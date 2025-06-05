https://sarabic.ae/20250605/المنتخب-الأردني-يتأهل-إلى-مونديال-2026-لأول-مرة-في-تاريخه-فيديو-1101367704.html
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الأردني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخه الرياضي بالتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي من المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:43+0000
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وجاء التأهل بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".أقيم اللقاء، مساء اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال.كما شهد اليوم فوز كوريا الجنوبية على العراق، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما وصل المنتخب الأردني إلى 16 نقطة، ليضمنا رسميا بطاقتي التأهل عن مجموعتهما إلى كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة.وباتت مواجهة المنتخب الأردني المقبلة أمام نظيره العراقي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في عمّان، مجرد تحصيل حاصل، ولن يكون لها أي تأثير على مسار التأهل.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الأردن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار الأردن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026
المنتخب الأردني يتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.. فيديو
حقق المنتخب الأردني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخه الرياضي بالتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي من المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التأهل بعد فوزه على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
أقيم اللقاء، مساء اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات
الحاسمة المؤهلة للمونديال.
كما شهد اليوم فوز كوريا الجنوبية على العراق، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما وصل المنتخب الأردني إلى 16 نقطة، ليضمنا رسميا بطاقتي التأهل عن مجموعتهما إلى كأس العالم، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة.
وباتت مواجهة المنتخب الأردني المقبلة أمام نظيره العراقي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في عمّان، مجرد تحصيل حاصل، ولن يكون لها أي تأثير على مسار التأهل.
وسيكون "كأس العالم
2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.