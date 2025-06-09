https://sarabic.ae/20250609/أقوى-علامة-شرطية-في-العالم-عربية-1101491183.html

أقوى "علامة" شرطية في العالم... عربية

أقوى "علامة" شرطية في العالم... عربية

سبوتنيك عربي

تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي، قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن "براند فايننس"، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف "قوة... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T14:50+0000

2025-06-09T14:50+0000

2025-06-09T14:50+0000

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تقييم

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وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتظهر النتائج تميّز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ووفقا للتقرير، حققت شرطة دبي مجموع نقاط يبلغ 9.2 من أصل 10، مقارنة بأبرز الجهات الشرطية الرائدة في العالم. وتفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على المتوسط العالمي لقيمة سمعة الهوية المؤسسية في المعايير الإحدى عشر كافة المعتمدة للتقييم.وتابع: "لقد نجحنا في الانتقال من إطار عمل تقليدي إلى منظومة عمل أمنية تتسم بالذكاء والمرونة والاستدامة، عبر تطوير آليات عمل تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل"، وأردف: "من خلال المبادرات والمشاريع العالمية، وفي مقدمتها مراكز الشرطة الذكية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المجتمعية والرياضية، والألعاب الالكترونية، وبرنامج "إسعاد"، أثبتت شرطة دبي أنها ليست فقط جهة أمنية، بل شريك استراتيجي في بناء مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، يحتذى به عالميا".من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "براند فايننس"، ديفيد هاي، أن "هذا الإنجاز يعكس قوة علامة شرطة دبي، وأهمية نجاح المؤسسات الحكومية المدفوعة بالابتكار والفكر الحديث، ودورها الجوهري في دعم التنمية الاقتصادية للدول والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية".واستندت شركة "براند فايننس" العالمية في تقييمها على بيانات حول تصورات مدينة دبي وقوة الإمارات الناعمة كقاعدة، استنادا إلى مؤشر المدينة السنوي ومؤشر القوة الناعمة العالمي على التوالي. كما أجرت الشركة بحثا مخصصا يحاكي منهجيات مؤشر القوة الناعمة العالمي لحساب مساهمة شرطة دبي في أداء دولة الإمارات ومدينة دبي لعام 2025 في هذا المؤشر، وذلك بعد إجراء دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشرطة, دبي, العالم العربي, تقييم