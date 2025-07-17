https://sarabic.ae/20250717/مئات-الدلافين-والحيتان-الحدباء-ترسم-لوحة-بحرية-ساحرة-فيديو-1102773405.html
مئات الدلافين والحيتان الحدباء ترسم لوحة بحرية ساحرة... فيديو
مئات الدلافين والحيتان الحدباء ترسم لوحة بحرية ساحرة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد شاطئ مدينة أرايال دو كابو البرازيلية، مشهدا طبيعيا مبهرا حيث رصد أكثر من 300 دلفين تسبح في مجموعات متناغمة بالقرب من الحيتان الحدباء، على بعد أمتار قليلة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T17:39+0000
2025-07-17T17:39+0000
2025-07-17T17:53+0000
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ويظهر في الفيديو كيف تسبح الدلافين وهي تؤدي حركاتها البهلوانية الرشيقة إلى جانب الحيتان الحدباء الضخمة، المعروفة بسنامها المميز.يشار إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من النقاط الساخنة لمشاهدة الثدييات البحرية في بيئتها الطبيعية، مما يعزز مكانة أرايال دو كابو كوجهة سياحية بيئية بارزة في البرازيل.مشهد مهيب... بركان "ساكوراجيما" في اليابان ينفث رماده... فيديومشهد مثير... فيضان يجرف صحفيا على الهواء مباشرة.. فيديو
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نادي الفيديو
مئات الدلافين والحيتان الحدباء ترسم لوحة بحرية ساحرة... فيديو
17:39 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 17.07.2025)
شهد شاطئ مدينة أرايال دو كابو البرازيلية، مشهدا طبيعيا مبهرا حيث رصد أكثر من 300 دلفين تسبح في مجموعات متناغمة بالقرب من الحيتان الحدباء، على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.
ويظهر في الفيديو كيف تسبح الدلافين وهي تؤدي حركاتها البهلوانية الرشيقة إلى جانب الحيتان الحدباء الضخمة، المعروفة بسنامها المميز.
يشار إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من النقاط الساخنة لمشاهدة الثدييات البحرية في بيئتها الطبيعية، مما يعزز مكانة أرايال دو كابو كوجهة سياحية بيئية بارزة في البرازيل.