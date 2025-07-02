مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250702/مجلس-الاتحاد-الروسي-يصادق-على-اتفاقية-مع-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة-بشأن-تجنب-الازدواج-الضريبي---1102271072.html
مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي
مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي
سبوتنيك عربي
صادق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T09:20+0000
2025-07-02T09:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/10/1050164044_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_9b92c1686aef6546a864207ee68bd435.jpg
تضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.تنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025."تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيابينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
https://sarabic.ae/20250628/الإمارات-اتفاقية-التعاون-مع-الاتحاد-الأوراسي-تمهد-لمرحلة-جديدة-من-الشراكة-1102147394.html
https://sarabic.ae/20250518/ارتفاع-حجم-التجارة-بين-الإمارات-وروسيا-إلى-أكثر-من-9-مليارات-دولار-1100696001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/10/1050164044_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f03ce1102bc549175f153c50d675de4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي

09:20 GMT 02.07.2025
© AFP 2023 / KARIM SAHIBمعرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021
معرض إكسبو دبي 2020، الإمارات العربية المتحدة 16 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
صادق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
تضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير/ شباط 2025، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.
وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.
المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
الإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة
28 يونيو, 06:42 GMT
تنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.

وحاليًا، توجد اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن الضرائب على دخل استثمارات الدولتين المتعاقدتين ومؤسساتهما المالية والاستثمارية، وقعت في أبوظبي بتاريخ، 7 ديسمبر/كانون الأول 2011.

ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وروسيا إلى أكثر من 9 مليارات دولار
18 مايو, 10:41 GMT
وأوضحت وزارة المالية أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.
وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وفي خريف عام 2025.
"تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيا
بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала