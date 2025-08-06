https://sarabic.ae/20250806/رهان-لإنهاء-أزمة-الكهرباء-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-في-سوريا-1103424659.html

رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا

رهان لإنهاء أزمة الكهرباء... أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا

سبوتنيك عربي

تمثل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، تحولًا متصاعدًا في استراتيجية الدولة نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الكهرباء، في ظل تحديات تمويلية ومعاناة مزمنة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T07:39+0000

2025-08-06T07:39+0000

2025-08-06T07:39+0000

أخبار سوريا اليوم

اقتصاد

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وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وفق الترتيب التالي:محطة "وادي الربيع" الشمسيةتتميز في قمة قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، محطة "وادي الربيع"، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء السورية، في مارس/ آذار 2025، بقدرة 100 ميغاواط.مشروع "سولار ريكس"يأتي هذا المشروع ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، وهو ثمرة مذكرة تفاهم موقّعة، في يونيو/ حزيران 2025، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة "سولار ريكس".ويتميّز المشروع بتوزيعه الجغرافي الواسع واعتماده على تقنيتين مختلفتين، ما يتيح مرونة في تغذية الشبكة، ويشكّل دعمًا استراتيجيًا لجهود تنويع مصادر الطاقة.مشروع "سولار إنرجي" الأمريكيتعد الصفقة الموقعة مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية من أبرز الخطوات الخارجية لتعزيز الطاقة المتجددة في سوريا، وتشمل تنفيذ محطتين شمسيتين، كل منهما بقدرة 100 ميغاواط، إحداهما مزودة بنظام بطاريات للتخزين.مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعيةيبرز هذا المشروع بوصفه مبادرة محلية متقدمة في قلب مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص وسط سوريا، ويهدف إلى توليد 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يجعله من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا.وتتولى التنفيذ شركة "الأنوار للطاقة الكهروشمسية"، مع ربط تدريجي للقدرات المنتَجة على الشبكة الوطنية، ما يُسهم في تغذية المنشآت الصناعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.محطة عدرا الشمسيةتأتي محطة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، التي دخلت الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2022. وتبلغ قدرتها الحالية 10 ميغاواط ناتجة عن أكثر من 18 ألف لوح شمسي، على مساحة 165 هكتارا.مستقبل مشروعات الطاقة الشمسية في سورياتشي هذه المشروعات الخمسة أن سوريا تمضي فعليًا نحو إعادة بناء منظومة الكهرباء على أسس مستدامة، رغم التحديات الفنية والاقتصادية.ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وانخفاض إمدادات الوقود، يتوقع أن تستمر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في سوريا، بالتوسع لتشمل محافظات أخرى، ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف الأمن الطاقي والتخفيف من انبعاثات الكربون.دولة عربية في الصدارة... أقوى 10 دول أفريقية في حماية المستثمرين لعام 2025

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