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https://sarabic.ae/20241016/دولة-خليجية-وراء-تألق-المنتخب-السوداني-في-تصفيات-كأسي-العالم-وأفريقيا-1093838953.html
دولة خليجية وراء تألق المنتخب السوداني في تصفيات كأسي العالم وأفريقيا
دولة خليجية وراء تألق المنتخب السوداني في تصفيات كأسي العالم وأفريقيا
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، معتصم جعفر، عن أن دعم المملكة العربية السعودية هو السر وراء تألق منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T17:01+0000
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ونقلت صحيفة "السوداني" عن معتصم جعفر قوله إن "تألق للمنتخب السوداني يرجع إلى الدعم والاهتمام المقدم من السعودية، التي حرصت على استضافة كافة المنتخبات السودانية بسبب ظروف الحرب".وأشاد المسؤول السوداني بالدور السعودي قائلا إن المملكة "وفرت أفضل المعسكرات لجميع المنتخبات السودانية بمختلف المراحل، كما استضافت الفرق وبرامجها ومبارياتها الإعدادية، وحرصت على تقديم كل ما نحتاجه وأكثر".وتابع جعفر: "لا يمكن أن ننسى وقفة السعودية، فهي سبب رئيسي في استمرار مشاركات السودان الخارجية ونجاحات صقور الجديان، وهذا الدعم سيظل محفورا في ذاكرة كل سوداني".يذكر أن منتخب السودان كان قد فاز على نظيره منتخب الغاني بنتيجة 2- صفر، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ويحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته خلف أنغولا ومتقدما على غانا والنيجر.من ناحية أخرى، يتصدر منتخب السودان المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على الرغم من قوة مجموعته، حيث يتفوق على السنغال وجمهورية الكونغو وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات

دولة خليجية وراء تألق المنتخب السوداني في تصفيات كأسي العالم وأفريقيا

17:01 GMT 16.10.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، معتصم جعفر، عن أن دعم المملكة العربية السعودية هو السر وراء تألق منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أفريقيا 2025.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن معتصم جعفر قوله إن "تألق للمنتخب السوداني يرجع إلى الدعم والاهتمام المقدم من السعودية، التي حرصت على استضافة كافة المنتخبات السودانية بسبب ظروف الحرب".
وأشاد المسؤول السوداني بالدور السعودي قائلا إن المملكة "وفرت أفضل المعسكرات لجميع المنتخبات السودانية بمختلف المراحل، كما استضافت الفرق وبرامجها ومبارياتها الإعدادية، وحرصت على تقديم كل ما نحتاجه وأكثر".
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وتابع جعفر: "لا يمكن أن ننسى وقفة السعودية، فهي سبب رئيسي في استمرار مشاركات السودان الخارجية ونجاحات صقور الجديان، وهذا الدعم سيظل محفورا في ذاكرة كل سوداني".
يذكر أن منتخب السودان كان قد فاز على نظيره منتخب الغاني بنتيجة 2- صفر، يوم أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ويحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته خلف أنغولا ومتقدما على غانا والنيجر.
من ناحية أخرى، يتصدر منتخب السودان المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على الرغم من قوة مجموعته، حيث يتفوق على السنغال وجمهورية الكونغو وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا.
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