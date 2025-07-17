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في زيارة دولة... الإمارات وتركيا توسعان التعاون عبر حزمة اتفاقيات حيوية
في زيارة دولة... الإمارات وتركيا توسعان التعاون عبر حزمة اتفاقيات حيوية
سبوتنيك عربي
شهد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك خلال... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T07:22+0000
2025-07-17T07:22+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مجالات متعددة، مما يعكس حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاستراتيجية".وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة:وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "أردوغان كان في استقبال ابن زايد لدى وصول موكبه"، مبيّنة أنه "جرت لرئيس دولة الإ مارت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة، حيث توجه مع الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".وتأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين، ما يعكس الزخم الكبير في تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
https://sarabic.ae/20230719/تركيا-والإمارات-توقعان-اتفاقيات-ومذكرات-تفاهم-بأكثر-من-50-مليار-دولار-1079228516.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم

في زيارة دولة... الإمارات وتركيا توسعان التعاون عبر حزمة اتفاقيات حيوية

07:22 GMT 17.07.2025
© Photo / tcbestepe_arالرئيس الإماراتي يلتقي أردوغان في أنقرة
الرئيس الإماراتي يلتقي أردوغان في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Photo / tcbestepe_ar
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شهد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك خلال زيارة دولة قام بها ابن زايد إلى تركيا.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مجالات متعددة، مما يعكس حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاستراتيجية".
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة:
اتفاقية للحماية المشتركة للمعلومات المصنفة.
مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.
مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاعي الغذاء والزراعة.
مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في الصناعات الدوائية.
مذكرة للاستثمار في مجال السياحة والضيافة.
مذكرة للتعاون الاستثماري في القطاع الصناعي.
مذكرة تفاهم للتعاون في أبحاث المناطق القطبية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحضران نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك، إسطنبول، تركيا، 10 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
تركيا والإمارات توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار
19 يوليو 2023, 17:43 GMT
ووصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "أردوغان كان في استقبال ابن زايد لدى وصول موكبه"، مبيّنة أنه "جرت لرئيس دولة الإ مارت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة، حيث توجه مع الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".
وتأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين، ما يعكس الزخم الكبير في تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
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