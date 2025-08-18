https://sarabic.ae/20250818/بقدرة-50-ميغاواط-الإمارات-تؤسس-محطة-طاقة-شمسية-في-أفريقيا-1103892112.html
بدأت شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" التابعة لـ "ريسورسز إنفستمنت" الاستثمارية الإماراتية، أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط، بمدينة ساكاي في جمهورية أفريقيا الوسطى، في خطوة تهدف لتوفيرالكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في البلاد.
وسيضم المشروع نظاماً لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة، بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية توفر الطاقة. إلى جانب ذلك، يدعم المشروع توظيف الكفاءات المحلية ونقل المعرفة التقنية، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي هذا الإطار قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"،علي الشمّري: "سيسهم المشروع في توفير إمدادات الطاقة للمجتمعات المحلية. يأتي هذا المشروع في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، في مارس 2025، والتي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية في قطاعات رئيسية.
ومن المتوقع أن توفّر المحطة، الكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في أنحاء البلاد، وتُسهم في تقليل ما يزيد على 50 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويهدف المشروع إلى جانب توفير الكهرباء، توظيف الكفاءات المحلية ونقل المعرفة التقنية إلى أبناء الدولة، ما يعزز التنمية الشاملة، ويدعم فرص العمل المرتبطة بقطاع الطاقة المستدامة
كما يهدف إلى إحداث تحسن في إستفرار الشكبة الكهربائية، ويمنح البلاد مرونة أكبر لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي المستقبلي.
وتُعول جمهورية أفريقيا الوسطى، على هذه المشروع في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء الوطنية
، وتقليل الاعتماد على المولدات التقليدية والوقود الأحفوري، بما يسهم في تحسين حياة السكان وتوفير حلول صديقة للبيئة.
ويأتي هذا المشروع في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، في مارس/آذار 2025، والتي تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية في قطاعات رئيسية.