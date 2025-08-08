دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/دولتان-عربيتان-تتصدران-إنتاج-الكهرباء-في-أفريقيا-1103511057.html
دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا
دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تصدرت دولتان عربيتان القارة الأفريقية في إنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي في ظل توسع واضح في المشروعات الكبرى لهاتين الدولتين، وتقديم... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T11:24+0000
2025-08-08T11:24+0000
اخبار
الطاقة الشمسية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053514017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f407c9156eee40adff80eb935602fd2.jpg
وصنّف تقرير حديث كلا من مصر والجزائر في المراتب الأولى بإنتاج الكهرباء في أفريقيا وفقا لوسائل إعلام عربية، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية ، بإنتاج 209,398 غيغاوات ساعة، حيث تحتل موقعا مهمًا بفضل مزيجها المتنوع من الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية. كما تعد من الدول التي تمتلك مشاريع كبرى في المنطقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، فضلاً عن خططها المستمرة لتطوير الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية.وتسعى الجزائر لتحقيق تحول طاقي شامل يضمن استدامة الطاقة وتنوع مصادرها، فبدأت في الاستثمار بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ويعد الموقع الجغرافي للجزائر، الذي يشهد إشعاعًا شمسيًا قويًا، أحد العوامل التي تسهم في تعزيز هذا التحول، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.إلى جانب الجزائر، تتصدر جنوب أفريقيا قائمة أكبر منتجي الكهرباء في أفريقيا بإنتاج بلغ 237,763 غيغاوات ساعة. مع الاعتماد الأساسي على الفحم، الذي يمثل نحو 80% من مزيج الطاقة في البلاد. ورغم الاعتماد الكبير على الفحم، فإن جنوب أفريقيا بدأت في تبني مشاريع للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية، بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتطوير سوق الطاقة المحلي بشكل مستدام.وفيما يخص بقية الدول في قائمة أكبر 10 دول منتجة للكهرباء في أفريقيا. يأتي المغرب، في المرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 42,722 غيغاوات ساعة. أما نيجيريا التي تحتل المرتبة الخامسة فقد أنتجت 37,915 غيغاوات ساعة من الكهرباء. وفي المرتبة السادسة، تأتي ليبيا التي أنتجت 35,106 غيغاوات ساعة، فقد تمكنت من الحفاظ على مستوى إنتاج جيد للطاقة من خلال محطات الغاز، كما تستهدف أيضا بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية لتعزيز قدراتها.وتحتل غانا، المرتبة السابعة بإنتاج 23,167 غيغاوات ساعة، وتعتمد على الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي من خلال سد أكوسومبو وسد بوي. كما تضاعف جهودها في استخدام الطاقة الشمسية لمواكبة الزيادة في الطلب المحلي. وابتكرت شركة الكهرباء في غانا حلولًا لتقليل الخسائر الفنية من خلال مشاريع العدادات الذكية.وفي المرتبة الثامنة تأتي تونس، التي تنتج 21,422 غيغاوات ساعة، فهي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي، لكن مع توجه قوي نحو الطاقة الشمسية في الجنوب، حيث تستهدف البلاد الحصول على 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.موزمبيق، تأتي في المرتبة التاسعة بإنتاج 19,558 غيغاوات ساعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على سد كاهورا بسا. بالإضافة إلى استخدامها احتياطيات الغاز الطبيعي في مشاريع جديدة مثل مشروع تيماني للغاز إلى الكهرباء. بينما زامبيا، التي تحتل المرتبة العاشرة بإنتاج 19,475 غيغاوات ساعة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية من مشاريع كبيرة مثل محطة كاريا شمال بنك وكافوي جورج، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الجفاف التي قد تؤثر على قدرة الطاقة الكهرومائية.ووفقا للتقرير، فإن دول شمال أفريقيا تتباهى بمعدلات الحصول على الكهرباء التي تتجاوز 90%، وهي تنفذ استراتيجيات لتحسين قطاعات الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهيل انتقال الطاقة.في المقابل، تواجه العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تحديات كبيرة، حيث لا يزال نصف سكان المنطقة يفتقرون إلى الكهرباء، ويفتقر أكثر من 600 مليون أفريقي إلى إمكانية الوصول إلى الطاقة، مما أدى إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأفريقية، وهو الأدنى على مستوى العالم.وكشف التقرير، أن من بين 685 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم، يقيم 590 مليونا (86%) في أفريقيا، حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء يمثل تحديا كبيرا، خاصة في المناطق الريفية.
https://sarabic.ae/20250806/رهان-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-في-سوريا-1103424659.html
https://sarabic.ae/20250804/دولة-خليجية-تفوز-بأول-مشروع-لتخزين-الطاقة-الشمسية-في-المغرب-1103359540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053514017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e1e08a48b390457a72d6775d2b3f533.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اخبار, الطاقة الشمسية, أخبار العالم الآن
اخبار, الطاقة الشمسية, أخبار العالم الآن

دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا

11:24 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
تصدرت دولتان عربيتان القارة الأفريقية في إنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي في ظل توسع واضح في المشروعات الكبرى لهاتين الدولتين، وتقديم تسهيلات تشريعية أسهمت في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة فيهما.
وصنّف تقرير حديث كلا من مصر والجزائر في المراتب الأولى بإنتاج الكهرباء في أفريقيا وفقا لوسائل إعلام عربية، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية ، بإنتاج 209,398 غيغاوات ساعة، حيث تحتل موقعا مهمًا بفضل مزيجها المتنوع من الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية. كما تعد من الدول التي تمتلك مشاريع كبرى في المنطقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، فضلاً عن خططها المستمرة لتطوير الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية.

وجاءت الجزائر بالمرتبة الثالثة بإنتاج الكهرباء في القارة والأولى في شمال أفريقيا من حيث إنتاج الكهرباء، بإجمالي بلغ 91,231 غيغاوات ساعة خلال عام 2025، وذلك بفضل تبني سياسة تنويع مصادر الطاقة.

وتسعى الجزائر لتحقيق تحول طاقي شامل يضمن استدامة الطاقة وتنوع مصادرها، فبدأت في الاستثمار بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ويعد الموقع الجغرافي للجزائر، الذي يشهد إشعاعًا شمسيًا قويًا، أحد العوامل التي تسهم في تعزيز هذا التحول، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
6 أغسطس, 07:39 GMT
إلى جانب الجزائر، تتصدر جنوب أفريقيا قائمة أكبر منتجي الكهرباء في أفريقيا بإنتاج بلغ 237,763 غيغاوات ساعة. مع الاعتماد الأساسي على الفحم، الذي يمثل نحو 80% من مزيج الطاقة في البلاد. ورغم الاعتماد الكبير على الفحم، فإن جنوب أفريقيا بدأت في تبني مشاريع للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية، بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتطوير سوق الطاقة المحلي بشكل مستدام.
وفيما يخص بقية الدول في قائمة أكبر 10 دول منتجة للكهرباء في أفريقيا. يأتي المغرب، في المرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 42,722 غيغاوات ساعة. أما نيجيريا التي تحتل المرتبة الخامسة فقد أنتجت 37,915 غيغاوات ساعة من الكهرباء.
وفي المرتبة السادسة، تأتي ليبيا التي أنتجت 35,106 غيغاوات ساعة، فقد تمكنت من الحفاظ على مستوى إنتاج جيد للطاقة من خلال محطات الغاز، كما تستهدف أيضا بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية لتعزيز قدراتها.
وتحتل غانا، المرتبة السابعة بإنتاج 23,167 غيغاوات ساعة، وتعتمد على الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي من خلال سد أكوسومبو وسد بوي. كما تضاعف جهودها في استخدام الطاقة الشمسية لمواكبة الزيادة في الطلب المحلي. وابتكرت شركة الكهرباء في غانا حلولًا لتقليل الخسائر الفنية من خلال مشاريع العدادات الذكية.
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
4 أغسطس, 14:35 GMT
وفي المرتبة الثامنة تأتي تونس، التي تنتج 21,422 غيغاوات ساعة، فهي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي، لكن مع توجه قوي نحو الطاقة الشمسية في الجنوب، حيث تستهدف البلاد الحصول على 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
موزمبيق، تأتي في المرتبة التاسعة بإنتاج 19,558 غيغاوات ساعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على سد كاهورا بسا. بالإضافة إلى استخدامها احتياطيات الغاز الطبيعي في مشاريع جديدة مثل مشروع تيماني للغاز إلى الكهرباء. بينما زامبيا، التي تحتل المرتبة العاشرة بإنتاج 19,475 غيغاوات ساعة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية من مشاريع كبيرة مثل محطة كاريا شمال بنك وكافوي جورج، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الجفاف التي قد تؤثر على قدرة الطاقة الكهرومائية.

وحسب تقرير حالة الطاقة الأفريقية لعام 2025 تمثل شمال أفريقيا، التي تتكون من سبع دول الجزائر ومصر وإريتريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس، أكبر سوق إقليمي للطاقة في القارة.

ووفقا للتقرير، فإن دول شمال أفريقيا تتباهى بمعدلات الحصول على الكهرباء التي تتجاوز 90%، وهي تنفذ استراتيجيات لتحسين قطاعات الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهيل انتقال الطاقة.
في المقابل، تواجه العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تحديات كبيرة، حيث لا يزال نصف سكان المنطقة يفتقرون إلى الكهرباء، ويفتقر أكثر من 600 مليون أفريقي إلى إمكانية الوصول إلى الطاقة، مما أدى إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأفريقية، وهو الأدنى على مستوى العالم.
وكشف التقرير، أن من بين 685 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم، يقيم 590 مليونا (86%) في أفريقيا، حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء يمثل تحديا كبيرا، خاصة في المناطق الريفية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала