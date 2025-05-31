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https://sarabic.ae/20250531/مشهد-مرعب-نمر-يفتك-بسائح-حاول-التقاط-سيلفي-معه-فيديو-1101158068.html
مشهد مرعب.. نمر يفتك بسائح حاول التقاط "سيلفي" معه.. فيديو
مشهد مرعب.. نمر يفتك بسائح حاول التقاط "سيلفي" معه.. فيديو
سبوتنيك عربي
وثّق مقطع فيديو متداول، في مشهد صادم، لحظة هجوم نمر ضخم على سائح حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في أحد المرافق السياحية في تايلاند. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T08:35+0000
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وأظهر الفيديو السائح وهو يجثو بجانب النمر ويضع ذراعه حول ظهره في محاولة لالتقاط صورة "سيلفي"، قبل أن ينقض عليه الحيوان فجأة.ودفع النمر، الرجل بقوة إلى الأرض، وبدأ في مهاجمته، بينما تعالت صرخات السائح، في حين هرع المدرب لمحاولة إنقاذه، ودخل في صراع مع النمر لثوان عدة قبل أن يتمكن أخيرا من السيطرة عليه.وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي حذّرت من خطورة التقاط صور مع الحيوانات البرية.
https://sarabic.ae/20250425/ارتفاع-عدد-قتلى-تحطم-الطائرة-التايلاندية-إلى-6-1099876502.html
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أخبار تايلاند, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تايلاند, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مشهد مرعب.. نمر يفتك بسائح حاول التقاط "سيلفي" معه.. فيديو

08:35 GMT 31.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورنمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي
نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
وثّق مقطع فيديو متداول، في مشهد صادم، لحظة هجوم نمر ضخم على سائح حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في أحد المرافق السياحية في تايلاند.
وأظهر الفيديو السائح وهو يجثو بجانب النمر ويضع ذراعه حول ظهره في محاولة لالتقاط صورة "سيلفي"، قبل أن ينقض عليه الحيوان فجأة.
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ودفع النمر، الرجل بقوة إلى الأرض، وبدأ في مهاجمته، بينما تعالت صرخات السائح، في حين هرع المدرب لمحاولة إنقاذه، ودخل في صراع مع النمر لثوان عدة قبل أن يتمكن أخيرا من السيطرة عليه.
وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي حذّرت من خطورة التقاط صور مع الحيوانات البرية.
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