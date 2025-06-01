https://sarabic.ae/20250601/250-مليون-نحلة-تثير-الذعر-في-أمريكا-بعد-هروبها-فيديو-1101178427.html
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ملايين من النحل هربت، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل خلاياها قرب مدينة ليندن. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T06:06+0000
2025-06-01T06:06+0000
2025-06-01T06:16+0000
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وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت محمّلة بنحو 31.7 طنا من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة فرت بعد الحادث.وحذّرت الشرطة سكان المقاطعة من الاقتراب من موقع الحادث تفاديًا للسعات محتملة، وطلبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الابتعاد عن المنطقة بسبب "أسراب نحل طليقة"، على حد تعبيرها.وبحسب إدارة الطوارئ، فقد وقع الحادث فجر أول أمس الجمعة، عندما فشل سائق الشاحنة، الذي نجا دون إصابات، في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.
https://sarabic.ae/20240308/طبيب-سوري-يعالج-مرضاه-بـلسعات-النحل-1086798097.html
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نادي الفيديو
250 مليون نحلة تثير الذعر في أمريكا بعد هروبها.. فيديو
06:06 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 06:16 GMT 01.06.2025)
ذكرت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ملايين من النحل هربت، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل خلاياها قرب مدينة ليندن.
وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت محمّلة بنحو 31.7 طنا من خلايا النحل، ويُقدّر أن نحو 250 مليون نحلة فرت بعد الحادث.
وحذّرت الشرطة سكان المقاطعة من الاقتراب من موقع الحادث تفاديًا للسعات محتملة، وطلبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الابتعاد عن المنطقة بسبب "أسراب نحل طليقة"، على حد تعبيرها.
وبحسب إدارة الطوارئ، فقد وقع الحادث فجر أول أمس الجمعة، عندما فشل سائق الشاحنة، الذي نجا دون إصابات، في اجتياز منعطف ضيق، ما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.