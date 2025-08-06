رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/رهان-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-في-سوريا-1103424659.html
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
سبوتنيك عربي
تمثل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، تحولًا متصاعدًا في استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء، في ظل تحديات تمويلية ومعاناة مزمنة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T07:39+0000
2025-08-06T07:39+0000
أخبار سوريا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_0:12:2934:1662_1920x0_80_0_0_b7a373ff31e6bba6c97d1c619848ffe7.jpg
وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وفق الترتيب التالي:محطة "وادي الربيع" الشمسيةتتميز في قمة قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، محطة "وادي الربيع"، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السورية، في مارس/ آذار 2025، بقدرة 100 ميغاواط.مشروع "سولار ريكس"يأتي هذا المشروع ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وهو ثمرة مذكرة تفاهم موقّعة، في يونيو/ حزيران 2025، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "سولار ريكس".ويتميّز المشروع بتوزيعه الجغرافي الواسع واعتماده على تقنيتين مختلفتين، ما يتيح مرونة في تغذية الشبكة، ويشكّل دعمًا استراتيجيًا لجهود تنويع مصادر الطاقة.مشروع "سولار إنرجي" الأمريكيتعد الصفقة الموقعة مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية من أبرز الخطوات الخارجية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا، وتشمل تنفيذ محطتين شمسيتين، كل منهما بقدرة 100 ميغاواط، إحداهما مزودة بنظام بطاريات للتخزين.مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعيةيبرز هذا المشروع بوصفه مبادرة محلية متقدمة في قلب مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص وسط سوريا، ويهدف إلى توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يجعله من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا.وتتولى التنفيذ شركة "الأنوار للطاقة الكهروشمسية"، مع ربط تدريجي للقدرات المنتَجة على الشبكة الوطنية، ما يُسهم في تغذية المنشآت الصناعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.محطة عدرا الشمسيةتأتي محطة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، التي دخلت الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2022. وتبلغ قدرتها الحالية 10 ميغاواط ناتجة عن أكثر من 18 ألف لوح شمسي، على مساحة 165 هكتارا.مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في سورياتشي هذه المشروعات الخمسة أن سوريا تمضي فعليًا نحو إعادة بناء منظومة الكهرباء على أسس مستدامة، رغم التحديات الفنية والاقتصادية.ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، يتوقع أن تستمر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالتوسع لتشمل محافظات أخرى، ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف الأمن الطاقي والتخفيف من انبعاثات الكربون.دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025
https://sarabic.ae/20250804/دولة-خليجية-تفوز-بأول-مشروع-لتخزين-الطاقة-الشمسية-في-المغرب-1103359540.html
https://sarabic.ae/20250804/-الحكومة-المصرية--مشروع-ربط-إستراتيجي-بميزانية-ضخمة-مع-ليبيا-وتشاد-1103355919.html
https://sarabic.ae/20250801/دول-عربية-تقود-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-2025--1103257156.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_76c675aa868ede3243f7806fb6c3e339.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد

رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا

07:39 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
تمثل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، تحولًا متصاعدًا في استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء، في ظل تحديات تمويلية ومعاناة مزمنة من انقطاعات التيار الكهربائي.
وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وفق الترتيب التالي:

محطة "وادي الربيع" الشمسية

تتميز في قمة قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، محطة "وادي الربيع"، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السورية، في مارس/ آذار 2025، بقدرة 100 ميغاواط.

ويعد المشروع الأكبر من نوعه في ريف دمشق، ويشمل إلى جانب محطة التوليد، محطة تحويل كهربائية متطورة (جي أي إس)، وخطا هوائيا مزدوجا بجهد 230 كيلوفولط لربط المحطة بالشبكة الوطنية.

الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
4 أغسطس, 14:35 GMT

مشروع "سولار ريكس"

يأتي هذا المشروع ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وهو ثمرة مذكرة تفاهم موقّعة، في يونيو/ حزيران 2025، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "سولار ريكس".

يشمل المشروع بناء محطتين شمسيتين، الأولى في ريف دمشق بقدرة 100 ميغاواط دون نظام تخزين، والثانية في ريف حماة بقدرة 70 ميغاواط مزودة ببطاريات.

ويتميّز المشروع بتوزيعه الجغرافي الواسع واعتماده على تقنيتين مختلفتين، ما يتيح مرونة في تغذية الشبكة، ويشكّل دعمًا استراتيجيًا لجهود تنويع مصادر الطاقة.

مشروع "سولار إنرجي" الأمريكي

تعد الصفقة الموقعة مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية من أبرز الخطوات الخارجية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا، وتشمل تنفيذ محطتين شمسيتين، كل منهما بقدرة 100 ميغاواط، إحداهما مزودة بنظام بطاريات للتخزين.

تصنف المحطتان ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالنظر إلى حجم الاستثمار والتقنية المستعملة، والدور المتوقع لهما في دعم الشبكة الوطنية مستقبلا.

مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"بمليارات الجنيهات"... مصر تطلق أكبر مشروع للربط الاستراتيجي مع ليبيا وتشاد
4 أغسطس, 12:26 GMT

مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية

يبرز هذا المشروع بوصفه مبادرة محلية متقدمة في قلب مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص وسط سوريا، ويهدف إلى توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يجعله من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا.

ودخل المشروع الخدمة فعليًا، حيث شُغِّلَت 3 مراحل متتالية حتى أغسطس/ آب 2024، بإجمالي قدرة 30 ميغاواط، بواقع 10 ميغاواط في كل مرحلة.

وتتولى التنفيذ شركة "الأنوار للطاقة الكهروشمسية"، مع ربط تدريجي للقدرات المنتَجة على الشبكة الوطنية، ما يُسهم في تغذية المنشآت الصناعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025
1 أغسطس, 08:04 GMT

محطة عدرا الشمسية

تأتي محطة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، التي دخلت الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2022. وتبلغ قدرتها الحالية 10 ميغاواط ناتجة عن أكثر من 18 ألف لوح شمسي، على مساحة 165 هكتارا.

ويخطط لتوسعة المشروع تدريجيًا للوصول إلى قدرة 100 ميغاواط عند اكتماله، ما يعزز تأمين الكهرباء شمال دمشق، ويمنح القطاع الصناعي مصدرا متجددا منخفض التكلفة، في وقت ترتفع فيه كلفة الوقود الأحفوري.

مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في سوريا

تشي هذه المشروعات الخمسة أن سوريا تمضي فعليًا نحو إعادة بناء منظومة الكهرباء على أسس مستدامة، رغم التحديات الفنية والاقتصادية.
ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، يتوقع أن تستمر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالتوسع لتشمل محافظات أخرى، ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف الأمن الطاقي والتخفيف من انبعاثات الكربون.
دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала