتي في ظل ظروف سياسية معقدة، بسبب الانقسام القائم ووجود حكومتين تتنازعان الشرعية.وأشار إلى أن هذا الوضع جعل من مسألة الميزانية عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين، خاصة بعد أن عارضت حكومة الوحدة الوطنية الميزانية التي أقرها البرلمان، والتي بدورها قوبلت بالرفض من قبل الحكومات الأخرى، ما جعل تنفيذها غير ممكن.وأوضح السعيطي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن إعداد الميزانية يعتمد بالأساس على حجم الواردات التي تدخل حسابات الدولة من مصادر التمويل المتعددة، ومن ثم يتم بناء الميزانية وتحديد أبوابها وأوجه صرفها، سواء في مجالات الإنفاق العام أو التنمية أو المرتبات.وتابع: "غير أن المشكلة تكمن في الميزانية التي أعدتها الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب لسنة 2025، إذ تم إعدادها على اعتبار وجود حكومة واحدة، بينما رفضتها حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما ترتب عليه تأثيرات كبيرة على الوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد".وأشار إلى أن هذه الميزانية تم إعدادها استنادًا إلى أرقام دقيقة وتخطيط مالي محدد مبني على حجم الإيرادات المتوقعة، إلا أنها ما زالت محل جدل واسع، خاصة في ظل ما وصفه بسيطرة بعض الأطراف السياسية على مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، وهو ما يعقد المشهد أكثر.وأكد أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي قد أثقلت كاهل الليبيين، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2011 كانت الميزانية تحقق فائضًا ملحوظًا، لكن ما أعقب تلك الفترة من سوء إدارة وصراعات سياسية، إلى جانب عمليات النهب من الداخل والخارج، تسبب في إرباك شديد للوضع المالي.وشدد على أن الشفافية الحقيقية والسيطرة على أوجه الصرف لن تكون ممكنة إلا من خلال وجود ميزانية واحدة وهيكلية مؤسسات موحدة تخضع للمتابعة من قبل جسم تشريعي واحد.كما دعا إلى ضرورة أن تخضع الحكومات للرقابة والمحاسبة، سواء على المستوى الإداري أو المالي أو التشريعي، من أجل رسم سياسات عامة واقعية، وضبط التحركات المالية بما يتماشى مع مصلحة الدولة.وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب قد بذلت جهودًا كبيرة في ملفات الإعمار والتنمية، من خلال ترشيد الإنفاق، إلا أن المصرف المركزي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في توفير الأموال اللازمة، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي، وهو ما يضعف السيطرة على القرار السيادي ويفتح المجال للتدخلات الدولية في الشأن الليبي.وقال السعيطي إن الميزانيات في السنوات الماضية لم تُقفل في مواعيدها القانونية، وإن العملية تسير في مسار متعثر، في ظل ارتباك واضح في سياسات المصرف المركزي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما زاد من معاناة المواطن الليبي في حياته اليومية.صراع وانقساموقال المحلل السياسي أحمد التهامي، إن "جميع الأوضاع في ليبيا اليوم تعد مؤقتة وغير مستقرة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي"، موضحًا أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ أولًا من شعور الأفراد والمستثمرين بوجود سلطة موحدة تحكم البلاد.وأضاف أن غياب هذه السلطة أدى إلى خلل شامل في كافة الجوانب الاقتصادية، حيث باتت السياسات المالية تفتقر إلى الانسجام والتنسيق.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أشار إلى أن الصراع على السلطة وانقسام المؤسسات انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أنه "خلال فترة وجود الصديق الكبير كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، كان يلعب دورًا أشبه بمدير الاقتصاد الوطني"، لكن بعد إبعاده، بدأت تظهر مؤشرات الخلل بشكل واضح، نتيجة لغياب جهة قادرة على ضبط الميزانية ومراقبة أوجه الصرف المتعارضة بين الجهات المختلفة في الدولة.وأشار التهامي إلى وجود غموض كبير في آليات تقديم المقترح، وظروف اتخاذ قرار اعتماده، معتبرًا أن "إعلام حكومة حماد لم يوضح بشكل كافٍ كيف ولماذا طُرحت الميزانية في هذا التوقيت، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد".كما لفت إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لا يعترف بشرعية مجلس النواب، وبالتالي، من غير المرجح أن يتوجه إليه بطلب اعتماد الميزانية، ولا حتى إلى مجلس الدولة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد المالي. ومع ذلك، شدد التهامي على أن الحاجة إلى ميزانية موحدة تبقى ضرورة لا يمكن تجاهلها، طالما أن السوق الليبي يعمل بعملة موحدة، وطالما أن مصرف ليبيا المركزي يُفترض أن يكون موحّدًا أيضًا.وأكد أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون في الحد من أوجه الصرف المزدوجة في الشرق والغرب، وضبط السيولة النقدية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل ومنظم، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي تُعيق الاستقرار المالي".عوائق متعددةفيما يرى المحلل السياسي معتصم الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن إقرار ميزانية موحدة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الشفافية المالية داخل الدولة الليبية، حيث يعزز هذا الإجراء من قدرة الأجهزة الرقابية على تتبّع الإنفاق العام بشكل أكثر فاعلية مما هو حاصل في الوضع الراهن، الذي يشهد صرفًا عشوائيًا دون تحديد واضح لأبواب الصرف.كما أشار إلى أن الميزانية الموحدة ستدعم أداء مصرف ليبيا المركزي، من خلال وضع إطار منظم لعمليات الصرف، وهو ما تفتقده الدولة حاليًا.وأوضح الشاعري أن مشروع الميزانية المقترحة تم على أساس أسعار النفط الحالية، باعتباره المورد الوحيد تقريبًا للإيرادات العامة، إلى جانب سعر صرف الدولار المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، ما يجعلها حساسة لأي تقلبات اقتصادية أو سياسية تؤثر على هذين العاملين.وأكد أن الهدف الأساسي من الميزانية الموحدة هو ترشيد أوجه الإنفاق العام، وهو ما يمكّن المصرف المركزي من أداء مهامه بشكل أفضل.لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحقيق هذا الهدف يبقى مستحيلًا في ظل استمرار وجود حكومتين تتنازعان الصلاحيات، وهو ما يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تنفيذ أي رؤية اقتصادية موحدة.وتساءل الشاعري عن الجهة التي ستتولى تحديد أوجه الصرف في حال استمرار الانقسام السياسي، قائلاً: "لمن سيخضع المصرف المركزي في ظل هذا الوضع؟ ومن يضمن توحيد القرارات المالية؟"، مشيرًا إلى أن توحيد السلطة التنفيذية يجب أن يسبق اعتماد أي ميزانية موحدة، وأن هذه المهمة يفترض أن تكون من اختصاص الحكومة التي يعتمدها مجلس النواب.وقال إنه في "ظل الانقسام القائم وغياب التفاهمات السياسية، لن تكون هناك ميزانية موحدة تُرضي جميع الأطراف الليبية، ما لم تُعقد تسويات حقيقية تسبق هذا الإجراء المالي الحساس".

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