https://sarabic.ae/20250707/روسيا-تصادق-على-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-مع-الإمارات-العربية-المتحدة---1102439867.html
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T12:07+0000
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وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.وتنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025."تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيابينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
https://sarabic.ae/20250702/مجلس-الاتحاد-الروسي-يصادق-على-اتفاقية-مع-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة-بشأن-تجنب-الازدواج-الضريبي---1102271072.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.
وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.
وتنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب،
وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.
وحاليًا، توجد اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن الضرائب على دخل استثمارات الدولتين المتعاقدتين ومؤسساتهما المالية والاستثمارية، وقعت في أبوظبي بتاريخ، 7 ديسمبر/كانون الأول 2011.
وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات
العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.
وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025.