بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250821/بينها-عربية-ترتيب-أعلى-10-دول-أفريقية-من-حيث-مستويات-الدخل-في-2025-1103984753.html
بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025
بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات البنك الدولي للعام 2025 تحقيق بعض الدول الأفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة السمراء من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T11:11+0000
2025-08-21T11:12+0000
مجتمع
أخبار ليبيا اليوم
الجزائر
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "أفريقان إكسبونينت"، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تتصدر سيشل تصنيفات الدخل في أفريقيا مع نهاية العام 2025، مما يمنحها مكانة مرغوبة في فئة الدخل المرتفع للبنك الدولي.وتقع ثماني دول أفريقية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع، مع أداء قوي لدول من شمال وغرب وجنوب أفريقيا، من بينها دولتين عربيتين، وهما الجزائر وليبيا.وتستكمل أنجولا القائمة بوضعها المتصاعد في فئة الدخل المتوسط ​​المنخفض، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المطرد والتنويع.1- سيشلستُصبح سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة ذات الدخل المرتفع بنهاية 2025، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.يساهم قطاع صيد الأسماك مساهمة كبيرة في الدخل القومي لسيشل، فضلا عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة البحرية.2- الجزائرترتكز قوة الجزائر الاقتصادية على دورها كأحد أكبر موردي الطاقة إلى أوروبا، حيث تدر صادراتها من النفط والغاز الطبيعي إيرادات ضخمة، بينما تهدف الاستثمارات الجديدة في الطاقة الشمسية إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز للطاقة المتجددة.يقوم الاقتصاد الجزائري أيضا على قاعدة صناعية متنوعة، تُنتج كل شيء من المنتجات الزراعية إلى مواد البناء، حيث تعد من أكبر الأسواق المحلية في أفريقيا.3- بوتسوانايعكس وضع بوتسوانا ضمن فئة الدخل المتوسط ​​المرتفع عقودًا من الإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقد وفرت صناعة الألماس في بوتسوانا التي تُدار بالشراكة مع شركات عالمية، إيرادات ثابتة للدولة، كما أنها تتميز بانخفاض مستويات الفساد والحوكمة الشفافة ما يجعلها من أكثر البيئات جذبا للاستثمار في أفريقيا .4. الرأس الأخضرينبع نجاح الرأس الأخضر كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع من موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وقطاعها السياحي المزدهر.فيما تبنت الحكومة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أن موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعله مركزا رئيسيا للخدمات اللوجستية والنقل الجوي، مما يعزز التجارة والخدمات.5 - غينيا الاستوائيةيُعزى مكانة غينيا الاستوائية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع إلى حد كبير إلى قطاع الطاقة، حيث يُشكل إنتاج النفط والغاز ركيزة الاقتصاد في البلاد. وبفضل ثرواتها الطبيعية وخططها التنموية الطموحة، لا تزال غينيا الاستوائية تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الأفريقية الرائدة من حيث مستويات الدخل.6 - الغابونيعود وضع الغابون كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع إلى ثرواتها الطبيعية، وخاصة النفط والمنغنيز والأخشاب. وتعطي الغابون الأولوية للتنويع الاقتصادي من خلال الزراعة والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.7- ليبياتحافظ ليبيا على مكانتها ضمن الدول ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة، التي تُعدّ من بين الأكبر في أفريقيا، كما يظل قطاع الطاقة محركا رئيسا لإيرادات الحكومة.وتكشف المبادرات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة التزاما بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومع استمرار الاستثمار والتنويع، من المتوقع أن يرتفع دخل ليبيا بشكل أكبر.8- جنوب أفريقياتتصدر جنوب أفريقيا شريحة الدخل المتوسط ​​الأعلى في أفريقيا، بفضل اقتصادها المتنوع والمتطور، ولا يزال قطاع التعدين مهما للبلاد، حيث يُعد الذهب والبلاتين والفحم من أهم صادراتها.وتلعب قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا تلعب أدوارًا قوية بنفس القدر.وتستفيد جنوب أفريقيا من شراكات تجارية عالمية وتدفقات استثمارية، بصفتها عضوا في مجموعة "البريكس".9 - موريشيوستحولت موريشيوس من اقتصاد يعتمد على السكر إلى واحدة من أكثر قصص النجاح تنوعا في القارة السمراء، حيث تعلم على المزج بين قطاعات السياحة والخدمات المالية والتصنيع وقطاع التكنولوجيا المتنامي.10. أنغولابفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والماس والأراضي الزراعية الخصبة، تُوفر ثروتها الطبيعية أساسًا متينًا للتنمية المستدامة في أنغولا.وسعت الحكومة جاهدة إلى تنويع اقتصادها، مستثمرةً في الزراعة ومصايد الأسماك والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للطاقة، سعيا إلى بناء اقتصاد متوازن.
https://sarabic.ae/20250805/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أغنى-10-دول-أفريقية-لعام-2025-1103389365.html
https://sarabic.ae/20250722/بينها-عربية-أفضل-10-دول-في-أفريقيا-من-حيث-ريادة-الأعمال-1102905504.html
https://sarabic.ae/20250802/الجزائر-تصعد-ضمن-دول-الدخل-المرتفع-وفق-تصنيف-البنك-الدولي-لعام-2025-1103291421.html
https://sarabic.ae/20250812/جنوب-أفريقيا-تقترح-اتفاقا-تجاريا-معدلا-مع-واشنطن-ردا-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1103652239.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, العالم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, العالم, الأخبار

بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025

11:11 GMT 21.08.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 21.08.2025)
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
أظهرت بيانات البنك الدولي للعام 2025 تحقيق بعض الدول الأفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة السمراء من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة بالتنوع الاقتصادي، والاستثمارات المستدامة.
