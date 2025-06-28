https://sarabic.ae/20250628/الإمارات-اتفاقية-التعاون-مع-الاتحاد-الأوراسي-تمهد-لمرحلة-جديدة-من-الشراكة-1102147394.html

الإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة

الإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة

سبوتنيك عربي

أكد وزير التجارة الإماراتي، ثاني أحمد الزيودي، أن اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعزز العلاقات في العديد من المجالات. 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T06:42+0000

2025-06-28T06:42+0000

2025-06-28T06:45+0000

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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وكتب الزيودي على منصة "إكس": "اتفاقية الشراكة الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المشترك. ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية حجم التجارة غير النفطية الذي بلغ 29 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وستعزز الإنتاجية، وتوطد العلاقات في قطاعات حيوية كالتصنيع والأمن الغذائي".وأشار إلى أنه "بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وفخامة رؤساء روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا، ومعالي رئيس وزراء أرمينيا الذي شارك عبر الفيديو، وقّعت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية تاريخية".ووفقا له، فإن "حوار الأعمال بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثّل ملتقى حيوياً لمجتمعات الأعمال في كلٍ منهما ومنصة نوعية لبناء الشراكات والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية. معاً، نستطيع استدامة التقدم والنمو".اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة ومنغولياوفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يجري حاليًا إعداد عشر وثائق للتوقيع:حول الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوعُقد المنتدى الاقتصادي الأوراسي، بالتزامن مع اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في مينسك يومي 26 و27 يونيو/حزيران.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015، على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا أرمينيا وقرغيزستان، في العام ذاته.بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديولوكاشينكو: إمكانات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لم تستغل بالكامل

https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html

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الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة