دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا

دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا

تصدرت دولتان عربيتان القارة الأفريقية في إنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي في ظل توسع واضح في المشروعات الكبرى لهاتين الدولتين

وصنّف تقرير حديث كلا من مصر والجزائر في المراتب الأولى بإنتاج الكهرباء في أفريقيا وفقا لوسائل إعلام عربية، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية ، بإنتاج 209,398 غيغاوات ساعة، حيث تحتل موقعا مهمًا بفضل مزيجها المتنوع من الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية. كما تعد من الدول التي تمتلك مشاريع كبرى في المنطقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، فضلاً عن خططها المستمرة لتطوير الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية.وتسعى الجزائر لتحقيق تحول طاقي شامل يضمن استدامة الطاقة وتنوع مصادرها، فبدأت في الاستثمار بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ويعد الموقع الجغرافي للجزائر، الذي يشهد إشعاعًا شمسيًا قويًا، أحد العوامل التي تسهم في تعزيز هذا التحول، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.إلى جانب الجزائر، تتصدر جنوب أفريقيا قائمة أكبر منتجي الكهرباء في أفريقيا بإنتاج بلغ 237,763 غيغاوات ساعة. مع الاعتماد الأساسي على الفحم، الذي يمثل نحو 80% من مزيج الطاقة في البلاد. ورغم الاعتماد الكبير على الفحم، فإن جنوب أفريقيا بدأت في تبني مشاريع للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية، بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتطوير سوق الطاقة المحلي بشكل مستدام.وفيما يخص بقية الدول في قائمة أكبر 10 دول منتجة للكهرباء في أفريقيا. يأتي المغرب، في المرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 42,722 غيغاوات ساعة. أما نيجيريا التي تحتل المرتبة الخامسة فقد أنتجت 37,915 غيغاوات ساعة من الكهرباء. وفي المرتبة السادسة، تأتي ليبيا التي أنتجت 35,106 غيغاوات ساعة، فقد تمكنت من الحفاظ على مستوى إنتاج جيد للطاقة من خلال محطات الغاز، كما تستهدف أيضا بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية لتعزيز قدراتها.وتحتل غانا، المرتبة السابعة بإنتاج 23,167 غيغاوات ساعة، وتعتمد على الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي من خلال سد أكوسومبو وسد بوي. كما تضاعف جهودها في استخدام الطاقة الشمسية لمواكبة الزيادة في الطلب المحلي. وابتكرت شركة الكهرباء في غانا حلولًا لتقليل الخسائر الفنية من خلال مشاريع العدادات الذكية.وفي المرتبة الثامنة تأتي تونس، التي تنتج 21,422 غيغاوات ساعة، فهي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي، لكن مع توجه قوي نحو الطاقة الشمسية في الجنوب، حيث تستهدف البلاد الحصول على 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.موزمبيق، تأتي في المرتبة التاسعة بإنتاج 19,558 غيغاوات ساعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على سد كاهورا بسا. بالإضافة إلى استخدامها احتياطيات الغاز الطبيعي في مشاريع جديدة مثل مشروع تيماني للغاز إلى الكهرباء. بينما زامبيا، التي تحتل المرتبة العاشرة بإنتاج 19,475 غيغاوات ساعة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية من مشاريع كبيرة مثل محطة كاريا شمال بنك وكافوي جورج، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الجفاف التي قد تؤثر على قدرة الطاقة الكهرومائية.ووفقا للتقرير، فإن دول شمال أفريقيا تتباهى بمعدلات الحصول على الكهرباء التي تتجاوز 90%، وهي تنفذ استراتيجيات لتحسين قطاعات الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهيل انتقال الطاقة.في المقابل، تواجه العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تحديات كبيرة، حيث لا يزال نصف سكان المنطقة يفتقرون إلى الكهرباء، ويفتقر أكثر من 600 مليون أفريقي إلى إمكانية الوصول إلى الطاقة، مما أدى إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأفريقية، وهو الأدنى على مستوى العالم.وكشف التقرير، أن من بين 685 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم، يقيم 590 مليونا (86%) في أفريقيا، حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء يمثل تحديا كبيرا، خاصة في المناطق الريفية.

