بينها عربية... ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات البنك الدولي للعام 2025 تحقيق بعض الدول الأفريقية دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة السمراء من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T11:11+0000

2025-08-21T11:11+0000

2025-08-21T11:12+0000

وذكر الموقع الإلكتروني "أفريقان إكسبونينت"، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن تتصدر سيشل تصنيفات الدخل في أفريقيا مع نهاية العام 2025، مما يمنحها مكانة مرغوبة في فئة الدخل المرتفع للبنك الدولي.وتقع ثماني دول أفريقية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع، مع أداء قوي لدول من شمال وغرب وجنوب أفريقيا، من بينها دولتين عربيتين، وهما الجزائر وليبيا.وتستكمل أنجولا القائمة بوضعها المتصاعد في فئة الدخل المتوسط ​​المنخفض، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المطرد والتنويع.1- سيشلستُصبح سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة ذات الدخل المرتفع بنهاية 2025، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.يساهم قطاع صيد الأسماك مساهمة كبيرة في الدخل القومي لسيشل، فضلا عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة البحرية.2- الجزائرترتكز قوة الجزائر الاقتصادية على دورها كأحد أكبر موردي الطاقة إلى أوروبا، حيث تدر صادراتها من النفط والغاز الطبيعي إيرادات ضخمة، بينما تهدف الاستثمارات الجديدة في الطاقة الشمسية إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز للطاقة المتجددة.يقوم الاقتصاد الجزائري أيضا على قاعدة صناعية متنوعة، تُنتج كل شيء من المنتجات الزراعية إلى مواد البناء، حيث تعد من أكبر الأسواق المحلية في أفريقيا.3- بوتسوانايعكس وضع بوتسوانا ضمن فئة الدخل المتوسط ​​المرتفع عقودًا من الإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقد وفرت صناعة الألماس في بوتسوانا التي تُدار بالشراكة مع شركات عالمية، إيرادات ثابتة للدولة، كما أنها تتميز بانخفاض مستويات الفساد والحوكمة الشفافة ما يجعلها من أكثر البيئات جذبا للاستثمار في أفريقيا .4. الرأس الأخضرينبع نجاح الرأس الأخضر كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع من موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وقطاعها السياحي المزدهر.فيما تبنت الحكومة العمل على مشاريع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أن موقعها الاستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعله مركزا رئيسيا للخدمات اللوجستية والنقل الجوي، مما يعزز التجارة والخدمات.5 - غينيا الاستوائيةيُعزى مكانة غينيا الاستوائية ضمن شريحة الدخل المتوسط ​​المرتفع إلى حد كبير إلى قطاع الطاقة، حيث يُشكل إنتاج النفط والغاز ركيزة الاقتصاد في البلاد. وبفضل ثرواتها الطبيعية وخططها التنموية الطموحة، لا تزال غينيا الاستوائية تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الأفريقية الرائدة من حيث مستويات الدخل.6 - الغابونيعود وضع الغابون كدولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع إلى ثرواتها الطبيعية، وخاصة النفط والمنغنيز والأخشاب. وتعطي الغابون الأولوية للتنويع الاقتصادي من خلال الزراعة والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.7- ليبياتحافظ ليبيا على مكانتها ضمن الدول ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة، التي تُعدّ من بين الأكبر في أفريقيا، كما يظل قطاع الطاقة محركا رئيسا لإيرادات الحكومة.وتكشف المبادرات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة التزاما بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومع استمرار الاستثمار والتنويع، من المتوقع أن يرتفع دخل ليبيا بشكل أكبر.8- جنوب أفريقياتتصدر جنوب أفريقيا شريحة الدخل المتوسط ​​الأعلى في أفريقيا، بفضل اقتصادها المتنوع والمتطور، ولا يزال قطاع التعدين مهما للبلاد، حيث يُعد الذهب والبلاتين والفحم من أهم صادراتها.وتلعب قطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا تلعب أدوارًا قوية بنفس القدر.وتستفيد جنوب أفريقيا من شراكات تجارية عالمية وتدفقات استثمارية، بصفتها عضوا في مجموعة "البريكس".9 - موريشيوستحولت موريشيوس من اقتصاد يعتمد على السكر إلى واحدة من أكثر قصص النجاح تنوعا في القارة السمراء، حيث تعلم على المزج بين قطاعات السياحة والخدمات المالية والتصنيع وقطاع التكنولوجيا المتنامي.10. أنغولابفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والماس والأراضي الزراعية الخصبة، تُوفر ثروتها الطبيعية أساسًا متينًا للتنمية المستدامة في أنغولا.وسعت الحكومة جاهدة إلى تنويع اقتصادها، مستثمرةً في الزراعة ومصايد الأسماك والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للطاقة، سعيا إلى بناء اقتصاد متوازن.

