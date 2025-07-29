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دولة عربية توقع عقدا جديدا للاستثمار في مجال الطاقة النووية السلمية
دولة عربية توقع عقدا جديدا للاستثمار في مجال الطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
وقعت دولة عربية مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها، وذلك لدعم جهود زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:53+0000
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أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي أن شركة "الإمارات للطاقة النووية"وشركة "سامسونغ للإنشاءات والتجارة" وقعتا مذكرة تفاهم، تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لشركة "الإمارات للطاقة النووية" وخبرات "سامسونغ" الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم جهود زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف الحمادي أنه "ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة "سامسونغ"، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث نتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل".وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة "الإمارات للطاقة النووية" الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة، بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية.كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة "الإمارات للطاقة النووية" في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالمروسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, أخبار كوريا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, أخبار كوريا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

دولة عربية توقع عقدا جديدا للاستثمار في مجال الطاقة النووية السلمية

12:53 GMT 29.07.2025
© AP Photoمحطة طاقة نووية في تركيا
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
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وقعت دولة عربية مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها، وذلك لدعم جهود زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.
أفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي أن شركة "الإمارات للطاقة النووية"وشركة "سامسونغ للإنشاءات والتجارة" وقعتا مذكرة تفاهم، تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لشركة "الإمارات للطاقة النووية" وخبرات "سامسونغ" الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم جهود زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.
وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
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وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للطاقة النووية": "للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع، لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وأثبتت شركة "الإمارات للطاقة النووية" أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية".

وأضاف الحمادي أنه "ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة "سامسونغ"، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث نتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل".
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وبدوره، وقال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ": "لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغّرة، نتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق".
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وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة "الإمارات للطاقة النووية" الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة، بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية.
كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة "الإمارات للطاقة النووية" في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.
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