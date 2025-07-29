https://sarabic.ae/20250729/خطاب-العرش-2025-الملك-محمد-السادس-يؤكد-حرص-المغرب-على-تعزيز-العلاقات-الطيبة-مع-الجزائر-1103175124.html
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
سبوتنيك عربي
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، خطاب العرش، أشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T20:50+0000
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العالم العربي
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ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.وفي الشأن الداخلي، وجه الملك تعليماته لوزارة الداخلية بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، مؤكدا على ضرورة معالجة الفقر والهشاشة في بعض المناطق.وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرا في مستوى الفقر على المستوى الوطني، مشددا على أهمية النهوض بالتنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة في عدة مجالات، مؤكدًا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا. كما أكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على نموه رغم تحديات الجفاف والأزمات الدولية، وذلك بفضل الرؤى البعيدة المدى التي أدت إلى تحقيق إنجازات كبرى.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
خطاب العرش 2025... الملك محمد السادس يؤكد حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الجزائر
وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، خطاب العرش، أشار فيه إلى الدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، معبرا عن فخر المغرب بهذا التأييد.
ولفت الملك إلى استعداد المملكة لإجراء "حوار صادق مع الجزائر لمناقشة مختلف القضايا، مع التأكيد على حرص المغرب على تعزيز العلاقات الطيبة مع الشعب الجزائري"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وفي الشأن الداخلي، وجه الملك تعليماته لوزارة الداخلية بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، مؤكدا على ضرورة معالجة الفقر
والهشاشة في بعض المناطق.
وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرا في مستوى الفقر على المستوى الوطني، مشددا على أهمية النهوض بالتنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأشار العاهل المغربي إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الضخمة
في عدة مجالات، مؤكدًا أن المغرب يظل أرضا خصبة للاستثمار وشريكا موثوقا.
كما أكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على نموه رغم تحديات الجفاف والأزمات الدولية، وذلك بفضل الرؤى البعيدة المدى التي أدت إلى تحقيق إنجازات كبرى.