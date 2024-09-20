دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240920/دولة-خليجية-تعتذر-عن-لعب-مباراتها-في-تصفيات-كأس-العالم-بفلسطين-والأخيرة-تعلق-1092929917.html
دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق
دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تلقيه اعتذار من الكويت، عن لعب مباراة منتخبي البلدين في فلسطين، لافتًا إلى أنه تم نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة،... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T11:31+0000
2024-09-20T11:31+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار فلسطين اليوم
الكويت
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085338268_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_53d74c085ae1b5b4fa5a1af7085c4e05.jpg
وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان أمس الخميس، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي، تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين، وطلب نقل ملعب المباراة.وأضاف البيان: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين".وتابع: "اتفق الاتحادان على أن تقام المباراة في الدوحة، حيث نتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين".وأكدت فلسطين أن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة مع الكويت"، مشيرة إلى أن "الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين".وتلعب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، في المجموعة التي تضم الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.وحتى الآن تعادلت فلسطين مع كوريا الجنوبية، بلا أهداف، وخسرت أمام الأردن 3-1.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره العراقي، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم نظيره الكويتي، يوم 15 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20240905/منتخب-فلسطين-يفاجئ-الشمشون-على-أرضه-فيديو-1092430790.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085338268_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f9916783b9984e95c8de26907017509c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار فلسطين اليوم, الكويت, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار فلسطين اليوم, الكويت, منوعات

دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق

11:31 GMT 20.09.2024
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
مشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تلقيه اعتذار من الكويت، عن لعب مباراة منتخبي البلدين في فلسطين، لافتًا إلى أنه تم نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على ذلك.
وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان أمس الخميس، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي، تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين، وطلب نقل ملعب المباراة.
وأضاف البيان: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين".

وأوضح الاتحاد الفلسطيني، بالقول: "بالرغم من تأكيدنا على جاهزيتنا التامة لاستضافة المباراة في فلسطين، إلا أننا نحترم الأسباب التي عبّرت عنها الكويت".

وتابع: "اتفق الاتحادان على أن تقام المباراة في الدوحة، حيث نتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين".
مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مجتمع
منتخب فلسطين يفاجئ "الشمشون" على أرضه... فيديو
5 سبتمبر, 13:52 GMT
وأكدت فلسطين أن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة مع الكويت"، مشيرة إلى أن "الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين".
وتلعب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، في المجموعة التي تضم الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.
وحتى الآن تعادلت فلسطين مع كوريا الجنوبية، بلا أهداف، وخسرت أمام الأردن 3-1.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره العراقي، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم نظيره الكويتي، يوم 15 من الشهر ذاته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... طائرات إسرائيلية تشن غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان05:23 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسيةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала