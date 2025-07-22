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09:48 GMT
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الإنسان والثقافة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20250722/حملة-توظيف-ضخمة-في-الإمارات-17-ألف-وظيفة-جديدة-في-150-مدينة-حول-العالم-1102906373.html
حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالم
حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالم
سبوتنيك عربي
أطلقت مجموعة الإمارات حملة عالمية لاستقطاب المواهب وتوظيفها، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو، حيث تستهدف المجموعة خلال السنة المالية الحالية ضم 17300 موظف،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T11:01+0000
2025-07-22T11:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حملة عالمية
المواهب
التوظيف
شركات الطيران الإماراتية
اقتصاد
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وتشمل هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من طيران الإمارات، و"دناتا" لخدمات الطيران والسفر، التي تسعى إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء: "استراتيجية مجموعة الإمارات في مجال الموارد البشرية ترتكز على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وعلى الخطط الطموحة للنمو والتوسع، وذلك من خلال البحث عن مواهب عالمية لدعم طموحات المجموعة الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامها بثقافة الابتكار والتميز".وأشارت إلى أن "الفعاليات ستشمل أيضا أياما مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين، وتمثل هذه الفعاليات فرصة قيّمة للراغبين بالانضمام إلى المجموعة للقاء خبراء التوظيف، والتفاعل مع الموظفين الحاليين والتعرف على تجاربهم الناجحة".ومنذ عام 2022، ضمت المجموعة أكثر من 41 ألف موظف، منهم نحو 27 ألف في وظائف تشغيلية، ليصل إجمالي عدد موظفيها اليوم إلى نحو 121 ألف موظف.ويستقطب سوق العمل في دبي الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة، وسياسات تستشرف المستقبل، إلى جانب نمط حياة نابض بالحيوية.
https://sarabic.ae/20250707/الإمارات-تحسم-الجدل-حول-منح-الإقامة-الذهبية-لمستثمري-العملات-الرقمية-1102426616.html
https://sarabic.ae/20250523/ستارغيت-الإمارات-تطلق-مشروعا-لإنشاء-بنية-تحتية-متطورة-للذكاء-الاصطناعي-1100893819.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, حملة عالمية, المواهب, التوظيف, شركات الطيران الإماراتية, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, حملة عالمية, المواهب, التوظيف, شركات الطيران الإماراتية, اقتصاد

حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالم

11:01 GMT 22.07.2025
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أطلقت مجموعة الإمارات حملة عالمية لاستقطاب المواهب وتوظيفها، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو، حيث تستهدف المجموعة خلال السنة المالية الحالية ضم 17300 موظف، وذلك من خلال 350 وظيفة متنوعة.
وتشمل هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من طيران الإمارات، و"دناتا" لخدمات الطيران والسفر، التي تسعى إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتبحث المجموعة عن مئات المرشحين في بعض الوظائف مثل أفراد أطقم الطائرات، والطيارين، والمهندسين، وفرق المبيعات والتسويق، وخدمة العملاء، والمناولة الأرضية، والتموين، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمالية.
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7 يوليو, 06:12 GMT
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء: "استراتيجية مجموعة الإمارات في مجال الموارد البشرية ترتكز على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وعلى الخطط الطموحة للنمو والتوسع، وذلك من خلال البحث عن مواهب عالمية لدعم طموحات المجموعة الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامها بثقافة الابتكار والتميز".
وأفادت الوكالة الإماراتية أن "المجموعة ستنظم خلال العام الجاري أكثر من 2100 فعالية توظيف وأيام مفتوحة في 150 مدينة حول العالم، لاستقطاب أفضل الطيارين، وخبراء تقنية المعلومات، والمهندسين، وأفراد أطقم الطائرات".
وأشارت إلى أن "الفعاليات ستشمل أيضا أياما مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين، وتمثل هذه الفعاليات فرصة قيّمة للراغبين بالانضمام إلى المجموعة للقاء خبراء التوظيف، والتفاعل مع الموظفين الحاليين والتعرف على تجاربهم الناجحة".
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ومنذ عام 2022، ضمت المجموعة أكثر من 41 ألف موظف، منهم نحو 27 ألف في وظائف تشغيلية، ليصل إجمالي عدد موظفيها اليوم إلى نحو 121 ألف موظف.
وتعد مجموعة الإمارات أحد أبرز الجهات الجاذبة للمواهب، وفي السنة المالية الماضية وحدها، تلقت المجموعة أكثر من 3.7 مليون طلب توظيف لمختلف العلامات التجارية والأقسام، مدفوعة بقوة علامتها التجارية، ومكانتها العالمية، وإستراتيجيتها المرتكزة على الموظف، ورواتبها المعفاة من الضرائب، ومزاياها الرفيعة، وبرامجها المتميزة في التدريب والتطوير والتقدير.
ويستقطب سوق العمل في دبي الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة، وسياسات تستشرف المستقبل، إلى جانب نمط حياة نابض بالحيوية.
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