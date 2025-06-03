ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
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هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
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بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
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عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
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من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250603/ثوران-مفاجئ-لبركان-جبل-إتنا-يثير-الهلع-ويجبر-السياح-على-الهروب-فيديو--1101280891.html
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد بركان جبل "إتنا"، أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، انفجارًا مفاجئًا في جزيرة صقلية الإيطالية، مما تسبب في حالة من الهلع بين السياح والمرشدين. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T16:27+0000
2025-06-03T16:27+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو لحظة تصاعد سحب دخان كثيفة، فيما هرع السياح والمرشدون بالركض وسط حالة من الهلع والفزع.وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، أن الثوران الأخير تسبب في تدفق بركاني حطامي سريع وكثيف، ناتج على الأرجح عن انهيار جزئي في الحافة الشمالية للحفرة الجنوبية الشرقية للبركان."سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو

16:27 GMT 03.06.2025
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu Извержение вулкана Этна в Италии
Извержение вулкана Этна в Италии - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Salvatore Allegra/Anadolu
تابعنا عبر
شهد بركان جبل "إتنا"، أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، انفجارًا مفاجئًا في جزيرة صقلية الإيطالية، مما تسبب في حالة من الهلع بين السياح والمرشدين.
ويظهر في الفيديو لحظة تصاعد سحب دخان كثيفة، فيما هرع السياح والمرشدون بالركض وسط حالة من الهلع والفزع.
وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، أن الثوران الأخير تسبب في تدفق بركاني حطامي سريع وكثيف، ناتج على الأرجح عن انهيار جزئي في الحافة الشمالية للحفرة الجنوبية الشرقية للبركان.
"سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
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