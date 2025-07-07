روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250707/روسيا-تصادق-على-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-مع-الإمارات-العربية-المتحدة---1102439867.html
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T12:07+0000
2025-07-07T12:07+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078121004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db16a7c2555cda9694491022bd2ce447.jpg
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.وتنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025."تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيابينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
https://sarabic.ae/20250702/مجلس-الاتحاد-الروسي-يصادق-على-اتفاقية-مع-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة-بشأن-تجنب-الازدواج-الضريبي---1102271072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078121004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc965cf15715ae3ca0c3e6d4a5c9cc3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة

12:07 GMT 07.07.2025
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Murad Bagandov / الانتقال إلى بنك الصورجناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Murad Bagandov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.

وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.

معرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي
2 يوليو, 09:20 GMT
وتنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.

وحاليًا، توجد اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن الضرائب على دخل استثمارات الدولتين المتعاقدتين ومؤسساتهما المالية والاستثمارية، وقعت في أبوظبي بتاريخ، 7 ديسمبر/كانون الأول 2011.

وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.
وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025.
"تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيا
بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала