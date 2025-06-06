الملك الأردني يعلق على تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.. صور
06:12 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 06:48 GMT 06.06.2025)
© Photo / The Royal Hashemite Courtالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
© Photo / The Royal Hashemite Court
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علّق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تأهل منتخب بلاده إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى بتاريخ المنتخب الأردني.
ونشر الملك عبد الله الثاني، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الخميس، قال فيها: "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".
أهنىء من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم. هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد pic.twitter.com/yKI5Ewsh7z— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 5, 2025
وأضاف العاهل الأردني في تغريدته: "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا، الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم".
ولم يكتف العاهل الأردني بذلك، بل قدم شكرًا خاصًا للجمهور الأردني، الذي وصفه بـ"الوفي، الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".
وكان الديوان الملكي الأردني، قد نشر تباعا صورًا للملك عبد الله الثاني، وهو يرتدي قميص المنتخب الأردني، الذي يحمل الرقم 99، وهو يتابع مباراة "النشامى" الأردني مع سلطنة عُمان، من مقر السفارة الأردنية في لندن، حيث يقوم بزيارة عمل.
جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب العماني من مقر السفارة الأردنية بلندن حيث يقوم بزيارة عمل خارجية تشمل عدة دول#الأردن pic.twitter.com/c6o299IDK9— RHC (@RHCJO) June 5, 2025
فيما يشار إلى أن المنتخب الأردني تأهل إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني بثلاثية نظيفة، وفوز كوريا الجنوبية على العراق، بثنائية نظيفة أيضا، أمس الخميس.
وبتلك النتيجة، تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بـ19 نقطة، يليها المنتخب الأردني بـ16 نقطة، مع الإشارة إلى أنه للمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني إلى مونديال كأس العالم.
وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.