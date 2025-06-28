الإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة
06:42 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 06:45 GMT 28.06.2025)
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أكد وزير التجارة الإماراتي، ثاني أحمد الزيودي، أن اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعزز العلاقات في العديد من المجالات.
وكتب الزيودي على منصة "إكس": "اتفاقية الشراكة الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المشترك. ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية حجم التجارة غير النفطية الذي بلغ 29 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وستعزز الإنتاجية، وتوطد العلاقات في قطاعات حيوية كالتصنيع والأمن الغذائي".
وأشار إلى أنه "بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وفخامة رؤساء روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا، ومعالي رئيس وزراء أرمينيا الذي شارك عبر الفيديو، وقّعت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية تاريخية".
#اتفاقية_الشراكة_الاقتصادية هذه تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك وتعزز التجارة غير النفطية بيننا والتي بلغت 29 مليار دولار عام 2024 وتحفز الإنتاجية وترتقي بالعلاقات في قطاعات حيوية كالتصنيع والأمن الغذائي.— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) June 27, 2025
ووفقا له، فإن "حوار الأعمال بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثّل ملتقى حيوياً لمجتمعات الأعمال في كلٍ منهما ومنصة نوعية لبناء الشراكات والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية. معاً، نستطيع استدامة التقدم والنمو".
26 يوليو 2024, 10:41 GMT
اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا
وفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:
سيتعين على الدول أيضا الموافقة على المجالات الرئيسية للتعاون في مجال الرياضة.
تعتزم مينسك إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة واتفاقية تجارية مؤقتة مع منغوليا.
تتعلق الوثائق بشكل رئيسي بعمل مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية.
هذه قضايا فنية وعملية مهمة لأنشطة الجمعية، ولكن لن يتم اعتماد وثيقة "رئيسية وجذرية" هذه المرة.
حول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل عشر سنوات.
يضم الاتحاد روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأرمينيا.
يهدف إلى ضمان حرية حركة السلع ورأس المال وموارد العمل داخل الاتحاد.
يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المتوسط العالمي: فبحلول نهاية عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنسبة 4.4%، بينما بلغ هذا المعدل عالميًا 3.3%.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد بأكثر من 17%، ليتجاوز 2.5 تريليون دولار.
بلغ حجم الإنتاج الصناعي 29.1%، بما في ذلك الناتج عن مشاريع الاستثمار المشتركة.
وعُقد المنتدى الاقتصادي الأوراسي، بالتزامن مع اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في مينسك يومي 26 و27 يونيو/حزيران.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.
وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015، على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا أرمينيا وقرغيزستان، في العام ذاته.