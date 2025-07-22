https://sarabic.ae/20250722/حملة-توظيف-ضخمة-في-الإمارات-17-ألف-وظيفة-جديدة-في-150-مدينة-حول-العالم-1102906373.html

حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالم

حملة توظيف ضخمة في الإمارات... 17 ألف وظيفة جديدة في 150 مدينة حول العالم

سبوتنيك عربي

أطلقت مجموعة الإمارات حملة عالمية لاستقطاب المواهب وتوظيفها، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو، حيث تستهدف المجموعة خلال السنة المالية الحالية ضم 17300 موظف،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T11:01+0000

2025-07-22T11:01+0000

2025-07-22T11:01+0000

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التوظيف

شركات الطيران الإماراتية

اقتصاد

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وتشمل هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من طيران الإمارات، و"دناتا" لخدمات الطيران والسفر، التي تسعى إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء: "استراتيجية مجموعة الإمارات في مجال الموارد البشرية ترتكز على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وعلى الخطط الطموحة للنمو والتوسع، وذلك من خلال البحث عن مواهب عالمية لدعم طموحات المجموعة الكبيرة، وإعادة صياغة مستقبل الطيران، ومواصلة التزامها بثقافة الابتكار والتميز".وأشارت إلى أن "الفعاليات ستشمل أيضا أياما مفتوحة في دبي لاستقطاب الطلبة والخريجين المواطنين، وتمثل هذه الفعاليات فرصة قيّمة للراغبين بالانضمام إلى المجموعة للقاء خبراء التوظيف، والتفاعل مع الموظفين الحاليين والتعرف على تجاربهم الناجحة".ومنذ عام 2022، ضمت المجموعة أكثر من 41 ألف موظف، منهم نحو 27 ألف في وظائف تشغيلية، ليصل إجمالي عدد موظفيها اليوم إلى نحو 121 ألف موظف.ويستقطب سوق العمل في دبي الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، وفرص اقتصادية، ومنظومات تقنية متقدمة، وسياسات تستشرف المستقبل، إلى جانب نمط حياة نابض بالحيوية.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, حملة عالمية, المواهب, التوظيف, شركات الطيران الإماراتية, اقتصاد