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أردوغان يكشف عن مشروع ضخم يربط الخليج بتركيا وأوروبا
أردوغان يكشف عن مشروع ضخم يربط الخليج بتركيا وأوروبا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن "تركيا ستحول فرصها الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة من خلال مشروع "طريق التنمية"، الذي سيعود بالنفع... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T13:52+0000
2025-06-27T13:52+0000
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وجاءت تصريحاته خلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل، في مدينة إسطنبول التركية.وأضاف أردوغان أنه "من المتوقع أن تصل البضائع القادمة إلى ميناء الفاو العراقي إلى أوروبا عبر تركيا بفضل مشروع "طريق التنمية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمته إلى التوترات المتصاعدة مؤخرا في المنطقة، قائلا إن "التوترات الإقليمية وعدم اليقين في مضيق هرمز والمجال الجوي، يؤكدان أهمية تأمين طرق النقل".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروع "طريق التنمية" بين البلدين.وأكد أردوغان خلال استقباله السوداني في مدينة إسطنبول، ضمن زيارة رسمية للأخير، على "أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع "طريق التنمية"، الذي سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين".وأضاف: "سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهدا في شهر نيسان/ أبريل 2024، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، للتعاون في مشروع "طريق التنمية".وجاء في بيان مشترك عقب توقيع مذكرة التفاهم بخصوص المشروع أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".وعُرف المشروع في البداية باسم "القناة الجافة" وتم تغيير اسمه إلى "طريق التنمية" خلال لقاء بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في مارس/ آذار 2023.يبدأ المشروع من ميناء "الفاو" في مدينة البصرة جنوبي العراق، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أوواكوي التابعة لولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وصولاً إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا.ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء "الفاو" والحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار.ومن المقرر أن يربط المشروع دول الخليج عبر العراق بقارة أوروبا من خلال المواني التركية، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان يكشف عن مشروع ضخم يربط الخليج بتركيا وأوروبا

13:52 GMT 27.06.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن "تركيا ستحول فرصها الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة من خلال مشروع "طريق التنمية"، الذي سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها".
وجاءت تصريحاته خلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل، في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف أردوغان أنه "من المتوقع أن تصل البضائع القادمة إلى ميناء الفاو العراقي إلى أوروبا عبر تركيا بفضل مشروع "طريق التنمية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف: "مع توقعات تمتد لعشر سنوات، من المتوقع أن يحقق "طريق التنمية" تأثيرا إنتاجيا يتجاوز 50 مليار دولار، وأن يوفر 63 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط".

وتطرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمته إلى التوترات المتصاعدة مؤخرا في المنطقة، قائلا إن "التوترات الإقليمية وعدم اليقين في مضيق هرمز والمجال الجوي، يؤكدان أهمية تأمين طرق النقل".
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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروع "طريق التنمية" بين البلدين.
وأكد أردوغان خلال استقباله السوداني في مدينة إسطنبول، ضمن زيارة رسمية للأخير، على "أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع "طريق التنمية"، الذي سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين".
وأضاف: "سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهدا في شهر نيسان/ أبريل 2024، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، للتعاون في مشروع "طريق التنمية".
وجاء في بيان مشترك عقب توقيع مذكرة التفاهم بخصوص المشروع أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".
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وعُرف المشروع في البداية باسم "القناة الجافة" وتم تغيير اسمه إلى "طريق التنمية" خلال لقاء بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في مارس/ آذار 2023.
يبدأ المشروع من ميناء "الفاو" في مدينة البصرة جنوبي العراق، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أوواكوي التابعة لولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وصولاً إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا.
ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء "الفاو" والحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار.
ومن المقرر أن يربط المشروع دول الخليج عبر العراق بقارة أوروبا من خلال المواني التركية، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050.
طريق التنمية الاستراتيجي الذي يهدف إلى نقل البضائع بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق - سبوتنيك عربي
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حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا... معلومات عن طريق التنمية الجديد المار عبر العراق
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27 أبريل 2024, 12:48 GMT
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