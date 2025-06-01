250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250601/250-مليون-نحلة-تثير-الذعر-في-أمريكا-بعد-هروبها-فيديو-1101178427.html
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ملايين من النحل هربت، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل خلاياها قرب مدينة ليندن. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T06:06+0000
2025-06-01T06:16+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101178267_0:0:1951:1097_1920x0_80_0_0_769276be28d182d5704d34f80baad538.jpg
وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت محمّلة بنحو 31.7 طنا من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة فرت بعد الحادث.وحذّرت الشرطة سكان المقاطعة من الاقتراب من موقع الحادث تفاديًا للسعات محتملة، وطلبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الابتعاد عن المنطقة بسبب "أسراب نحل طليقة"، على حد تعبيرها.وبحسب إدارة الطوارئ، فقد وقع الحادث فجر أول أمس الجمعة، عندما فشل سائق الشاحنة، الذي نجا دون إصابات، في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.
https://sarabic.ae/20240308/طبيب-سوري-يعالج-مرضاه-بـلسعات-النحل-1086798097.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101178267_257:0:1781:1143_1920x0_80_0_0_f085855a9955f3afc6c2afd11bfeb981.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو

06:06 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 06:16 GMT 01.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Simon Kadulaنحل
نحل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
نحل
© Photo / Unsplash/ Simon Kadula
تابعنا عبر
ذكرت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ملايين من النحل هربت، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل خلاياها قرب مدينة ليندن.
وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت محمّلة بنحو 31.7 طنا من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة فرت بعد الحادث.
وحذّرت الشرطة سكان المقاطعة من الاقتراب من موقع الحادث تفاديًا للسعات محتملة، وطلبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الابتعاد عن المنطقة بسبب "أسراب نحل طليقة"، على حد تعبيرها.
طبيب سوري يعالج مرضاه بـ لسعات النحل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
طبيب سوري يعالج مرضاه بـ"لسعات النحل"
8 مارس 2024, 13:20 GMT
وبحسب إدارة الطوارئ، فقد وقع الحادث فجر أول أمس الجمعة، عندما فشل سائق الشاحنة، الذي نجا دون إصابات، في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала