https://sarabic.ae/20250802/دولتان-عربيتان-تتصدران-أكبر-صفقات-الغاز-المسال-في-يوليو-2025-1103304357.html

دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025

دولتان عربيتان تتصدران أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025

سبوتنيك عربي

تواصل دول الخليج تعزيز مكانتها في صدارة قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في شهر تموز/يوليو 2025، تصدرتها الإمارات وقطر. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T14:32+0000

2025-08-02T14:32+0000

2025-08-02T14:32+0000

مجتمع

قطر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg

وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، بأن قائمة أكبر صفقات الغاز المسال، لشهر يوليو الماضي، قد شهدت لأول مرة انطلاقة تاريخية لصادرات الغاز الكندية، بجانب صفقة جديدة من شركة أدنوك تعكس طموحاتها العالمية.وشهد الشهر نفسه تعزيز موقع قطر للطاقة في السوق الآسيوية، عبر شحنات وتوسعات أسطول النقل، في ظلّ سباق عالمي على تأمين الإمدادات قبل الشتاء، فيما تضمن الشهر ذاته صفقة مهمة بين قطر وأستراليا، بالإضافة إلى صفقة طويلة الأجل مع أوروبا في حين برزت كندا بإطلاق أول صادراتها من الغاز المسال عبر المحيط الهادئ.وفي السياق نفسه، نقلت شركة أدنوك الإماراتية حصتها البالغة 24.9% في شركة النفط النمساوية "أو إم في" (OMV)، إلى شركتها الاستثمارية العالمية "إكس آر جي"، ضمن خطة لتوسيع أعمالها عالميا في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة.وتستهدف شركة "إكس آر جي" أن تصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بسعة إنتاجية تتراوح ما بين 20 و25 مليون طن سنويا بحلول 2035.وتسعى إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات من بين الأكبر عالميا أيضا، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تسريع وتيرة النمو باستثمارات الطاقة الإماراتية، وتحقيق أقصى استفادة من أصولها في أوروبا وآسيا.كما عززت شركة أدنوك للغاز من وجودها في قائمة أكبر صفقات الغاز المسال في يوليو 2025، عبر التوسع بالسوق الأوروبية وتوقيع عقد لتوريد الغاز المسال إلى شركة "سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا" الألمانية لمدة 3 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.وتُسلم أدنوك نحو 0.7 مليون طن متري من الغاز المسال سنويا بداية من العام الجاري 2025، عبر منشأة جزيرة داس، التي تُعدّ من أقدم محطات إسالة الغاز في المنطقة، بطاقة تصديرية تبلغ 6 ملايين طن سنويًا.

https://sarabic.ae/20250115/باحث-اقتصادي-مشروع-خط-الغاز-القطري-يكرس-النفوذ-التركي-في-سوريا-ويمثل-ضرورة-لأوروبا-1096808274.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار