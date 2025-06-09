https://sarabic.ae/20250609/4-دول-عربية-تتنافس-على-استضافة-مباريات-الملحق-الآسيوي-المؤهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1101479763.html
4 دول عربية تتنافس على استضافة مباريات "الملحق الآسيوي" المؤهلة إلى كأس العالم 2026
4 دول عربية تتنافس على استضافة مباريات "الملحق الآسيوي" المؤهلة إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبات من 4 دول لاستضافة مجموعتي رابع أدوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 "الملحق الآسيوي. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T10:53+0000
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ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فقد تقدمت كل من السعودية وقطر والإمارات والعراق بطلبات لاستضافة الملحق الآسيوي بعدما دعا الاتحاد، يوم الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي، الراغبين في الاستضافة بإرسال طلبات إبداء الرغبة في موعد أقصاه الـ21 من مايو/ أيار الماضي.وسيتحمل الاتحاد المستضيف تكاليف التنظيم بما فيها نفقات إقامة المنتخبات المشاركة ووفدي الاتحادين الدولي والآسيوي إلى جانب توفير ملاعب المباريات والتدريب كما سيملك حقوق بيع التذاكر"، حسب الصحيفة.واشترط اتحاد آسيا تنظيم كل مجموعة في دولة مختلفة، ولذا لا يمكن لأي بلد من الأربعة المتقدمين الفوز بحق استضافة المجموعتين معًا، ويقصر الاتحاد فرصة الاستضافة على بلدان المنتخبات الستة المشاركة في هذا الدور ولا يستطيع أي طرف آخر غيرهم التقدم بالطلب.ويتأهل إلى الملحق الآسيوي صاحب المركزين الثالث والرابع من مجموعات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.وتقرر إقامة مراسم سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم يوم الـ17 من يوليو/ تموز 2025، على أن تلعب التصفيات نفسها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وتأكد وصول العراق والإمارات وقطر وإندونيسيا إلى الملحق، في انتظار مواجهة حاسمة بين فلسطين وعمان مع انضمام السعودية أو أستراليا.كما ضمن الثلاثي مستضيف مونديال 2026 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خوض المنافسات بجانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والأردن من آسيا، فضلا عن الأرجنتين ونيوزيلندا وتتبقى معرفة 38 فريقا سيحالفهم الحظ في التأهل.
https://sarabic.ae/20250606/الملك-الأردني-يعلق-على-تأهل-منتخب-بلاده-إلى-كأس-العالم-2026-1101372442.html
https://sarabic.ae/20241129/دراسة-تكشف-عن-مخاطر-تهدد-اللاعبين-في-كأس-العالم-2026-1095315383.html
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كأس العالم 2026, السعودية, قطر, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة
كأس العالم 2026, السعودية, قطر, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة
4 دول عربية تتنافس على استضافة مباريات "الملحق الآسيوي" المؤهلة إلى كأس العالم 2026
تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبات من 4 دول لاستضافة مجموعتي رابع أدوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 "الملحق الآسيوي.
ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فقد تقدمت كل من السعودية وقطر والإمارات والعراق بطلبات لاستضافة الملحق الآسيوي بعدما دعا الاتحاد، يوم الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي، الراغبين في الاستضافة بإرسال طلبات إبداء الرغبة في موعد أقصاه الـ21 من مايو/ أيار الماضي.
وسيتحمل الاتحاد المستضيف تكاليف التنظيم بما فيها نفقات إقامة المنتخبات المشاركة ووفدي الاتحادين الدولي والآسيوي إلى جانب توفير ملاعب المباريات والتدريب كما سيملك حقوق بيع التذاكر"، حسب الصحيفة.
واشترط اتحاد آسيا تنظيم كل مجموعة في دولة مختلفة، ولذا لا يمكن لأي بلد من الأربعة المتقدمين الفوز بحق استضافة المجموعتين معًا، ويقصر الاتحاد فرصة الاستضافة على بلدان المنتخبات الستة المشاركة في هذا الدور ولا يستطيع أي طرف آخر غيرهم التقدم بالطلب.
ويتأهل إلى الملحق الآسيوي صاحب المركزين الثالث والرابع من مجموعات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
وتقرر إقامة مراسم سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم يوم الـ17 من يوليو/ تموز 2025، على أن تلعب التصفيات نفسها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
29 نوفمبر 2024, 10:48 GMT
وتأكد وصول العراق والإمارات وقطر وإندونيسيا إلى الملحق، في انتظار مواجهة حاسمة بين فلسطين وعمان مع انضمام السعودية أو أستراليا.
كما ضمن الثلاثي مستضيف مونديال 2026 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خوض المنافسات بجانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والأردن
من آسيا، فضلا عن الأرجنتين ونيوزيلندا وتتبقى معرفة 38 فريقا سيحالفهم الحظ في التأهل.