https://sarabic.ae/20250806/رهان-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-في-سوريا-1103424659.html
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
سبوتنيك عربي
تمثل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، تحولًا متصاعدًا في استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء، في ظل تحديات تمويلية ومعاناة مزمنة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T07:39+0000
2025-08-06T07:39+0000
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وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وفق الترتيب التالي:محطة "وادي الربيع" الشمسيةتتميز في قمة قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، محطة "وادي الربيع"، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السورية، في مارس/ آذار 2025، بقدرة 100 ميغاواط.مشروع "سولار ريكس"يأتي هذا المشروع ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وهو ثمرة مذكرة تفاهم موقّعة، في يونيو/ حزيران 2025، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "سولار ريكس".ويتميّز المشروع بتوزيعه الجغرافي الواسع واعتماده على تقنيتين مختلفتين، ما يتيح مرونة في تغذية الشبكة، ويشكّل دعمًا استراتيجيًا لجهود تنويع مصادر الطاقة.مشروع "سولار إنرجي" الأمريكيتعد الصفقة الموقعة مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية من أبرز الخطوات الخارجية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا، وتشمل تنفيذ محطتين شمسيتين، كل منهما بقدرة 100 ميغاواط، إحداهما مزودة بنظام بطاريات للتخزين.مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعيةيبرز هذا المشروع بوصفه مبادرة محلية متقدمة في قلب مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص وسط سوريا، ويهدف إلى توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يجعله من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا.وتتولى التنفيذ شركة "الأنوار للطاقة الكهروشمسية"، مع ربط تدريجي للقدرات المنتَجة على الشبكة الوطنية، ما يُسهم في تغذية المنشآت الصناعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.محطة عدرا الشمسيةتأتي محطة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، التي دخلت الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2022. وتبلغ قدرتها الحالية 10 ميغاواط ناتجة عن أكثر من 18 ألف لوح شمسي، على مساحة 165 هكتارا.مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في سورياتشي هذه المشروعات الخمسة أن سوريا تمضي فعليًا نحو إعادة بناء منظومة الكهرباء على أسس مستدامة، رغم التحديات الفنية والاقتصادية.ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، يتوقع أن تستمر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالتوسع لتشمل محافظات أخرى، ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف الأمن الطاقي والتخفيف من انبعاثات الكربون.دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا
تمثل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، تحولًا متصاعدًا في استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء، في ظل تحديات تمويلية ومعاناة مزمنة من انقطاعات التيار الكهربائي.
وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وفق الترتيب التالي:
محطة "وادي الربيع" الشمسية
تتميز في قمة قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، محطة "وادي الربيع"، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السورية، في مارس/ آذار 2025، بقدرة 100 ميغاواط.
ويعد المشروع الأكبر من نوعه في ريف دمشق، ويشمل إلى جانب محطة التوليد، محطة تحويل كهربائية متطورة (جي أي إس)، وخطا هوائيا مزدوجا بجهد 230 كيلوفولط لربط المحطة بالشبكة الوطنية.
يأتي هذا المشروع ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وهو ثمرة مذكرة تفاهم موقّعة، في يونيو/ حزيران 2025، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "سولار ريكس".
يشمل المشروع بناء محطتين شمسيتين، الأولى في ريف دمشق بقدرة 100 ميغاواط دون نظام تخزين، والثانية في ريف حماة بقدرة 70 ميغاواط مزودة ببطاريات.
ويتميّز المشروع بتوزيعه الجغرافي الواسع واعتماده على تقنيتين مختلفتين، ما يتيح مرونة في تغذية الشبكة، ويشكّل دعمًا استراتيجيًا لجهود تنويع مصادر الطاقة.
مشروع "سولار إنرجي" الأمريكي
تعد الصفقة الموقعة مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية من أبرز الخطوات الخارجية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا، وتشمل تنفيذ محطتين شمسيتين، كل منهما بقدرة 100 ميغاواط، إحداهما مزودة بنظام بطاريات للتخزين.
تصنف المحطتان ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالنظر إلى حجم الاستثمار والتقنية المستعملة، والدور المتوقع لهما في دعم الشبكة الوطنية مستقبلا.
مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية
يبرز هذا المشروع بوصفه مبادرة محلية متقدمة في قلب مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص وسط سوريا، ويهدف إلى توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يجعله من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا.
ودخل المشروع الخدمة فعليًا، حيث شُغِّلَت 3 مراحل متتالية حتى أغسطس/ آب 2024، بإجمالي قدرة 30 ميغاواط، بواقع 10 ميغاواط في كل مرحلة.
وتتولى التنفيذ شركة "الأنوار للطاقة الكهروشمسية"، مع ربط تدريجي للقدرات المنتَجة على الشبكة الوطنية، ما يُسهم في تغذية المنشآت الصناعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.
تأتي محطة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، التي دخلت الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2022. وتبلغ قدرتها الحالية 10 ميغاواط ناتجة عن أكثر من 18 ألف لوح شمسي، على مساحة 165 هكتارا.
ويخطط لتوسعة المشروع تدريجيًا للوصول إلى قدرة 100 ميغاواط عند اكتماله، ما يعزز تأمين الكهرباء شمال دمشق، ويمنح القطاع الصناعي مصدرا متجددا منخفض التكلفة، في وقت ترتفع فيه كلفة الوقود الأحفوري.
مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في سوريا
تشي هذه المشروعات الخمسة أن سوريا تمضي فعليًا نحو إعادة بناء منظومة الكهرباء على أسس مستدامة، رغم التحديات الفنية والاقتصادية.
ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، يتوقع أن تستمر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالتوسع لتشمل محافظات أخرى، ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف الأمن الطاقي والتخفيف من انبعاثات الكربون.