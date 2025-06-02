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09:49 GMT
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مساحة حرة
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250602/سقاها-بيديه-مشهد-مؤثر-لسائق-توصيل-ينقذ-قطة-من-العطش-الشديد-فيديو-1101234254.html
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسائق توصيل طلبات وهو يسقي قطة صغيرة بالماء من يديه، وسط درجات الحرارة المرتفعة في الكويت. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T15:54+0000
2025-06-02T15:54+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو عامل التوصيل في الكويت وهو يحتضن القطة ويسقيها بعناية لإنقاذها من العطش الشديد، في ظل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية.وأشاد الكثيرون بتصرف العامل الذي أنقذ القطة من العطش الشديد وسط حر الصيف، معتبرينه مثالاً للإنسانية والرحمة في مواجهة الظروف القاسية.250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديومشهد مرعب.. نمر يفتك بسائح حاول التقاط "سيلفي" معه.. فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"سقاها بيديه" مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد... فيديو

15:54 GMT 02.06.2025
© Photo / xمشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد
مشهد مؤثر لسائق توصيل ينقذ قطة من العطش الشديد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسائق توصيل طلبات وهو يسقي قطة صغيرة بالماء من يديه، وسط درجات الحرارة المرتفعة في الكويت.
ويظهر في الفيديو عامل التوصيل في الكويت وهو يحتضن القطة ويسقيها بعناية لإنقاذها من العطش الشديد، في ظل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 40 درجة مئوية.
وأشاد الكثيرون بتصرف العامل الذي أنقذ القطة من العطش الشديد وسط حر الصيف، معتبرينه مثالاً للإنسانية والرحمة في مواجهة الظروف القاسية.
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
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