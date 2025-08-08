عربي
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات ترسل أول شحنة "ألومنيوم نووي" إلى مصر... معلومات مهمة عن المادة الثمينة
الإمارات ترسل أول شحنة "ألومنيوم نووي" إلى مصر... معلومات مهمة عن المادة الثمينة
الإمارات ترسل أول شحنة "ألومنيوم نووي" إلى مصر... معلومات مهمة عن المادة الثمينة

أرسلت الإمارات العربية المتحدة أول شحنة ألومنيوم مصنوع باستعمال الطاقة النووية في الإمارات، في خطوة من شأنها دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات من الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة.
وذكر تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الإمارات للطاقة النووية، أعلنتا، أمس الخميس، تسليم أول شحنة من الألومنيوم المنخفض الانبعاثات الكربونية المصنوع في الإمارات باستعمال الكهرباء التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية.
وأشار التقرير الجديد إلى أن مصر حصلت على أول شحنة من الألومنيوم المصنوع بالطاقة النووية، الذي تسوّقه شركة الإمارات العالمية للألومنيوم باسم "مينيمال".
وسيورد المعدن إلى "كانكس" (الشركة المتخصصة بمجال إنتاج الألومنيوم في مصر) لسحب الألومنيوم، لتصبح الشركة بذلك أول عميل يستعمل ألومنيوم "مينيمال" لتصنيع منتجات متطورة للبنية التحتية والطاقة الشمسية والنقل والاستعمالات المعمارية.
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
خطوة غير مسبوقة... كيف تشارك الإمارات بتطوير حلول الطاقة النووية المتقدمة في أمريكا؟
25 يوليو, 12:47 GMT
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، إن الإنجاز يبرز الدور المحوري للطاقة النووية بتعزيز أمن الطاقة في الإمارات، إلى جانب دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي.
من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبد الناصر بن كلبان، إلى تزايد الطلب على الألومنيوم المنخفض الكربون بوتيرة متسارعة، إذ من المتوقع أن يتضاعف الطلب 3 مرات، بحلول عام 2040.
مشاريع طاقة الرياح البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
المغرب والإمارات... شراكة ضخمة بـ14 مليار دولار في مشاريع للطاقة والمياه
20 مايو, 06:47 GMT
وتنتج محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يعادل نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وما يعادل إجمالي الطلب السنوي على الطاقة في سويسرا.
كما تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة في الحدّ من 22.4 مليون طن سنويًا من الانبعاثات، أي ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق.
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
دولة عربية توقع عقدا جديدا للاستثمار في مجال الطاقة النووية السلمية
29 يوليو, 12:53 GMT
وتعدّ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة عالمية تنتج الألومنيوم باستعمال الطاقة الشمسية، إذ أنتجت 80 ألف طن من ألومنيوم "سيليستيال" في عام 2024، كما تنتج الشركة الألومنيوم المعاد تدويره، الذي يسوّق باسم "ريفايفال"، في مصانعها بالولايات المتحدة وألمانيا.
وتسهم أول أول شحنة ألومنيوم مصنوع بالطاقة النووية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز مكانة الإمارات مورّدًا موثوقًا للمواد الصناعية المنخفضة الكربون للأسواق العالمية.
دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025
دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025
