https://sarabic.ae/20250603/ثوران-مفاجئ-لبركان-جبل-إتنا-يثير-الهلع-ويجبر-السياح-على-الهروب-فيديو--1101280891.html
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد بركان جبل "إتنا"، أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، انفجارًا مفاجئًا في جزيرة صقلية الإيطالية، مما تسبب في حالة من الهلع بين السياح والمرشدين. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T16:27+0000
2025-06-03T16:27+0000
2025-06-03T16:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101257567_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b37493ea4a80635c6fcaea878850eac8.jpg
ويظهر في الفيديو لحظة تصاعد سحب دخان كثيفة، فيما هرع السياح والمرشدون بالركض وسط حالة من الهلع والفزع.وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، أن الثوران الأخير تسبب في تدفق بركاني حطامي سريع وكثيف، ناتج على الأرجح عن انهيار جزئي في الحافة الشمالية للحفرة الجنوبية الشرقية للبركان."سحابة ملتهبة" تتشكل بعد ثوران جبل إتنا في إيطاليا"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101257567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516ce9b65c24a3cb0effaeaeb5e0f707.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
ثوران مفاجئ لبركان جبل "إتنا" يثير الهلع ويجبر السياح على الهروب... فيديو
شهد بركان جبل "إتنا"، أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، انفجارًا مفاجئًا في جزيرة صقلية الإيطالية، مما تسبب في حالة من الهلع بين السياح والمرشدين.
ويظهر في الفيديو لحظة تصاعد سحب دخان كثيفة، فيما هرع السياح والمرشدون بالركض وسط حالة من الهلع والفزع.
وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، أن الثوران الأخير تسبب في تدفق بركاني حطامي سريع وكثيف، ناتج على الأرجح عن انهيار جزئي في الحافة الشمالية للحفرة الجنوبية الشرقية للبركان.