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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مقتل عسكريين اثنين من الجيش المغربي في تحطم طائرة
مقتل عسكريين اثنين من الجيش المغربي في تحطم طائرة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة تدريبية من نوع "ألفاجيت"، وذلك حوالي الساعة 8:48 صباحا في مطار فاس-سايس. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:41+0000
2025-07-28T12:41+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن الحادث أسفر عن مصرع ضابطين من القوات الملكية الجوية يحملان رتبتَي رائد ونقيب.ونقلت الصحيفة بيانا رسميا صادر عن القيادة العامة أن الضابطين "كانا في مهمة تدريبية روتينية قبل وقوع الحادث في ظروف ما تزال غير معروفة"، مشيرا إلى أنه "تم فورا تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث".وأعربت القوات المسلحة الملكية المغربية في ختام البيان عن "خالص تعازيها وتضامنها مع أسرتي الضابطين الفقيدين وذويهما"، مؤكدة على متابعتها الدقيقة للتحقيقات لتوضيح ملابسات الحادث.يذكر أن طائرات "ألفاجيت" تُستخدم عادةً في مهام التدريب العسكري، ويأتي هذا الحادث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الطيارين ضمن القوات الجوية الملكية.وفي وقت سابق، أطلقت القوات المسلحة الملكية المغربية برنامجا لتحديث أسطول النقل الجوي المخصص للشحن والدعم اللوجستي، بحضور وفود أمريكية رفيعة المستوى. وذكرت صحيفة "هسبريس"، أن البرنامج المغربي الجديد يأتي كخطوة استراتيجية تؤشر على تحول نوعي في قدرات سلاح الجو المغربي.ويقوم البرنامج المغربي على تحديث طائرات النقل من طراز "C-130H" التي يحوزها المغرب، في إطار شراكة تقنية مع شركة "L3-Harris Technologies" الأمريكية، وهي خطوة تعد لبنة جديدة في مسار تطوير منظومة النقل الجوي العسكري وتجسد رؤية الممملكة نحو تعزيز فعالية تدخلاته الميدانية داخل الوطن وخارجه، سواء في المهام العملياتية أو في الاستجابات الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250726/كيف-ساعدت-الطائرات-المسيرة-السلطات-المغربية-في-رصد-واحد-من-أخطر-حالات-الفساد؟-1103049106.html
https://sarabic.ae/20250720/يتصدرها-المغرب-أكثر-5-دول-عربية-استهلاكا-للفحم-1102842586.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, رصد عسكري
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, رصد عسكري

مقتل عسكريين اثنين من الجيش المغربي في تحطم طائرة

12:41 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Karim Selmaouiالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Karim Selmaoui
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة تدريبية من نوع "ألفاجيت"، وذلك حوالي الساعة 8:48 صباحا في مطار فاس-سايس.
وقالت صحيفة "هسبريس" إن الحادث أسفر عن مصرع ضابطين من القوات الملكية الجوية يحملان رتبتَي رائد ونقيب.
ونقلت الصحيفة بيانا رسميا صادر عن القيادة العامة أن الضابطين "كانا في مهمة تدريبية روتينية قبل وقوع الحادث في ظروف ما تزال غير معروفة"، مشيرا إلى أنه "تم فورا تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث".
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
كيف ساعدت الطائرات المسيرة السلطات المغربية في رصد واحد من أخطر حالات الفساد؟
26 يوليو, 07:19 GMT
وأعربت القوات المسلحة الملكية المغربية في ختام البيان عن "خالص تعازيها وتضامنها مع أسرتي الضابطين الفقيدين وذويهما"، مؤكدة على متابعتها الدقيقة للتحقيقات لتوضيح ملابسات الحادث.
يذكر أن طائرات "ألفاجيت" تُستخدم عادةً في مهام التدريب العسكري، ويأتي هذا الحادث في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الطيارين ضمن القوات الجوية الملكية.
الفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
يتصدرها المغرب... أكثر 5 دول عربية استهلاكا للفحم
20 يوليو, 13:46 GMT
وفي وقت سابق، أطلقت القوات المسلحة الملكية المغربية برنامجا لتحديث أسطول النقل الجوي المخصص للشحن والدعم اللوجستي، بحضور وفود أمريكية رفيعة المستوى.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، أن البرنامج المغربي الجديد يأتي كخطوة استراتيجية تؤشر على تحول نوعي في قدرات سلاح الجو المغربي.
ويقوم البرنامج المغربي على تحديث طائرات النقل من طراز "C-130H" التي يحوزها المغرب، في إطار شراكة تقنية مع شركة "L3-Harris Technologies" الأمريكية، وهي خطوة تعد لبنة جديدة في مسار تطوير منظومة النقل الجوي العسكري وتجسد رؤية الممملكة نحو تعزيز فعالية تدخلاته الميدانية داخل الوطن وخارجه، سواء في المهام العملياتية أو في الاستجابات الإنسانية.
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