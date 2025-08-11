https://sarabic.ae/20250811/أهم-5-مشاريع-للطاقة-الشمسية-في-الجزائر-أرقام-وخطط-حتى-2035-1103590974.html

أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر.. أرقام وخطط حتى 2035

تعدّ مشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر إحدى الأذرع الرئيسة لطفرة الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التطوير في البلاد حاليًا، في ظل إمكانات وموارد طبيعية هائلة. 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وتتصدر 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر قائمة الاستثمارات، التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق هدف إنتاج 115 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.وفي عام 2024، انطلقت عمليات إطلاق برامج الطاقة الشمسية على نطاق واسع بتوقيع عقود برنامجين كبيرين بقدرة 1000 و2000 ميغاواط، تشرف عليهما شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة.ووفقًا لتقارير اطّلعت عليها منصة "الطاقة"، توزعت أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر على 15 ولاية في الجنوب والوسط، وسط مشاركة لافتة لشركات صينية وتركية ومحلية، عبر اتفاقيات تشمل أكثر من 20 محطة شمسية.مشروعات التحالف الصيني – 780 ميغاواطتطور الصين 5 محطات طاقة شمسية عامة في الجزائر، بقدرة إجمالية تصل إلى 780 ميغاواط، كانت قد انطلقت في سبتمبر/ أيلول 2024.وتوزعت المحطات على:وعززت الابتكارات الصينية في المشروع بتقنيات مطوّرة، مثل "توبكون" (TOPCon) المتقدمة، ما يعزّز الأداء ويقلل الفاقد الكهربائي.محطة "حاسي دلاعة" – 362 ميغاواطويشمل المشروع محطات فرعية وخطوط نقل بقدرة 220 كيلوفولت، إلى جانب أعمال الهندسة والتشغيل.مشروع ولاية الوادي – 300 ميغاواطاستحوذت شركة "سي إس سي إي سي" الصينية على تنفيذ محطة شمسية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية الوادي. وبدأت الشركة الصينية الحكومية أعمال البناء النهائية في مارس الماضي، مع خطة إنجاز تمتد حتى منتصف 2025، بمحطتين من برنامج 1000 ميغاوات.محطة ورقلة – 300 ميغاواطفي إطار دعم القدرات المحلية، أطلقت شركة "كوسيدر" الجزائرية مشروع محطة ورقلة الشمسية، التي تُعد من أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر، بقدرة 300 ميغاواط.وأطلقت شركة "كوسيدر" الجزائرية حزمة مشاريع شمسية منذ وقت طويل، في إطار دعم قدرات الطاقة الجزائرية الجديدة، وأطلقت مشروع محطة "ورقلة" الشمسية، بدأ التنفيذ في مارس/ آذار 2024، ضمن برنامج 1000 ميغاواط، بالتعاون مع الشركة الإيطالية "فيمر"، كما تطور الشركة محطتين إضافيتين في بشار (250 ميغاواط) وتقرت (150 ميغاواط).مشروع بسكرة – 220 ميغاواطتُشرف شركة "باور تشاينا" الصينية على تطوير محطة شمسية بقدرة 220 ميغاواط في مدينة بئر النعام بولاية بسكرة، ضمن برنامج 2000 ميغاواط، وتُعد من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في الجزائر قيد الإنجاز.ديناميكية توسع مشروعات الطاقة الشمسيةوضعت الجزائر حجر الأساس لـ4 محطات طاقة شمسية خلال عام 2024، بقدرات تراوحت بين 80 و220 ميغاواط، ضمن برنامج 3000 ميغاواط.وتواصل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في الجزائر دفع هذا التحول الإستراتيجي، عبر دعم مزيج كهربائي متنوّع وتقليل الاعتماد على الغاز؛ ما يفتح الباب أمام الجزائر لتوسيع صادراتها من الطاقة، وتعزيز أمنها الطاقوي الداخلي.دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسيةأكبر 10 دول عربية استيرادا للألواح الشمسية الصينية في 2025

