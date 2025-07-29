خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250729/خطاب-العرش-2025-الملك-محمد-السادس-يؤكد-حرص-المغرب-على-تعزيز-العلاقات-الطيبة-مع-الجزائر-1103175124.html
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
سبوتنيك عربي
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، خطاب العرش، أشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T20:50+0000
2025-07-29T20:50+0000
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ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.وفي الشأن الداخلي، وجه الملك تعليماته لوزارة الداخلية بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، مؤكدا على ضرورة معالجة الفقر والهشاشة في بعض المناطق.وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرا في مستوى الفقر على المستوى الوطني، مشددا على أهمية النهوض بالتنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة في عدة مجالات، مؤكدًا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا. كما أكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على نموه رغم تحديات الجفاف والأزمات الدولية، وذلك بفضل الرؤى البعيدة المدى التي أدت إلى تحقيق إنجازات كبرى.
https://sarabic.ae/20250728/مقتل-عسكريين-اثنين-من-الجيش-المغربي-في-تحطم-طائرة-1103119422.html
https://sarabic.ae/20250726/كيف-ساعدت-الطائرات-المسيرة-السلطات-المغربية-في-رصد-واحد-من-أخطر-حالات-الفساد؟-1103049106.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر

20:50 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالعاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
تابعنا عبر
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، خطاب العرش، أشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر المغرب بهذا التأييد.
ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وفي الشأن الداخلي، وجه الملك تعليماته لوزارة الداخلية بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، مؤكدا على ضرورة معالجة الفقر والهشاشة في بعض المناطق.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مقتل عسكريين اثنين من الجيش المغربي في تحطم طائرة
أمس, 12:41 GMT
وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرا في مستوى الفقر على المستوى الوطني، مشددا على أهمية النهوض بالتنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين.
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
كيف ساعدت الطائرات المسيرة السلطات المغربية في رصد واحد من أخطر حالات الفساد؟
26 يوليو, 07:19 GMT
وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة في عدة مجالات، مؤكدًا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا.
كما أكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على نموه رغم تحديات الجفاف والأزمات الدولية، وذلك بفضل الرؤى البعيدة المدى التي أدت إلى تحقيق إنجازات كبرى.
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