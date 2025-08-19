https://sarabic.ae/20250819/ترفع-طاقة-القطاع-الصناعي-أول-محطة-تسخين-بالطاقة-الشمسية-في-الأردن-1103924822.html
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن
سبوتنيك عربي
افتتح الأردن أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية، تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في خطوة تُمثّل نقلة نوعية على مستوى المملكة في مجال الطاقة المتجددة... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T14:31+0000
2025-08-19T14:31+0000
2025-08-19T14:31+0000
أخبار الأردن
الطاقة الشمسية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103925254_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_988520825bc104d0f47434b3bad18d0c.jpg
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن المشروع الذي أُقيم في مدينة الموقر الصناعية، يُعد تتويجا لجهود المملكة في تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لخفض التكاليف الصناعية، ودعم تنافسية المنتجات المحلية.وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في تشجيع هذا النوع من المشاريع لخفض تكاليف الطاقة على الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع تقنيات التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية، وهو قطاع بدأت المملكة تحتل فيه موقعًا رياديًا عربيًا.وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى الدعم المقدم لهذه المشاريع من قبل الوزارة عبرإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية، ما يقلل من تكلفة التنفيذ، ويشجع المزيد من المصانع على تبنّي تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية والكهربائية بصفتها بديلا آمنا ومستداما للوقود التقليدي.وتأتي محطة الموقر الصناعية ضمن سياق أوسع يشمل برامج دعم الطاقة الشمسية في الأردن، إذ وقّعت وزارة الطاقة الأردنية، قبل 6 أشهر، 12 اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية، بما يخدم آلاف الأسر ويخفض من أعباء فاتورة الكهرباء.وتشير الدراسات إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تحقق عائدًا سنويًا على الاستثمار يتراوح بين 20% و33% تبعًا لأسعار الوقود التقليدي، فيما تبرز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بكفاءتها العالية، حيث تتطلب نصف المساحة مقارنة بالأنظمة الكهروضوئية لإنتاج القدرة ذاتها.
https://sarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-الأردني-يدعو-إلى-ضرورة-وضع-استراتيجية-عربية-للهيدروجين-الأخضر-1081583399.html
https://sarabic.ae/20250818/بقدرة-50-ميغاواط-الإمارات-تؤسس-محطة-طاقة-شمسية-في-أفريقيا-1103892112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103925254_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_69bc52d9cac4ba4bfa1f8f761563aa1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, الطاقة الشمسية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الطاقة الشمسية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ترفع طاقة القطاع الصناعي... أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية في الأردن
افتتح الأردن أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية، تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في خطوة تُمثّل نقلة نوعية على مستوى المملكة في مجال الطاقة المتجددة الموجهة للقطاع الصناعي.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن المشروع الذي أُقيم في مدينة الموقر الصناعية، يُعد تتويجا لجهود المملكة في تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لخفض التكاليف الصناعية، ودعم تنافسية المنتجات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال الافتتاح: "إن افتتاح أول محطة تسخين بالطاقة الشمسية يمثّل بداية لمرحلة جديدة تستهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي عبر حلول نظيفة، وخفض فاتورة الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية".
وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في تشجيع هذا النوع من المشاريع لخفض تكاليف الطاقة على الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع تقنيات التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية
، وهو قطاع بدأت المملكة تحتل فيه موقعًا رياديًا عربيًا.
وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى الدعم المقدم لهذه المشاريع من قبل الوزارة عبرإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية، ما يقلل من تكلفة التنفيذ، ويشجع المزيد من المصانع على تبنّي تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية والكهربائية
بصفتها بديلا آمنا ومستداما للوقود التقليدي.
وتعد المحطة أول مشروع من نوعه في المملكة، يشكّل نقلة نوعية في توظيف الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي.
وتأتي محطة الموقر الصناعية ضمن سياق أوسع يشمل برامج دعم الطاقة الشمسية في الأردن
، إذ وقّعت وزارة الطاقة الأردنية، قبل 6 أشهر، 12 اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية، بما يخدم آلاف الأسر ويخفض من أعباء فاتورة الكهرباء.
وتشير الدراسات إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تحقق عائدًا سنويًا على الاستثمار يتراوح بين 20% و33% تبعًا لأسعار الوقود التقليدي، فيما تبرز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة بكفاءتها العالية، حيث تتطلب نصف المساحة مقارنة بالأنظمة الكهروضوئية لإنتاج القدرة ذاتها.