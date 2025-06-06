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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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https://sarabic.ae/20250606/الملك-الأردني-يعلق-على-تأهل-منتخب-بلاده-إلى-كأس-العالم-2026-1101372442.html
الملك الأردني يعلق على تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.. صور
الملك الأردني يعلق على تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.. صور
سبوتنيك عربي
علّق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تأهل منتخب بلاده إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى بتاريخ المنتخب الأردني. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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ونشر الملك عبد الله الثاني، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الخميس، قال فيها: "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".وأضاف العاهل الأردني في تغريدته: "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا، الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم".وكان الديوان الملكي الأردني، قد نشر تباعا صورًا للملك عبد الله الثاني، وهو يرتدي قميص المنتخب الأردني، الذي يحمل الرقم 99، وهو يتابع مباراة "النشامى" الأردني مع سلطنة عُمان، من مقر السفارة الأردنية في لندن، حيث يقوم بزيارة عمل.فيما يشار إلى أن المنتخب الأردني تأهل إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني بثلاثية نظيفة، وفوز كوريا الجنوبية على العراق، بثنائية نظيفة أيضا، أمس الخميس.وبتلك النتيجة، تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بـ19 نقطة، يليها المنتخب الأردني بـ16 نقطة، مع الإشارة إلى أنه للمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني إلى مونديال كأس العالم.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250605/المنتخب-الأردني-يتأهل-إلى-مونديال-2026-لأول-مرة-في-تاريخه-فيديو-1101367704.html
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أخبار الأردن, رياضة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, رياضة, العالم العربي, الأخبار

الملك الأردني يعلق على تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.. صور

06:12 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 06:48 GMT 06.06.2025)
© Photo / The Royal Hashemite Courtالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Photo / The Royal Hashemite Court
تابعنا عبر
علّق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تأهل منتخب بلاده إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى بتاريخ المنتخب الأردني.
ونشر الملك عبد الله الثاني، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الخميس، قال فيها: "أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم".
وأضاف العاهل الأردني في تغريدته: "هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا، الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم".
المنتخب الأردني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
مجتمع
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
أمس, 20:43 GMT
ولم يكتف العاهل الأردني بذلك، بل قدم شكرًا خاصًا للجمهور الأردني، الذي وصفه بـ"الوفي، الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد".
وكان الديوان الملكي الأردني، قد نشر تباعا صورًا للملك عبد الله الثاني، وهو يرتدي قميص المنتخب الأردني، الذي يحمل الرقم 99، وهو يتابع مباراة "النشامى" الأردني مع سلطنة عُمان، من مقر السفارة الأردنية في لندن، حيث يقوم بزيارة عمل.
فيما يشار إلى أن المنتخب الأردني تأهل إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني بثلاثية نظيفة، وفوز كوريا الجنوبية على العراق، بثنائية نظيفة أيضا، أمس الخميس.
وبتلك النتيجة، تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بـ19 نقطة، يليها المنتخب الأردني بـ16 نقطة، مع الإشارة إلى أنه للمرة الأولى يتأهل المنتخب الأردني إلى مونديال كأس العالم.
وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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