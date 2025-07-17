https://sarabic.ae/20250717/مشهد-مهيب-بركان-ساكوراجيما-في-اليابان-ينفث-رماده-فيديو-1102767320.html
مشهد مهيب... بركان "ساكوراجيما" في اليابان ينفث رماده... فيديو
مشهد مهيب... بركان "ساكوراجيما" في اليابان ينفث رماده... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثوران بركان "ساكوراجيما" في اليابان، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مثير. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T13:57+0000
2025-07-17T13:57+0000
2025-07-17T13:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102766779_0:103:843:577_1920x0_80_0_0_f0b46ff59c61cd0972e59923deffd8ea.png
ثار بركان "ساكوراجيما" في جزيرة "كيوشو" اليابانية مجددًا، حيث نفث سحابة من الرماد بارتفاع 3.3 كيلومتر في السماء.لكن السكان المحليين "ليسوا منزعجين على الإطلاق" من الواقعة، وبناء على ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتاد سكان المنطقة على الحياة اليومية مع وجود بركان "نشط".بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديوثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102766779_0:24:843:656_1920x0_80_0_0_6437e73af7974e4d0fa38d7416d42cd6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار اليابان
نادي الفيديو, أخبار اليابان
مشهد مهيب... بركان "ساكوراجيما" في اليابان ينفث رماده... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثوران بركان "ساكوراجيما" في اليابان، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مثير.
ثار بركان "ساكوراجيما" في جزيرة "كيوشو" اليابانية مجددًا، حيث نفث سحابة من الرماد بارتفاع 3.3 كيلومتر في السماء.
لكن السكان المحليين "ليسوا منزعجين على الإطلاق" من الواقعة، وبناء على ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتاد سكان المنطقة على الحياة اليومية مع وجود بركان "نشط".