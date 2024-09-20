https://sarabic.ae/20240920/دولة-خليجية-تعتذر-عن-لعب-مباراتها-في-تصفيات-كأس-العالم-بفلسطين-والأخيرة-تعلق-1092929917.html

دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق

دولة خليجية تعتذر عن لعب مباراتها في تصفيات كأس العالم بفلسطين والأخيرة تعلق

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تلقيه اعتذار من الكويت، عن لعب مباراة منتخبي البلدين في فلسطين، لافتًا إلى أنه تم نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة،... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T11:31+0000

2024-09-20T11:31+0000

2024-09-20T11:31+0000

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وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان أمس الخميس، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الكويتي، تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين، وطلب نقل ملعب المباراة.وأضاف البيان: "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين".وتابع: "اتفق الاتحادان على أن تقام المباراة في الدوحة، حيث نتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين".وأكدت فلسطين أن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة مع الكويت"، مشيرة إلى أن "الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين".وتلعب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، في المجموعة التي تضم الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.وحتى الآن تعادلت فلسطين مع كوريا الجنوبية، بلا أهداف، وخسرت أمام الأردن 3-1.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره العراقي، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم نظيره الكويتي، يوم 15 من الشهر ذاته.

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