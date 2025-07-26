https://sarabic.ae/20250726/كيف-ساعدت-الطائرات-المسيرة-السلطات-المغربية-في-رصد-واحد-من-أخطر-حالات-الفساد؟-1103049106.html

كيف ساعدت الطائرات المسيرة السلطات المغربية في رصد واحد من أخطر حالات الفساد؟

كيف ساعدت الطائرات المسيرة السلطات المغربية في رصد واحد من أخطر حالات الفساد؟

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء في المغرب، لجأت إلى الاستعانة بطائرات مسيرة، لمراقبة ريع المناطق الصناعية، بعدما كشفت تقارير وجود عشرات البقع... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T07:19+0000

2025-07-26T07:19+0000

2025-07-26T07:19+0000

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نسقت الوكالة مع المصالح المركزية في وزارة الداخلية المغربية، في إطار تحقيقات جديدة لمعرفة مصير هذه العقارات.وأفادت مصادر لوكالة "هسبريس"، بأن تحقيقات مصالح الداخلية ركزت على تتبع مستندات الحصول على بقع في المناطق الصناعية، حصل عليها متنفذون بأسعار تفضيلية بهدف المضاربة، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدة أن هذه التحقيقات الجارية استعانت بنتائج بحوث أولية كانت قد أنجزتها غرف التجارة والصناعة والخدمات لمعرفة مآل تلك البقع التي حقق من ورائها سماسرة أرباحا بملايين الدراهم من خلال إعادة بيعها أو شرائها.ويشار إلى أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، كان قد كشف خلال مرور له بمجلس النواب سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة، والأحياء الصناعية القديمة عن طريق القضاء.كشفت المصادر عن امتداد التوجيهات الواردة من المصالح المركزية، إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وإيجار القطع الأرضية، أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية.كما ينص على التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.حيث أعلنت الحكومة المغربية أنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم، إضافة لبناء أضخم ملعب وتطوير وسائط المواصلات الأخرى.يتصدرها المغرب... أكثر 5 دول عربية استهلاكا للفحم

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