ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
https://sarabic.ae/20250819/ترفع-طاقة-القطاع-الصناعي-أول-محطة-تسخين-بالطاقة-الشمسية-في-الأردن-1103924822.html
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن
افتتح الأردن أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية، تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في خطوة تُمثّل نقلة نوعية على مستوى المملكة في مجال الطاقة المتجددة... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T14:31+0000
2025-08-19T14:31+0000
أخبار الأردن
الطاقة الشمسية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103925254_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_988520825bc104d0f47434b3bad18d0c.jpg
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن المشروع الذي أُقيم في مدينة الموقر الصناعية، يُعد تتويجا لجهود المملكة في تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لخفض التكاليف الصناعية، ودعم تنافسية المنتجات المحلية.وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في تشجيع هذا النوع من المشاريع لخفض تكاليف الطاقة على الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع تقنيات التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية، وهو قطاع بدأت المملكة تحتل فيه موقعًا رياديًا عربيًا.وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى الدعم المقدم لهذه المشاريع من قبل الوزارة عبرإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية، ما يقلل من تكلفة التنفيذ، ويشجع المزيد من المصانع على تبنّي تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية والكهربائية بصفتها بديلا آمنا ومستداما للوقود التقليدي.وتأتي محطة الموقر الصناعية ضمن سياق أوسع يشمل برامج دعم الطاقة الشمسية في الأردن، إذ وقّعت وزارة الطاقة الأردنية، قبل 6 أشهر، 12 اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية، بما يخدم آلاف الأسر ويخفض من أعباء فاتورة الكهرباء.وتشير الدراسات إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تحقق عائدًا سنويًا على الاستثمار يتراوح بين 20% و33% تبعًا لأسعار الوقود التقليدي، فيما تبرز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بكفاءتها العالية، حيث تتطلب نصف المساحة مقارنة بالأنظمة الكهروضوئية لإنتاج القدرة ذاتها.
https://sarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-الأردني-يدعو-إلى-ضرورة-وضع-استراتيجية-عربية-للهيدروجين-الأخضر-1081583399.html
https://sarabic.ae/20250818/بقدرة-50-ميغاواط-الإمارات-تؤسس-محطة-طاقة-شمسية-في-أفريقيا-1103892112.html
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن

14:31 GMT 19.08.2025
افتتح الأردن أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية، تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في خطوة تُمثّل نقلة نوعية على مستوى المملكة في مجال الطاقة المتجددة الموجهة للقطاع الصناعي.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن المشروع الذي أُقيم في مدينة الموقر الصناعية، يُعد تتويجا لجهود المملكة في تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لخفض التكاليف الصناعية، ودعم تنافسية المنتجات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال الافتتاح: "إن افتتاح أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية يمثّل بداية لمرحلة جديدة تستهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي عبر حلول نظيفة، وخفض فاتورة الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية".
إنتاج الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر
2 أكتوبر 2023, 08:02 GMT
وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في تشجيع هذا النوع من المشاريع لخفض تكاليف الطاقة على الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع تقنيات التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية، وهو قطاع بدأت المملكة تحتل فيه موقعًا رياديًا عربيًا.
وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى الدعم المقدم لهذه المشاريع من قبل الوزارة عبرإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية، ما يقلل من تكلفة التنفيذ، ويشجع المزيد من المصانع على تبنّي تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية والكهربائية بصفتها بديلا آمنا ومستداما للوقود التقليدي.
وتعد المحطة أول مشروع من نوعه في المملكة، يشكّل نقلة نوعية في توظيف الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي.
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بقدرة 50 ميغاواط... الإمارات تؤسس محطة طاقة شمسية في أفريقيا
أمس, 15:22 GMT
وتأتي محطة الموقر الصناعية ضمن سياق أوسع يشمل برامج دعم الطاقة الشمسية في الأردن، إذ وقّعت وزارة الطاقة الأردنية، قبل 6 أشهر، 12 اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية، بما يخدم آلاف الأسر ويخفض من أعباء فاتورة الكهرباء.
وتشير الدراسات إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تحقق عائدًا سنويًا على الاستثمار يتراوح بين 20% و33% تبعًا لأسعار الوقود التقليدي، فيما تبرز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بكفاءتها العالية، حيث تتطلب نصف المساحة مقارنة بالأنظمة الكهروضوئية لإنتاج القدرة ذاتها.
