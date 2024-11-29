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https://sarabic.ae/20241129/دراسة-تكشف-عن-مخاطر-تهدد-اللاعبين-في-كأس-العالم-2026-1095315383.html
دراسة تكشف عن مخاطر تهدد اللاعبين في كأس العالم 2026
دراسة تكشف عن مخاطر تهدد اللاعبين في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية بولندية عن أن بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم المقرر تنظيمها بالمشاركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ستمثل خطرًا عاليا على... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T10:48+0000
2024-11-29T10:48+0000
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ونقلت مجلة "ناتشر" العلمية أن الخطر الذي تمثله البطولة يتمثل في عوامل مناخية خارجة عن السيطرة، لا سيما في بعض المدن التي ستحظى بشرف استضافة مباريات المونديال.وتناول الفريق البحثي بقيادة ماريك كونيفال من جامعة فروتسواف (بولندا)، في دراستهم بعض ملاعب المونديال المقبل، الذي ستحتضنه الدول المذكورة من من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز 2026.وبحسب الدراسة تشكل 10 ملاعب من إجمالي 16 ستستضيف المباريات لمباريات في أمريكا الشمالية "مخاطر عالية جدًّا"، وذلك بسبب التعرض لظروف إجهاد حراري شديدة للاعبين، خاصة في ملاعب مدينتي أرلينغتون وهيوستن الأمريكيتين، ومونتيري المكسيكية.واستند الباحثون إلى البيانات التي تمّ تحليلها ليؤكدوا الحاجة إلى النظر بجدية في الظروف المناخية السائدة كأحد أهم العوامل التي ستؤثر في الأداء الرياضي خلال كأس العالم.واستخدم الفريق البحثي بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ لتحليل درجات الحرارة في المواقع القريبة من ملاعب كأس العالم 2026، وشكل الباحثون بيئة مرجعية تحاكي درجة الحرارة والرياح والرطوبة التي لوحظت في كل ملعب من الملاعب الـ16 لمتوسطات شهر يوليو/ تموز، باستخدام أيضًا مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) المُعدّل حسب الاختبار.وأخذ القائمون على الدراسة في اعتبارهم ليس فقط الظروف البيئية فحسب، بل أيضًا "مستويات النشاط وسرعات الحركة وطبيعة الملابس، لتعكس بشكل أفضل مستوى الإجهاد الحراري للاعب كرة القدم خلال المباراة"، كما يقول التقرير.وتوقعت الدراسة حدوث حالات الإجهاد الحراري بشكل أكبر في جميع الملاعب بين الساعة 14.00 و17.00 بالتوقيت المحلي، باستثناء ميامي (فلوريدا)، حيث ستكون أعلى قيم مؤشر المناخ الحراري العالمي بين الساعة 11.00 و12.00، كما لفتت إلى أن المسافات بين الملاعب تصل إلى ما يقرب من 5000 كلم، تعني أن المباريات ستلعب في تسعة أنواع مختلفة من المناخوهو ما سيسبب مستويات مختلفة من الإجهاد.
https://sarabic.ae/20241111/فيفا-يعلن-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-2025-1094695970.html
https://sarabic.ae/20241016/دولة-خليجية-وراء-تألق-المنتخب-السوداني-في-تصفيات-كأسي-العالم-وأفريقيا-1093838953.html
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رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, علوم
رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, علوم

دراسة تكشف عن مخاطر تهدد اللاعبين في كأس العالم 2026

10:48 GMT 29.11.2024
© AP Photo / Michael Probstالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Michael Probst
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كشفت دراسة علمية بولندية عن أن بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم المقرر تنظيمها بالمشاركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ستمثل خطرًا عاليا على سلامة اللاعبين.
ونقلت مجلة "ناتشر" العلمية أن الخطر الذي تمثله البطولة يتمثل في عوامل مناخية خارجة عن السيطرة، لا سيما في بعض المدن التي ستحظى بشرف استضافة مباريات المونديال.
وتناول الفريق البحثي بقيادة ماريك كونيفال من جامعة فروتسواف (بولندا)، في دراستهم بعض ملاعب المونديال المقبل، الذي ستحتضنه الدول المذكورة من من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز 2026.
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وبحسب الدراسة تشكل 10 ملاعب من إجمالي 16 ستستضيف المباريات لمباريات في أمريكا الشمالية "مخاطر عالية جدًّا"، وذلك بسبب التعرض لظروف إجهاد حراري شديدة للاعبين، خاصة في ملاعب مدينتي أرلينغتون وهيوستن الأمريكيتين، ومونتيري المكسيكية.
واستند الباحثون إلى البيانات التي تمّ تحليلها ليؤكدوا الحاجة إلى النظر بجدية في الظروف المناخية السائدة كأحد أهم العوامل التي ستؤثر في الأداء الرياضي خلال كأس العالم.
واستخدم الفريق البحثي بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ لتحليل درجات الحرارة في المواقع القريبة من ملاعب كأس العالم 2026، وشكل الباحثون بيئة مرجعية تحاكي درجة الحرارة والرياح والرطوبة التي لوحظت في كل ملعب من الملاعب الـ16 لمتوسطات شهر يوليو/ تموز، باستخدام أيضًا مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) المُعدّل حسب الاختبار.
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وأخذ القائمون على الدراسة في اعتبارهم ليس فقط الظروف البيئية فحسب، بل أيضًا "مستويات النشاط وسرعات الحركة وطبيعة الملابس، لتعكس بشكل أفضل مستوى الإجهاد الحراري للاعب كرة القدم خلال المباراة"، كما يقول التقرير.
وتوقعت الدراسة حدوث حالات الإجهاد الحراري بشكل أكبر في جميع الملاعب بين الساعة 14.00 و17.00 بالتوقيت المحلي، باستثناء ميامي (فلوريدا)، حيث ستكون أعلى قيم مؤشر المناخ الحراري العالمي بين الساعة 11.00 و12.00، كما لفتت إلى أن المسافات بين الملاعب تصل إلى ما يقرب من 5000 كلم، تعني أن المباريات ستلعب في تسعة أنواع مختلفة من المناخوهو ما سيسبب مستويات مختلفة من الإجهاد.
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