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دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025
دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025
سبوتنيك عربي
تواصل دول الخليج تعزيز مكانتها في صدارة قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في شهر تموز/يوليو 2025، تصدرتها الإمارات وقطر. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T14:32+0000
2025-08-02T14:32+0000
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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، بأن قائمة أكبر صفقات الغاز المسال، لشهر يوليو الماضي، قد شهدت لأول مرة انطلاقة تاريخية لصادرات الغاز الكندية، بجانب صفقة جديدة من شركة أدنوك تعكس طموحاتها العالمية.وشهد الشهر نفسه تعزيز موقع قطر للطاقة في السوق الآسيوية، عبر شحنات وتوسعات أسطول النقل، في ظلّ سباق عالمي على تأمين الإمدادات قبل الشتاء، فيما تضمن الشهر ذاته صفقة مهمة بين قطر وأستراليا، بالإضافة إلى صفقة طويلة الأجل مع أوروبا في حين برزت كندا بإطلاق أول صادراتها من الغاز المسال عبر المحيط الهادئ.وفي السياق نفسه، نقلت شركة أدنوك الإماراتية حصتها البالغة 24.9% في شركة النفط النمساوية "أو إم في" (OMV)، إلى شركتها الاستثمارية العالمية "إكس آر جي"، ضمن خطة لتوسيع أعمالها عالميا في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة.وتستهدف شركة "إكس آر جي" أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بسعة إنتاجية تتراوح ما بين 20 و25 مليون طن سنويا بحلول 2035.وتسعى إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات من بين الأكبر عالميا أيضا، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تسريع وتيرة النمو باستثمارات الطاقة الإماراتية، وتحقيق أقصى استفادة من أصولها في أوروبا وآسيا.كما عززت شركة أدنوك للغاز من وجودها في قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025، عبر التوسع بالسوق الأوروبية وتوقيع عقد لتوريد الغاز المسال إلى شركة "سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا" الألمانية لمدة 3 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.وتُسلم أدنوك نحو 0.7 مليون طن متري من الغاز المسال سنويا بداية من العام الجاري 2025، عبر منشأة جزيرة داس، التي تُعدّ من أقدم محطات إسالة الغاز في المنطقة، بطاقة تصديرية تبلغ 6 ملايين طن سنويًا.
https://sarabic.ae/20250115/باحث-اقتصادي-مشروع-خط-الغاز-القطري-يكرس-النفوذ-التركي-في-سوريا-ويمثل-ضرورة-لأوروبا-1096808274.html
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قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025

14:32 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
تواصل دول الخليج تعزيز مكانتها في صدارة قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في شهر تموز/يوليو 2025، تصدرتها الإمارات وقطر.
وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، بأن قائمة أكبر صفقات الغاز المسال، لشهر يوليو الماضي، قد شهدت لأول مرة انطلاقة تاريخية لصادرات الغاز الكندية، بجانب صفقة جديدة من شركة أدنوك تعكس طموحاتها العالمية.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
باحث اقتصادي: مشروع "خط الغاز القطري" يكرس النفوذ التركي في سوريا ويمثل ضرورة لأوروبا
15 يناير, 12:28 GMT
وشهد الشهر نفسه تعزيز موقع قطر للطاقة في السوق الآسيوية، عبر شحنات وتوسعات أسطول النقل، في ظلّ سباق عالمي على تأمين الإمدادات قبل الشتاء، فيما تضمن الشهر ذاته صفقة مهمة بين قطر وأستراليا، بالإضافة إلى صفقة طويلة الأجل مع أوروبا في حين برزت كندا بإطلاق أول صادراتها من الغاز المسال عبر المحيط الهادئ.
وفي السياق نفسه، نقلت شركة أدنوك الإماراتية حصتها البالغة 24.9% في شركة النفط النمساوية "أو إم في" (OMV)، إلى شركتها الاستثمارية العالمية "إكس آر جي"، ضمن خطة لتوسيع أعمالها عالميا في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة.
وتستهدف شركة "إكس آر جي" أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بسعة إنتاجية تتراوح ما بين 20 و25 مليون طن سنويا بحلول 2035.
وتسعى إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات من بين الأكبر عالميا أيضا، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تسريع وتيرة النمو باستثمارات الطاقة الإماراتية، وتحقيق أقصى استفادة من أصولها في أوروبا وآسيا.
كما عززت شركة أدنوك للغاز من وجودها في قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025، عبر التوسع بالسوق الأوروبية وتوقيع عقد لتوريد الغاز المسال إلى شركة "سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا" الألمانية لمدة 3 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.
وتُسلم أدنوك نحو 0.7 مليون طن متري من الغاز المسال سنويا بداية من العام الجاري 2025، عبر منشأة جزيرة داس، التي تُعدّ من أقدم محطات إسالة الغاز في المنطقة، بطاقة تصديرية تبلغ 6 ملايين طن سنويًا.
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