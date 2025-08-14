https://sarabic.ae/20250814/خطة-الـ-115-غيغاواط-أهم-5-مشاريع-للطاقة-الشمسية-في-الجزائر-1103712592.html
خطة الـ 115 غيغاواط... أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر
سبوتنيك عربي
تعدّ مشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر إحدى الأذرع الرئيسة لطفرة الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التطوير في البلاد حاليًا، في ظل إمكانات وموارد طبيعية هائلة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
وتتصدر 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر قائمة الاستثمارات، التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق هدف إنتاج 115 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
