المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
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لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
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اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
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ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
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نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
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خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
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بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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https://sarabic.ae/20250605/المنتخب-الأردني-يتأهل-إلى-مونديال-2026-لأول-مرة-في-تاريخه-فيديو-1101367704.html
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الأردني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخه الرياضي بالتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي من المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:43+0000
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وجاء التأهل بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".أقيم اللقاء، مساء اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال.كما شهد اليوم فوز كوريا الجنوبية على العراق، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما وصل المنتخب الأردني إلى 16 نقطة، ليضمنا رسميا بطاقتي التأهل عن مجموعتهما إلى كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة.وباتت مواجهة المنتخب الأردني المقبلة أمام نظيره العراقي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في عمّان، مجرد تحصيل حاصل، ولن يكون لها أي تأثير على مسار التأهل.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الأردن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الأردن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026

المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو

20:43 GMT 05.06.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالمنتخب الأردني لكرة القدم
المنتخب الأردني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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حقق المنتخب الأردني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخه الرياضي بالتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي من المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التأهل بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
أقيم اللقاء، مساء اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال.
كما شهد اليوم فوز كوريا الجنوبية على العراق، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما وصل المنتخب الأردني إلى 16 نقطة، ليضمنا رسميا بطاقتي التأهل عن مجموعتهما إلى كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة.
وباتت مواجهة المنتخب الأردني المقبلة أمام نظيره العراقي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في عمّان، مجرد تحصيل حاصل، ولن يكون لها أي تأثير على مسار التأهل.
وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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