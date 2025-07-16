https://sarabic.ae/20250716/الرئيس-الإماراتي-يلتقي-مع-أردوغان-في-أنقرة-صور-1102734010.html
الرئيس الإماراتي يلتقي مع أردوغان في أنقرة... صور
الرئيس الإماراتي يلتقي مع أردوغان في أنقرة... صور
سبوتنيك عربي
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة دولة، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T16:01+0000
2025-07-16T16:01+0000
2025-07-16T16:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار تركيا اليوم
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
زيارة
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "أردوغان كان في استقبال ابن زايد لدى وصول موكبه"، مبينة أنه "جرت لرئيس دولة الإ مارت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة حيث توجه مع الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.. واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".وتبادل الشيخ ابن زايد التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق للرئيس الأماراتي.وكانت قالت "وام"، أمس الثلاثاء، إن ابن زايد "سيبحث خلال الزيارة مع أردوغان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين"، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, زيارة
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, زيارة
الرئيس الإماراتي يلتقي مع أردوغان في أنقرة... صور
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة دولة، تلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "أردوغان كان في استقبال ابن زايد لدى وصول موكبه"، مبينة أنه "جرت لرئيس دولة الإ مارت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة حيث توجه مع الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا
.. واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".
وتبادل الشيخ ابن زايد التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق للرئيس الأماراتي.
وكانت قالت "وام"، أمس الثلاثاء، إن ابن زايد "سيبحث خلال الزيارة مع أردوغان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين"، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.