https://sarabic.ae/20250602/سقاها-بيديه-مشهد-مؤثر-لسائق-توصيل-ينقذ-قطة-من-العطش-الشديد-فيديو-1101234254.html
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسائق توصيل طلبات وهو يسقي قطة صغيرة بالماء من يديه، وسط درجات الحرارة المرتفعة في الكويت. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T15:54+0000
2025-06-02T15:54+0000
2025-06-02T15:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101234084_0:217:610:560_1920x0_80_0_0_cbb84f150dc98aa7258ac70242546169.png
ويظهر في الفيديو عامل التوصيل في الكويت وهو يحتضن القطة ويسقيها بعناية لإنقاذها من العطش الشديد، في ظل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية.وأشاد الكثيرون بتصرف العامل الذي أنقذ القطة من العطش الشديد وسط حر الصيف، معتبرينه مثالاً للإنسانية والرحمة في مواجهة الظروف القاسية.250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديومشهد مرعب.. نمر يفتك بسائح حاول التقاط "سيلفي" معه.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101234084_0:159:610:617_1920x0_80_0_0_1e62be04b8fc4f46750524c4e3ffdc82.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسائق توصيل طلبات وهو يسقي قطة صغيرة بالماء من يديه، وسط درجات الحرارة المرتفعة في الكويت.
ويظهر في الفيديو عامل التوصيل في الكويت وهو يحتضن القطة ويسقيها بعناية لإنقاذها من العطش الشديد، في ظل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية.
وأشاد الكثيرون بتصرف العامل الذي أنقذ القطة من العطش الشديد وسط حر الصيف، معتبرينه مثالاً للإنسانية والرحمة في مواجهة الظروف القاسية.