دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق
© AP Photo / Raad Adaylehمشجعي منتخب فلسطين لكرة القدم
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تلقيه اعتذار من الكويت، عن لعب مباراة منتخبي البلدين في فلسطين، لافتًا إلى أنه تم نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على ذلك.
وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان أمس الخميس، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي، تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين، وطلب نقل ملعب المباراة.
بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم— الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) September 19, 2024
تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الكويتي تفيد باعتذار الأخير عن لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وطلبْ نقل ملعب المباراة بعد موافقته مسبقاً على… pic.twitter.com/0aF4G9k1zl
وأضاف البيان: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين".
وأوضح الاتحاد الفلسطيني، بالقول: "بالرغم من تأكيدنا على جاهزيتنا التامة لاستضافة المباراة في فلسطين، إلا أننا نحترم الأسباب التي عبّرت عنها الكويت".
وتابع: "اتفق الاتحادان على أن تقام المباراة في الدوحة، حيث نتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين".
5 سبتمبر, 13:52 GMT
وأكدت فلسطين أن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة مع الكويت"، مشيرة إلى أن "الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين".
وتلعب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، في المجموعة التي تضم الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.
وحتى الآن تعادلت فلسطين مع كوريا الجنوبية، بلا أهداف، وخسرت أمام الأردن 3-1.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره العراقي، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم نظيره الكويتي، يوم 15 من الشهر ذاته.