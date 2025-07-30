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علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامشاتكا إلى 8.7 درجات
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العاهل المغربي: ما تم تحقيقه من إنجازات في المغرب ليس وليد الصدفة ولكن نتيجة رؤية بعيدة المدى
العاهل المغربي: ما تم تحقيقه من إنجازات في المغرب ليس وليد الصدفة ولكن نتيجة رؤية بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، أن ما تحقق من إنجازات في المغرب "ليس وليد الصدفة"، بل ثمرة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T02:52+0000
2025-07-30T02:52+0000
أخبار المغرب اليوم
العاهل المغربي
العالم العربي
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وأشار إلى أن المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية منذ عام 2014، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، معتبرًا إياها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المملكة باتت شريكًا موثوقًا يرتبط اقتصادها بنحو ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر.كما أبرز الملك أن المغرب يملك اليوم بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية، لافتًا إلى انطلاق أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.تراجع الفقروفي نفس السياق، أكد العاهل المغربي، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية، مبرزًا تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% في 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية لتصنّف ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية".وشدد الملك على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تضمن وصول ثمار التقدم إلى جميع المواطنين دون تمييز.ولتحقيق ذلك، وجّه الملك الحكومة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصًا في التعليم والصحة، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية، إضافة إلى مشاريع للتأهيل الترابي المندمج تتماشى مع المبادرات الوطنية الكبرى.وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصدر الملك عفوًا أو خفّض عقوبات بحق 19,673 شخصًا، في واحدة من أوسع قرارات العفو الملكي بتاريخ البلاد.يشار إلى أن الملك محمد السادس يبلغ من العمر 61 عامًا، وتولّى العرش في 23 يوليو/تموز 1999 عقب وفاة والده الملك الحسن الثاني.
https://sarabic.ae/20250729/خطاب-العرش-2025-الملك-محمد-السادس-يؤكد-حرص-المغرب-على-تعزيز-العلاقات-الطيبة-مع-الجزائر-1103175124.html
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أخبار المغرب اليوم, العاهل المغربي, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العاهل المغربي, العالم العربي

العاهل المغربي: ما تم تحقيقه من إنجازات في المغرب ليس وليد الصدفة ولكن نتيجة رؤية بعيدة المدى

02:52 GMT 30.07.2025
© Photo / mohamed Hemidaالعاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش
العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / mohamed Hemida
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اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب وُجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، أن ما تحقق من إنجازات في المغرب "ليس وليد الصدفة"، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى وخيارات تنموية كبرى، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تنعم به البلاد.
وأشار إلى أن المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية منذ عام 2014، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، معتبرًا إياها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المملكة باتت شريكًا موثوقًا يرتبط اقتصادها بنحو ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
أمس, 20:50 GMT
كما أبرز الملك أن المغرب يملك اليوم بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية، لافتًا إلى انطلاق أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.

تراجع الفقر

وفي نفس السياق، أكد العاهل المغربي، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية، مبرزًا تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014 إلى 6.8% في 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية لتصنّف ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وشدد الملك على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تضمن وصول ثمار التقدم إلى جميع المواطنين دون تمييز.
ولتحقيق ذلك، وجّه الملك الحكومة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصًا في التعليم والصحة، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية في ظل التحديات المناخية، إضافة إلى مشاريع للتأهيل الترابي المندمج تتماشى مع المبادرات الوطنية الكبرى.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصدر الملك عفوًا أو خفّض عقوبات بحق 19,673 شخصًا، في واحدة من أوسع قرارات العفو الملكي بتاريخ البلاد.
يشار إلى أن الملك محمد السادس يبلغ من العمر 61 عامًا، وتولّى العرش في 23 يوليو/تموز 1999 عقب وفاة والده الملك الحسن الثاني.
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