وذكر الموقع الإلكتروني "أفريقان إكسبونينت"، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تتصدر سيشل تصنيفات الدخل في أفريقيا مع نهاية العام 2025، مما يمنحها مكانة مرغوبة في فئة الدخل المرتفع للبنك الدولي.
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025
5 أغسطس, 09:58 GMT
وتقع ثماني دول أفريقية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع، مع أداء قوي لدول من شمال وغرب وجنوب أفريقيا، من بينها دولتين عربيتين، وهما الجزائر وليبيا.
وتستكمل أنجولا القائمة بوضعها المتصاعد في فئة الدخل المتوسط ​​المنخفض، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المطرد والتنويع.
1- سيشل
ستُصبح سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة ذات الدخل المرتفع بنهاية 2025، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
يساهم قطاع صيد الأسماك مساهمة كبيرة في الدخل القومي لسيشل، فضلا عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة البحرية.
2- الجزائر
ترتكز قوة الجزائر الاقتصادية على دورها كأحد أكبر موردي الطاقة إلى أوروبا، حيث تدر صادراتها من النفط والغاز الطبيعي إيرادات ضخمة، بينما تهدف الاستثمارات الجديدة في الطاقة الشمسية إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز للطاقة المتجددة.
يقوم الاقتصاد الجزائري أيضا على قاعدة صناعية متنوعة، تُنتج كل شيء من المنتجات الزراعية إلى مواد البناء، حيث تعد من أكبر الأسواق المحلية في أفريقيا.
ريادة الأعمال في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
بينها عربية.. أفضل 10 دول في أفريقيا من حيث ريادة الأعمال
22 يوليو, 10:40 GMT
3- بوتسوانا
يعكس وضع بوتسوانا ضمن فئة الدخل المتوسط ​​المرتفع عقودًا من الإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقد وفرت صناعة الألماس في بوتسوانا التي تُدار بالشراكة مع شركات عالمية، إيرادات ثابتة للدولة، كما أنها تتميز بانخفاض مستويات الفساد والحوكمة الشفافة ما يجعلها من أكثر البيئات جذبا للاستثمار في أفريقيا .
4. الرأس الأخضر
ينبع نجاح الرأس الأخضر كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع من موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وقطاعها السياحي المزدهر.
فيما تبنت الحكومة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أن موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعله مركزا رئيسيا للخدمات اللوجستية والنقل الجوي، مما يعزز التجارة والخدمات.
5 - غينيا الاستوائية
يُعزى مكانة غينيا الاستوائية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع إلى حد كبير إلى قطاع الطاقة، حيث يُشكل إنتاج النفط والغاز ركيزة الاقتصاد في البلاد. وبفضل ثرواتها الطبيعية وخططها التنموية الطموحة، لا تزال غينيا الاستوائية تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الأفريقية الرائدة من حيث مستويات الدخل.
6 - الغابون
يعود وضع الغابون كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع إلى ثرواتها الطبيعية، وخاصة النفط والمنغنيز والأخشاب. وتعطي الغابون الأولوية للتنويع الاقتصادي من خلال الزراعة والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الجزائر تصعد ضمن دول الدخل المرتفع وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2025
2 أغسطس, 06:54 GMT
7- ليبيا
تحافظ ليبيا على مكانتها ضمن الدول ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة، التي تُعدّ من بين الأكبر في أفريقيا، كما يظل قطاع الطاقة محركا رئيسا لإيرادات الحكومة.
وتكشف المبادرات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة التزاما بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومع استمرار الاستثمار والتنويع، من المتوقع أن يرتفع دخل ليبيا بشكل أكبر.
8- جنوب أفريقيا
تتصدر جنوب أفريقيا شريحة الدخل المتوسط ​​الأعلى في أفريقيا، بفضل اقتصادها المتنوع والمتطور، ولا يزال قطاع التعدين مهما للبلاد، حيث يُعد الذهب والبلاتين والفحم من أهم صادراتها.
وتلعب قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا تلعب أدوارًا قوية بنفس القدر.
وتستفيد جنوب أفريقيا من شراكات تجارية عالمية وتدفقات استثمارية، بصفتها عضوا في مجموعة "البريكس".
سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
جنوب أفريقيا تقترح اتفاقا تجاريا معدلا مع واشنطن ردا على رسوم ترامب الجمركية
12 أغسطس, 14:32 GMT
9 - موريشيوس
تحولت موريشيوس من اقتصاد يعتمد على السكر إلى واحدة من أكثر قصص النجاح تنوعا في القارة السمراء، حيث تعلم على المزج بين قطاعات السياحة والخدمات المالية والتصنيع وقطاع التكنولوجيا المتنامي.
10. أنغولا
بفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والماس والأراضي الزراعية الخصبة، تُوفر ثروتها الطبيعية أساسًا متينًا للتنمية المستدامة في أنغولا.
وسعت الحكومة جاهدة إلى تنويع اقتصادها، مستثمرةً في الزراعة ومصايد الأسماك والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للطاقة، سعيا إلى بناء اقتصاد متوازن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала